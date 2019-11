WisdomTree conclut une entente pour vendre son entreprise de gestion d'actifs canadiens





WisdomTree Asset Management Canada sera vendu à CI Financial Corp.

WisdomTree continuera d'accorder des licences relatives aux indices pour les fonds

On fermera les FINB à dividendes élevés américains WisdomTree

À l'exception de la fermeture des FINB à dividendes élevés américains WisdomTree, WisdomTree et CI Financial n'anticipent aucun autre changement qui pourrait affecter les fonds

NEW YORK, le 7 nov. 2019 /CNW/ - WisdomTree Investments, Inc. (« WisdomTree ») (NASDAQ : WETF), un fonds négocié en bourse (« FNB ») et un gestionnaire d'actifs et commanditaire de produits négociés en bourse (« PNB »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive visant la vente de sa filiale canadienne, WisdomTree Asset Management Canada, Inc. (« WisdomTree Canada »), à CI Financial Corp. (TSX : CIX) - une société canadienne indépendante qui offre des services consultatifs en gestion d'actifs mondiaux et gestion de patrimoine

« Nous avons connu beaucoup de succès sur le marché canadien au cours des trois dernières années », a affirmé Jonathan Steinberg, chef de la direction chez WisdomTree. « Cette transaction nous permet de tirer profit de la portée et des ressources de CI Financial et de participer de manière moins coûteuse à la croissance continue du marché des FNB au Canada, et ce, en octroyant des licences relatives aux indices pour chacun des fonds de WisdomTree Canada qui suivent actuellement les indices propriétaires de WisdomTree. »

En vertu des modalités de cette entente, CI Financial fait l'acquisition de la totalité des actions en circulation de WisdomTree Canada, permettant à CI de continuer à exploiter son entreprise, ce qui consiste principalement à gérer et faire la promotion des fonds de WisdomTree Canada. La contrepartie versée dans le cadre de la transaction se chiffrera entre 7 et 13 millions de $ CA en argent comptant, tout dépendant de l'atteinte de certaines cibles de croissance de l'actif géré au cours des trois prochaines années. Cinq (5) millions de $ CA seront payés d'avance et assujettis aux rajustements du prix d'acquisition à la clôture.

La transaction est aussi assujettie à l'approbation des porteurs de parts des fonds de WisdomTree Canada et aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation réglementaire. Elle devrait être parachevée au premier trimestre de 2020.

WisdomTree Canada a aussi annoncé qu'il a l'intention de dissoudre les FINB à dividendes élevés américains WisdomTree le 31 janvier 2020 ou vers cette date, conformément aux modalités de sa déclaration de fiducie. Les porteurs de parts des FINB à dividendes élevés américains WisdomTree recevront un montant équivalent à la valeur de l'actif net par unité couverte ou non couverte, selon le cas, à la date d'effet de la dissolution. On prévoit que les unités du fonds seront volontairement radiées de la cote de la Bourse de Toronto le 24 janvier 2020 ou vers cette date, après la clôture des marchés.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les hypothèses et les opinions de WisdomTree et sur l'information actuellement à la disposition de sa direction. Bien que WisdomTree soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés concernent des événements futurs ou ses performances financières futures, et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon importante des résultats, des niveaux d'activité, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Dans certains cas, l'utilisation de termes tels que « peut », « sera », « devrait », « prévoir », « avoir l'intention », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « éventuel », « continuer » ou l'utilisation négative de ces expressions ou d'autres expressions semblables indiquent des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont que de nature prévisionnelle. On ne doit pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs puisqu'ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle de WisdomTree et pourraient modifier de manière significative les résultats. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus incluent, sans toutefois s'y limiter, la capacité des parties de conclure la transaction au moment opportun (le cas échéant), y compris de satisfaire les différentes conditions de clôture. De plus, des facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, technologiques et autres, mentionnés dans la section sur les facteurs de risque comprise dans le rapport annuel de WisdomTree sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier qui se terminait le 31 décembre 2018, de même que l'information que contient le document déposé subséquemment auprès de la Securities and Exchange Commission pourraient affecter les résultats réels.

Les énoncés prospectifs mentionnés précédemment représentent le point de vue de WisdomTree en date du présent communiqué. WisdomTree estime que des événements ou des faits nouveaux pourraient l'amener à modifier son point de vue. Toutefois, bien que WisdomTree puisse être amenée à actualiser ultérieurement ces énoncés prospectifs, elle n'a aucune intention de le faire, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. Par conséquent, ces énoncés prospectifs ne représentent pas le point de vue de WisdomTree à une date autre que la date de ce communiqué.

À propos de WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales aux États-Unis, en Europe et au Canada (collectivement, « WisdomTree »), est un fonds négocié en bourse (« FNB ») et un commanditaire et gestionnaire d'actifs de produits négociés en bourse (« PNB ») dont le siège social est situé à New York). WisdomTree offre des produits liés aux actions, aux revenus fixes, aux monnaies, aux marchandises et aux stratégies alternatives. L'actif géré de WisdomTree se chiffre actuellement à 62,6 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

WisdomTreeMD est le nom commercial de WisdomTree Investments, Inc. et de ses filiales partout dans le monde.

