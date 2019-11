Cominar poursuit la transformation de son équipe de direction





QUÉBEC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « Fonds ») (TSX: CUF.UN) annonce aujourd'hui sa nouvelle structure organisationnelle au diapason avec les besoins dynamiques de ses marchés, plus alignée et efficace. Bernard Poliquin se joint à titre de vice-président exécutif, bureau et chef des opérations immobilières, et devient responsable des activités de location et de gestion immobilière du portefeuille bureau et industriel ainsi que des activités d'opérations, de maintenance et de construction pour l'ensemble de l'organisation.

M. Poliquin possède une connaissance approfondie du domaine de l'immobilier commercial et corporatif. Au cours de sa carrière, il a oeuvré au sein de grandes entreprises comme Desjardins, JLL, Avison Young et, plus récemment, chez Ivanhoé Cambridge à titre de vice-président principal où il a géré un portefeuille important d'édifices de bureaux du Québec et dirigé la transformation de Place Ville Marie. « L'arrivée de Bernard Poliquin vient compléter une équipe exécutive renouvelée, forte d'expertises et expériences diversifiées et nous assure d'un leadership fort au sein de notre marché principal de Montréal », explique Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar.

La venue de Bernard Poliquin, complète l'équipe exécutive qui chapeaute l'ensemble des activités financières et opérationnelles de Cominar avec à sa tête son président et chef de la direction, Sylvain Cossette, Heather Kirk, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière et Marie-Andrée Boutin, vice-présidente exécutive, commerce de détail et chef du développement. Michael Racine, vice-président exécutif, location - bureau et industriel et Wally Commisso, vice-président exécutif, opérations et gestion immobilière, relèveront de Bernard Poliquin.

Départ d'Alain Dallaire et efficiences au sein de la direction

En conséquence de ces changements organisationnels et de l'évolution de son plan stratégique, Cominar annonce qu'Alain Dallaire, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, a été appelé à quitter ses fonctions de dirigeant en date du 8 novembre 2019. « Cominar est reconnaissant de l'apport d'Alain Dallaire à l'évolution de Cominar depuis sa création en 1998. Alain nous lègue de solides assises sur lesquelles nous pourrons bâtir avec l'équipe en place», de dire Sylvain Cossette, président et chef de la direction.

Cominar annonce également le départ de Richard Fortin, vice-président, gestion des actifs et de Caroline Lacroix vice-présidente, communications et marketing. Cette réorganisation interne vise une efficience accrue et une organisation du travail plus alignée aux objectifs d'affaires.

Cominar souligne également le départ de Johanne Leclerc, vice-présidente, exploitation, commerce de détail, à la suite d'une carrière émérite dans l'industrie de l'immobilier commercial.

Évolution de rôles et nouveaux talents au sein de l'équipe de direction

La transformation de Cominar a également exigé l'évolution de certains rôles à la direction et l'ajout de nouvelles compétences pour poursuivre la lancée entamée au cours de la dernière année.

Richard Nolin devient vice-président, commerce de détail et directeur général, région de Québec, confirmant la volonté de Cominar de demeurer un acteur important dans la région de la capitale nationale. Guy Rondeau, quant à lui, devient vice-président et directeur général de la division construction, qui inclut maintenant l'ensemble des activités de gestion de projet et fera également partie de l'équipe de Bernard Poliquin. Sandra Lecuyer, vice-présidente talent et organisation, de son côté, ajoute à ses responsabilités celle des communications internes et externes de Cominar.

La direction de Cominar s'est par ailleurs enrichie récemment de plusieurs nouveaux talents :

Sébastien Dubois, vice-président location, commerce de détail

Jean-Marc Rouleau , vice-président, exploitation, commerce de détail

, vice-président, exploitation, commerce de détail Brigitte Dufour , vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire corporative

, vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire corporative Mélanie Vallée, vice-présidente, données et technologies (nouveau rôle)

Antoine Tronquoy, directeur exécutif, marché des capitaux (nouveau rôle)

Alexandra Faciu , directrice exécutive, gestion d'actifs et de portefeuille (nouveau rôle)

« Ces rôles ont ajouté de nouvelles expertises qui contribuent grandement à façonner nos perspectives, augmenter la rigueur de nos processus et mieux nous positionner pour les défis du futur », mentionne Sylvain Cossette. « Je constate déjà les apports de ces nouvelles compétences aux objectifs d'affaires de Cominar. »

L'ensemble de ces changements vient compléter l'équipe de direction en place et dote Cominar de la structure et des talents nécessaires pour déployer son plan stratégique.

