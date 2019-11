Lancement de la Chaire de recherche industrielle en technologies blockchain : Un nouveau partenariat stratégique entre les milieux de l'éducation et d'affaires





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université Concordia, Raymond Chabot Grant Thornton et sa filiale dédiée aux technologies blockchain, Catallaxy, avec l'appui financier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), s'associent pour créer la nouvelle Chaire de recherche industrielle en technologies blockchain Raymond Chabot Grant Thornton-Catallaxy-Concordia-CRSNG.

Ce partenariat novateur permettra ainsi de jumeler le talent d'analystes d'affaires, de comptables, de développeurs de logiciels, d'ingénieurs et d'étudiants diplômés pour mener des études et des analyses afin d'évaluer les impacts des technologies blockchain, notamment dans le cadre des réglementations financières actuelles.

Dotée d'un budget de plus de 1,38 M$ pour les cinq prochaines années, cette première chaire de recherche au Québec consacrée à la blockchain documentera, entre autres, les impacts positifs de la technologie blockchain sur l'infrastructure financière, évaluera ses possibilités d'application et verra comment gérer son utilisation, notamment avec l'usage des cryptomonnaies, dans un monde technologique en constante évolution.

La chaire pourra également se pencher sur la question de la gouvernance de ces nouvelles technologies, contribuant ainsi à protéger les investisseurs et les consommateurs canadiens. « Cette alliance avec l'Université Concordia permettra à Raymond Chabot Grant Thornton et à Catallaxy d'approfondir leurs connaissances et d'enrichir la qualité de leurs interventions grâce à la contribution de talentueux chercheurs universitaires. Cette riche expertise académique permettra à notre firme d'être à l'avant-garde technologique pour anticiper et répondre aux besoins évolutifs des organisations d'ici et à leur croissance », a indiqué le président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, Emilio B. Imbriglio

Pour sa part, le président de Catallaxy et associé en certification, Louis Roy, a tenu à souligner sa fierté d'être associé aux brillants chercheurs de l'Université Concordia. « Avec les travaux de cette nouvelle chaire de recherche, nous pourrons faire des avancées importantes en matière d'audit d'actifs numériques et de blockchain. Chez Catallaxy, nous créons des solutions pour assister les auditeurs de la firme pour conseiller les organisations avec les nouvelles réalités technologiques et financières. Cette chaire nous permettra d'explorer des approches novatrices pour maintenir les plus hauts standards de qualité. »

Quant au professeur titulaire de la Chaire de recherche industrielle en technologie blockchain Raymond Chabot Grant Thornton-Catallaxy-Concordia-CRSNG et professeur associé du Concordia Institute for Information Systems Engineering à la Gina Cody School of Engineering and Computer Science, Jeremy Clark, il est ravi de pouvoir compter sur la collaboration d'une grande firme de services professionnels qui innove constamment en développant des solutions technologiques pour les entreprises d'ici. « Notre objectif en travaillant de près avec les experts de Raymond Chabot Grant Thornton et de Catallaxy est d'arriver à des résultats utiles pour les besoins de l'industrie. Nos recherches permettront de répondre à des cas spécifiques propres aux enjeux actuels et futurs liés aux technologies financières et aux systèmes d'audit », a-t-il conclu.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 135 pays et comptons plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

À propos de Catallaxy

Catallaxy, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, développe des solutions qui permettent l'authentification des données. Elle regroupe des experts en technologies innovantes, telles que l'analyse de données cryptographiques, la chaîne de blocs, la segmentation en unités (tokenization) et l'intelligence artificielle pour développer des produits et des services ciblés pouvant contribuer à instaurer la confiance dans une économie numérique. Catallaxy compte plus de 15 experts basés à Montréal et près d'une cinquantaine de partenaires stratégiques répartis dans le monde, pour conseiller les organisations dans leur transition et projets en technologies blockchain.

À propos de l'Université Concordia

Concordia est une université nouvelle génération qui s'attache à repenser l'avenir de l'enseignement supérieur. Située au coeur de Montréal, ville animée et multiculturelle, Concordia innove par son approche en matière d'apprentissage expérientiel, de recherche et de cyberformation.

