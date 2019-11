Comdex réalise des processus d'opérations commerciales sur des produits de base d'une valeur de plus de 10 millions de dollars





SINGAPOUR, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Comdex , plateforme d'échanges commerciaux construite sur la chaîne de blocs Commit a effectué des transactions d'une valeur dépassant 10 millions de dollars sur sa plateforme. Comdex permet aux intermédiaires dans les produits de base de s'engager dans des règlements transfrontaliers et d'accomplir des flux de travail avant et après les opérations commerciales. Il est attendu que le financement des échanges soit introduit sur la plateforme en 2020.

Plus tôt au cours de l'année, Comdex a réalisé son premier règlement transfrontalier de marchandises sous la forme d'une transaction portant sur des produits de blé entre la Malaisie et l'Australie (en anglais). Les organisations commerciales concernées ont utilisé la passerelle de paiement de Comdex et son système de dépôt fiduciaire afin de régler l'échange non financé.

Comdex offre une plus grande efficacité opérationnelle grâce à des solutions numériques KYC / LBA (connaître son client / lutte contre le blanchiment d'argent), à un traitement efficace des données et une gestion de documents parallèlement à une amélioration de la confiance en tirant profit de solutions basées sur la chaîne de blocs pour la provenance de documents numériques. Les acheteurs pionniers ont ainsi trouvé que c'est la solution de choix pour leurs besoins.

Alors que des maisons établies de négoce de marchandises telles que Cargill ou Bunge entretiennent des solutions sophistiquées de plateformes d'échanges développées en interne, la majorité des PME et des ETI sur les marchés émergents se fient à des méthodes archaïques de communications et d'échanges de données. Ceci se traduit par un manque général de confiance entre les parties dans les transactions transfrontalières. Comdex a pour but de s'attaquer à ce problème en tirant profit des fonctionnalités de la chaîne de blocs comme l'immuabilité, la provenance et les algorithmes de consensus, ce qui à son tour réduit la durée de règlement.

La chaîne de blocs renforce la confiance entre les partenaires commerciaux, Comdex et également les financiers du commerce qui seront eux aussi embarqués sur la plateforme. L'application Comdex est construite sur le Commit Network , chaîne de blocs d'entreprise comparable à Corda ou Hyperledger. Le Commit Network repose sur la chaîne de blocs Tendermint qui alimente également le Cosmos Network à la popularité croissante.

Au lieu de mettre en place une infrastructure centralisée d'hébergement pour exploiter la chaîne de blocs, l'application de Comdex repose sur un réseau de 'valideurs' ou d''auditeurs de chaîne en temps réel'. Ces 'valideurs', consistant en B-Harvest , CertusOne , Figment Networks et StakewithUs , veillent à ce que ni Comdex ni aucune autre entité ne puissent manipuler les transactions effectuées sur la plateforme.

À propos de Comdex

Comdex est en train de révolutionner le secteur fragmenté des échanges commerciaux portant sur les produits de base en le rendant efficace, rapide et transparent. La vision de Comdex consiste à augmenter le processus rudimentaire du commerce mondial de marchandises afin de minimiser les durées de règlement et maximiser à la vitesse de l'éclair la transparence, l'efficacité et l'immuabilité dans la découverte du commerce et le financement du commerce. La solution est conçue pour lier de façon harmonieuse les protocoles bancaires existants et la technologie moderne afin d'assurer confiance, rapidité et modularité de transactions et règlements.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à info@comdex.sg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1025761/Comdex_Logo.jpg

