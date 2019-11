Stella-Jones publie les résultats de son troisième trimestre 2019





BAIIA de 96,1 M$, en hausse de 22 % grâce à un accroissement des marges brutes ainsi qu'à l'adoption de la norme IFRS 16, Contrats de location



Hausse du résultat net et du résultat dilué par action qui s'établissent respectivement à 53,7 M$ et 0,78 $ par action

Robustes flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation ont servi à la réduction de la dette de 63,7 M$ et au rachat d'actions d'un montant de 30,0 M$

Ventes de 626,6 M$ de dollars, en baisse de 3,4 M$ par rapport à 2018, en raison principalement d'un recul des ventes dans la catégorie des billots et du bois d'oeuvre

MONTRÉAL, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) («?Stella-Jones?» ou la «?Société?») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2019.

«?Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre au cours duquel nos ventes dans les catégories des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et des produits industriels ont augmenté sous l'effet conjugué de hausses des prix de vente et d'un accroissement des volumes. Si l'on tient compte de l'incidence de la baisse des coûts du bois d'oeuvre qui est, pour l'essentiel, transférée aux clients, les ventes au troisième trimestre affichent une progression par rapport au précédent exercice. Ces baisses des coûts du bois d'oeuvre ont eu un impact négatif de 20,2 millions de dollars sur le montant des ventes de la catégorie des billots et du bois d'oeuvre. Les ventes dans la catégorie du bois d'oeuvre à usage résidentiel ont également reculé pour cette même raison, mais le recul a été en partie compensé par un accroissement des volumes. La rentabilité a augmenté grâce à une amélioration des prix de vente, une baisse des coûts du bois d'oeuvre, une composition des ventes avantageuse et une meilleure efficacité opérationnelle, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones.

«?Au cours du trimestre, nous avons utilisé nos robustes flux de trésorerie principalement pour réduire notre dette de 63,7 millions de dollars et racheter des actions ordinaires d'un montant de 30,0 millions de dollars. Comme prévu, excluant la catégorie des billots et du bois d'oeuvre, nous devrions clore l'exercice 2019 avec des ventes et des marges en hausse par rapport au précédent exercice. Pour l'exercice 2020, nous nous attendons à une poursuite de la croissance globale des ventes et de la rentabilité grâce à l'apport de nos trois principales catégories de produits,?» a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et la marge) T3-19 T3-18 (2) Neuf premiers

mois de 2019 Neuf premiers

mois de 2018 (2) Ventes 626,6 630,0 1 729,2 1 691,1 BAIIA (1) 96,1 78,5 254,1 202,6 Marge du BAIIA (%) (1) 15,3 % 12,5 % 14,7 % 12,0 % Résultat d'exploitation (1) 78,6 67,9 200,9 174,5 Résultat net de la période 53,7 45,8 135,4 117,0 Par action ? de base et dilué ($) 0,78 0,66 1,96 1,69 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 68 901 69 357 69 057 69 350 (1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. (2) Les résultats pour l'exercice 2018 n'ont pas été retraités selon IFRS 16.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le 1er janvier 2019, la Société a adopté de façon rétrospective IFRS 16, Contrats de location, mais elle n'a pas retraité les chiffres correspondants pour l'exercice 2018, comme l'y autorisent les dispositions transitoires spécifiques de la norme. Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2019, au lieu de frais de location, un amortissement d'actifs au titre du droit d'utilisation de 8,4 millions de dollars et des frais de financement de 1,1 million de dollars ont été constatés à l'état consolidé du résultat net. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, l'adoption d'IFRS 16 a ajouté un amortissement d'actifs au titre du droit d'utilisation de 24,3 millions de dollars et des frais de financement de 3,1 millions de dollars. Veuillez consulter la rubrique intitulée «?Incidence des nouvelles normes et interprétations comptables?» du rapport de gestion trimestriel de la Société pour obtenir de plus amples renseignements.

Les ventes ont atteint 626,6 millions de dollars, en baisse de 3,4 millions de dollars comparativement aux ventes de 630,0 millions de dollars réalisées lors de la même période l'an dernier. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 2,8 millions de dollars. Excluant ce facteur, les ventes ont reculé d'environ 6,2 millions de dollars, soit 1,0 %, en raison principalement de la catégorie des billots et du bois d'oeuvre, comme il est expliqué ci-après.

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (33,7 % des ventes au T3-19) : Les ventes ont atteint 211,5 millions de dollars, en hausse de 5,4 % par rapport aux ventes de 200,6 millions de dollars réalisées l'an dernier. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 1,3 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté d'environ 9,6 millions de dollars, soit 4,8 %, en raison principalement d'une hausse des prix de vente jumelée à la vigueur de la demande générée par les programmes de remplacement.



: Les ventes ont atteint 211,5 millions de dollars, en hausse de 5,4 % par rapport aux ventes de 200,6 millions de dollars réalisées l'an dernier. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 1,3 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté d'environ 9,6 millions de dollars, soit 4,8 %, en raison principalement d'une hausse des prix de vente jumelée à la vigueur de la demande générée par les programmes de remplacement. Traverses de chemin de fer (30,4 % des ventes au T3-19) : Les ventes se sont élevées à 190,7 millions de dollars, en hausse de 1,6 % par rapport aux ventes de 187,7 millions de dollars réalisées l'an dernier. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 0,7 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté d'environ 2,3 millions de dollars, soit 1,2 %. Cette variation est attribuable à une hausse des prix de vente, en partie contrebalancée par des cycles de traitement de plus longue durée. Bien que la demande pour les traverses de chemin de fer demeure forte, le resserrement de l'offre de traverses de chemin de fer non traitées sur le marché requiert que la Société traite des traverses de chemin de fer qui n'ont pas été séchées à l'air libre, ce qui rallonge les cycles de traitement. De plus, la Société a fabriqué des produits finis pour certains clients qui en prendront livraison que dans quelques mois. En conséquence, certaines ventes prévues pour le troisième trimestre ont été repoussées vers les prochains trimestres.





: Les ventes se sont élevées à 190,7 millions de dollars, en hausse de 1,6 % par rapport aux ventes de 187,7 millions de dollars réalisées l'an dernier. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 0,7 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté d'environ 2,3 millions de dollars, soit 1,2 %. Cette variation est attribuable à une hausse des prix de vente, en partie contrebalancée par des cycles de traitement de plus longue durée. Bien que la demande pour les traverses de chemin de fer demeure forte, le resserrement de l'offre de traverses de chemin de fer non traitées sur le marché requiert que la Société traite des traverses de chemin de fer qui n'ont pas été séchées à l'air libre, ce qui rallonge les cycles de traitement. De plus, la Société a fabriqué des produits finis pour certains clients qui en prendront livraison que dans quelques mois. En conséquence, certaines ventes prévues pour le troisième trimestre ont été repoussées vers les prochains trimestres. Bois d'oeuvre à usage résidentiel (25,2 % des ventes au T3-19) : Les ventes ont totalisé 158,2 millions de dollars, en baisse de 1,4 % par rapport aux ventes de 160,5 millions de dollars réalisées un an plus tôt. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 0,5 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes de bois d'oeuvre à usage résidentiel ont reculé d'environ 2,8 millions de dollars, soit 1,7 %. Cette variation s'explique essentiellement par une baisse des coûts du bois d'oeuvre par rapport à la même période l'an dernier, en partie contrebalancée par une hausse des volumes.



: Les ventes ont totalisé 158,2 millions de dollars, en baisse de 1,4 % par rapport aux ventes de 160,5 millions de dollars réalisées un an plus tôt. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 0,5 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes de bois d'oeuvre à usage résidentiel ont reculé d'environ 2,8 millions de dollars, soit 1,7 %. Cette variation s'explique essentiellement par une baisse des coûts du bois d'oeuvre par rapport à la même période l'an dernier, en partie contrebalancée par une hausse des volumes. Produits industriels (6,0 % des ventes au T3-19) : Les ventes ont atteint 37,6 millions de dollars, comparativement à 32,4 millions de dollars l'an dernier. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 0,3 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes ont progressé de 4,9 millions de dollars, soit 15,1 %, en raison principalement d'un accroissement des ventes de produits destinés au secteur ferroviaire et de pieux pour fondations.



: Les ventes ont atteint 37,6 millions de dollars, comparativement à 32,4 millions de dollars l'an dernier. L'effet de conversion des devises a eu un impact positif de 0,3 million de dollars. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes ont progressé de 4,9 millions de dollars, soit 15,1 %, en raison principalement d'un accroissement des ventes de produits destinés au secteur ferroviaire et de pieux pour fondations. Billots et bois d'oeuvre (4,6 % des ventes au T3-19) : Les ventes se sont élevées à 28,6 millions de dollars, comparativement à 48,8 millions de dollars un an plus tôt. Excluant l'effet de conversion des devises, les ventes de cette catégorie de produits ont reculé de 20,2 millions de dollars. Cette variation est attribuable à une baisse des prix de vente découlant de la réduction des coûts du bois d'oeuvre sur le marché, à une diminution des volumes de transactions de bois d'oeuvre, ainsi qu'à une baisse des ventes de billots découlant du calendrier des activités de récolte du bois.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 78,6 millions de dollars, soit 12,6 % des ventes, comparativement à 67,9 millions de dollars, ou 10,8 % des ventes lors du troisième trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation par rapport au précédent exercice s'explique par une amélioration des prix de vente et une meilleure efficacité opérationnelle. En outre, la baisse des coûts du bois d'oeuvre, qui est transférée aux clients par le biais de réductions des prix de vente des produits en temps opportun, a contribué à diminuer le coût des ventes, mais a également augmenté les marges lorsqu'exprimées en pourcentage des ventes. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par un accroissement du volume de poteaux destinés aux sociétés de services publics, une hausse des coûts de production des traverses de chemin de fer en raison de cycles de traitement de plus longue durée, ainsi que par l'effet de conversion des devises. Le résultat net a atteint 53,7 millions de dollars, soit 0,78 $ par action diluée, comparativement au résultat net de 45,8 millions de dollars, ou 0,66 $ par action diluée, un an plus tôt.

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS

Les ventes se sont élevées à 1,73 milliard de dollars, contre 1,69 milliard de dollars lors de la même période l'an dernier. Les acquisitions ont contribué aux ventes à hauteur de 11,5 millions de dollars, tandis que l'effet de conversion résultant des fluctuations des devises a eu un impact positif de 39,3 millions de dollars. Excluant ces facteurs, les ventes ont diminué d'environ 12,8 millions de dollars, soit 0,8 %.

Le résultat d'exploitation a atteint 200,9 millions de dollars, soit 11,6 % des ventes, comparativement à 174,5 millions de dollars, ou 10,3 % des ventes, un an auparavant. Le résultat net s'est élevé à 135,4 millions de dollars, soit 1,96 $ par action diluée, comparativement à un résultat net de 117,0 millions de dollars, ou 1,69 $ par action diluée, par rapport à la même période l'an dernier.

ACQUISITION

Le 1er avril 2019, la Société a complété l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Shelburne Wood Protection Ltd. («?SWP?»), situés à Shelburne en Ontario. L'usine de SWP se spécialise dans le traitement du bois d'oeuvre à usage résidentiel. La contrepartie totale associée à l'acquisition s'élève à environ 9,2 millions de dollars, dont une tranche de 8,5 millions de dollars a été financée au moyen des facilités de crédit syndiquées de la Société et une autre de 0,7 million de dollars a été comptabilisée à titre de solde de prix d'achat. Le solde de prix d'achat ne porte pas intérêt, sera payé au vendeur en deux versements égaux à la date du premier et second anniversaire de la transaction et a été constaté à sa juste valeur en utilisant un taux d'intérêt effectif de 3,31 %. L'acquisition de SWP a été comptabilisée comme un achat d'un groupe d'actifs.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DU CHEF DE LA DIRECTION

Le 12 septembre 2019, la Société a annoncé la nomination d'Éric Vachon comme nouveau président et chef de la direction, avec prise d'effet le 11 octobre 2019. À cette même date, M. Vachon s'est joint au conseil d'administration de la Société. La Société a lancé le processus visant à pourvoir un poste de cadre supérieur des finances.

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Au 30 septembre 2019, la dette à long terme de la Société, incluant la partie courante, s'élevait à 562,8 millions de dollars, comparativement à 513,5 millions de dollars au 31 décembre 2018. Cette augmentation traduit essentiellement un accroissement des besoins en fonds de roulement, une hausse des dépenses en immobilisations ainsi que le financement nécessaire à l'acquisition de SWP, en partie contrebalancés par l'incidence de la conversion de la devise locale sur la dette à long terme libellée en dollars américains.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 6 novembre 2019, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,14 $ par action ordinaire, payable le 19 décembre 2019, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 2 décembre 2019. Il s'agit d'un dividende admissible.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2019, aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société a racheté 766 071 actions ordinaires à des fins d'annulation pour une contrepartie de 30,0 millions de dollars. Depuis le lancement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités le 20 décembre 2018, la Société a racheté 1 017 881 actions ordinaires à des fins d'annulation pour une contrepartie de 39,8 millions de dollars.

PERSPECTIVES

Pour 2019, mis à part les ventes pour la catégorie des billots et du bois d'oeuvre, la direction de la Société s'attend à une progression des ventes globales d'un exercice sur l'autre, compte tenu des conditions présentes sur les marchés qu'elle dessert, du niveau actuel des prix du bois d'oeuvre, et dans l'hypothèse où les devises demeurent stables. Cette augmentation s'explique par la hausse des prix de vente dans les catégories des traverses de chemin de fer et des poteaux destinés aux sociétés de services publics, ainsi que par l'accroissement de la portée de la Société sur le marché des poteaux destinés aux sociétés de services publics. La direction s'attend également à une amélioration des marges par rapport à l'exercice 2018 sur une base consolidée. La progression des marges sera principalement attribuable à la hausse des prix de vente des traverses de chemin de fer, jumelés à une amélioration de la composition des ventes et de la demande dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Par ailleurs, il est important de noter que l'adoption de la norme IFRS 16 aura un impact positif sur le BAIIA en 2019. Pour de plus amples renseignements concernant chacune des catégories de produits, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour le trimestre.

Pour l'exercice 2020, en se fondant sur les conditions de marché actuelles et dans l'hypothèse où les devises demeurent stables, la direction anticipe une progression des ventes globales de Stella-Jones d'un exercice sur l'autre stimulée par une hausse des prix de vente et l'accroissement de la portée de la Société sur le marché dans les catégories des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et du bois d'oeuvre à usage résidentiel. Par conséquent, les marges d'exploitation, exprimées en dollars absolus, devraient s'améliorer par rapport à 2019. Les marges d'exploitation, exprimées en pourcentage des ventes, devraient aussi augmenter grâce essentiellement à des hausses des prix de vente et des gains de productivité.

La Société entend poursuivre sa stratégie d'optimisation de ses activités d'exploitation et demeurera à l'affût d'occasions de réaliser des acquisitions susceptibles d'élargir encore davantage sa présence dans ses marchés de base, tout en faisant preuve de prudence dans l'affectation des capitaux.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA (le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles), le résultat d'exploitation et les marges d'exploitation sont des mesures financières qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. La direction considère toutefois que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l'information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière et aux résultats d'exploitation de la Société puisqu'elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Veuillez consulter la section traitant des mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès des détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du troisième trimestre clos le 30 septembre 2019 peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com

