TELUS annonce d'excellents résultats opérationnels et financiers au troisième trimestre de 2019





Hausse de 2,6 pour cent des produits d'exploitation consolidés (à l'exclusion du gain lié à TELUS Garden en 2018) et de 8,3 pour cent du BAIIA consolidé



Croissance de 246 000 mises en service nettes, la plus élevée de l'industrie, une augmentation de 14 pour cent, grâce à notre réseau primé et à l'excellence de notre service à la clientèle

Excellentes mises en service nettes de 193 000 clients des services mobiles, une augmentation de 13 pour cent, qui comprend 111 000 mises en service de téléphones mobiles et 82 000 mises en service d'appareils mobiles connectés

Mises en service nettes de 53 000 clients des services filaires, le résultat le plus élevé de l'industrie, ce qui comprend 32 000 ajouts nets pour les services Internet, 19 000 pour les services de télévision et 14 000 pour les services de sécurité, ainsi qu'une perte stable de 12 000 clients des services vocaux résidentiels

Croissance du dividende trimestriel, qui s'est établi à 0,5825 $ par action, une 18e hausse du dividende depuis le début de notre programme pluriannuel en 2011; versement de 1,3 milliard de dollars en dividendes aux actionnaires en 2019

Annonce des prévisions relatives aux dépenses en immobilisations pour 2020 et 2021 pour affermir notre position de chef de file en réseaux à large bande et favoriser une augmentation du flux de trésorerie disponible

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation a publié aujourd'hui ses résultats non audités du troisième trimestre de 2019. Les produits d'exploitation consolidés de 3,7 milliards de dollars ont augmenté de 2,6 pour cent, à l'exclusion de la quote-part des bénéfices non récurrents des coentreprises immobilières de 171 millions de dollars résultant de la vente de TELUS Garden au troisième trimestre de 2018. Si l'on tient compte de cette quote-part des bénéfices, les produits d'exploitation consolidés ont diminué de 2,0 pour cent. Le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) a augmenté de 6,3 pour cent pour s'établir à 1,4 milliard de dollars en raison de la croissance supérieure des produits tirés du réseau mobile, de la croissance des marges sur les services de données filaires, de la contribution supérieure au BAIIA du service à la clientèle et des services d'affaires et du secteur de la santé, ainsi que des incidences de la mise en oeuvre de la norme IFRS 16. Cette croissance a été amoindrie partiellement par le recul des services vocaux et de données filaires traditionnels et par la contribution au BAIIA inférieure des services d'affaires traditionnels. En excluant la quote-part des bénéfices tirés de la vente de TELUS Garden au troisième trimestre de 2018, ainsi que les coûts de restructuration et autres coûts, y compris le don de 118 millions de dollars à la Fondation TELUS pour un futur meilleur au troisième trimestre de 2018, le BAIIA ajusté a affiché une hausse de 8,3 pour cent. En simulant l'application rétroactive de la norme IFRS 16 aux résultats de l'exercice 2018, la croissance pro forma du BAIIA ajusté était d'environ 4,1 pour cent, soit une marge de 39,6 pour cent, en hausse de 50 points de base par rapport à l'exercice précédent.

Pour le trimestre, le bénéfice net de 440 millions de dollars représente une baisse de 1,6 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent et le bénéfice par action (BPA) de base de 0,72 $ représente une baisse de 2,7 pour cent, tandis que la croissance du BAIIA a été principalement compensée par une augmentation de l'amortissement découlant de la croissance de nos actifs, qui s'explique notamment par les investissements dans les technologies à large bande et les acquisitions d'entreprises. En excluant la quote-part des bénéfices tirés de la vente de TELUS Garden au troisième trimestre de 2018, les coûts de restructuration et autres coûts, y compris le don de 118 millions de dollars à la Fondation TELUS pour un futur meilleur au cours de l'exercice précédent, les redressements d'impôt favorables et les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme, le bénéfice net ajusté de 458 millions de dollars a augmenté de 2,9 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le BPA de base ajusté de 0,76 $ a connu une hausse de 2,7 pour cent.

« TELUS a affiché d'excellents résultats opérationnels et financiers au troisième trimestre, notamment une croissance soutenue de la clientèle dans ses deux segments d'affaires, mobile et filaire. La croissance de la clientèle, qui se chiffre à 246 000 abonnés, a été stimulée par les mises en service nettes de téléphones mobiles de haute qualité, la forte croissance du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté et le résultat le plus élevé de l'industrie pour les mises en service nettes de clients des services filaires. Le solide rendement de TELUS a été appuyé par la détermination constante de l'équipe à fournir une expérience client exceptionnelle, ainsi que des investissements générationnels continus dans ses réseaux filaire et mobile à large bande de premier ordre, qui sont essentiels au succès continu de sa stratégie de croissance à long terme. »

« L'efficacité de nos investissements dans les technologies à large bande se reflète dans le fait que TELUS a obtenu le titre d'entreprise possédant le réseau mobile le plus rapide au Canada selon d'Ookla et de PCMag, et ce pour la troisième année consécutive, a poursuivi M. Entwistle. De plus, notre équipe est une fois de plus arrivée en tête du classement d'OpenSignal sur l'expérience des réseaux mobiles au Canada, se classant au premier rang dans quatre des cinq catégories, soit la disponibilité du réseau 4G, l'expérience vidéo, la vitesse et la latence. Ces réalisations reposent sur notre feuille de route remarquable en matière d'excellence du réseau, TELUS ayant obtenu le premier rang dans tous les principaux rapports sur les réseaux mobiles encore une fois cette année, notamment ceux de J.D. Power et de Tutela. Ces excellents classements mettent en évidence la supériorité constante des réseaux à large bande que TELUS met à la disposition des Canadiens à l'échelle du pays. Notamment, en septembre, OpenSignal a évalué l'expérience de réseau mobile des consommateurs de services mobiles canadiens en milieu rural par rapport à leurs homologues en milieu urbain à l'échelle nationale et internationale. En conclusion, les Canadiens en région rurale profitent d'une disponibilité et de vitesses supérieures ou semblables aux résultats globaux dans les pays développés et en ont bel en bien pour leur argent. OpenSignal a souligné que si les régions rurales du Canada formaient un pays, elles figureraient au 12e rang du classement sur les vitesses de téléchargement. En effet, les utilisateurs canadiens dans les régions rurales bénéficient en moyenne de vitesses de téléchargement 4G plus rapides que les utilisateurs de services mobiles en Suède, en Nouvelle-Zélande, en France et dans 73 autres pays inclus dans son rapport, y compris toute région des États-Unis. Nous surpassons aussi nos voisins du Sud en matière d'abordabilité des forfaits, puisque nos forfaits de données à volonté sont moins coûteux que les forfaits de données comparables aux États-Unis, même si le Canada compte un territoire plus vaste, une géographie plus complexe et une densité de population inférieure. »

« L'augmentation du dividende annoncée aujourd'hui représente la dix-huitième hausse depuis 2011, et la sixième de notre plus récent programme triennal de croissance du dividende, lequel vise une augmentation annuelle de 7 à 10 pour cent jusqu'en 2019. Nous avons acquis une réputation enviable d'entreprise qui affiche un bilan intéressant et un solide rendement opérationnel, ce qui nous permet d'exécuter avec succès un programme cohérent et transparent axé sur les actionnaires, qui génère encore une valeur considérable pour nos actionnaires, a ajouté M. Entwistle. TELUS a notamment remis plus de 17 milliards de dollars à ses actionnaires, dont plus de 12 milliards de dollars en dividendes, ce qui représente environ 29 $ par action, depuis 2004. En mai, nous avons annoncé la prolongation de notre programme pluriannuel de croissance du dividende de 2020 à 2022, qui vise encore une fois une croissance annuelle de 7 à 10 pour cent, ce qui indique la confiance de TELUS à l'égard des futures occasions sur le marché découlant de sa stratégie de croissance fructueuse de longue date. De plus, la croissance du dividende et l'abordabilité seront stimulées par les dépenses en immobilisations inférieures, conformément aux prévisions préliminaires pour 2020 et 2021 que nous présentons aujourd'hui, et l'augmentation du flux de trésorerie disponible qui en découle. »

« Fait important, comme notre équipe croit que pour réussir en affaires, nous devons faire le bien dans les collectivités, presque 43 000 membres de l'équipe accompagnés de leurs amis et de leurs proches ont célébré la diversité dans le cadre d'environ 20 événements de la Fierté d'un océan à l'autre. De plus, nous continuons d'utiliser notre technologie pour générer des retombées sociales positives, comme en témoignent les efforts déployés par notre équipe au cours du troisième trimestre. Elle a fourni un accès Internet haute vitesse à prix abordable à près de 5 500 familles à faible revenu, donné un téléphone intelligent et un forfait de données sans frais à 1 000 jeunes en âge de quitter leur famille d'accueil et offert plus de 2 500 consultations dans le cadre des cliniques mobiles de TELUS. Au troisième trimestre seulement, nous avons versé presque 1 million de dollars en subventions de la Fondation TELUS pour un futur meilleur pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Jusqu'à présent en 2019, notre équipe a effectué presque 55 000 jours de bénévolat, portant son total à 1,3 million de jours de bénévolat depuis 2000. De plus, grâce à l'engagement de notre équipe en matière de responsabilité sociale et environnementale, TELUS figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une quatrième année consécutive et à l'indice nord-américain pour une dix-neuvième année consécutive, un exploit inégalé parmi les entreprises de télécommunication et de câblodistribution nord-américaines », a conclu M. Entwistle.

« L'exécution supérieure de notre approche en matière d'expérience client et de notre stratégie de croissance des données nous a permis d'afficher encore une fois d'excellents résultats financiers et opérationnels qui sont conformes aux objectifs financiers annuels de 2019, a affirmé Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers. Notre solide rendement continu témoigne de notre capacité à lancer de nouvelles offres conviviales, et de l'importance que nos clients accordent à notre réseau à large bande supérieur qui offre un nombre sans cesse croissant de services de données, qu'il s'agisse de la connectivité à large bande TELUS PureFibre ou des services de prochaine génération, comme la sécurité résidentielle et commerciale et l'automatisation.

Plus tôt cette semaine, TELUS a réalisé l'acquisition d'ADT Canada, fournisseur de solutions de sécurité résidentielle et commerciale et d'automatisation de premier plan au Canada, a poursuivi M. French. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie de TELUS de tirer profit de ses réseaux mobiles et PureFibre de calibre mondial ainsi que de son service à la clientèle hors pair afin d'améliorer les services connectés pour tous les Canadiens (services résidentiels et d'affaires, sécurité, IdO, cybersécurité, immeubles intelligents, villes intelligentes et santé). Soulignons qu'en plus d'enrichir et de développer le secteur en croissance des services de sécurité de TELUS, l'acquisition d'ADT Canada soutient la stratégie de TELUS en matière de santé en permettant notamment d'offrir des télésoins aux patients à domicile et d'aider les Canadiens, en particulier les personnes âgées, à profiter de leur autonomie dans le confort de leur foyer, grâce à une technologie de connexion sûre. »

« À l'heure actuelle, nous annonçons que nos prévisions préliminaires relatives aux dépenses en immobilisations pour 2020 et 2021 sont d'environ 2,75 milliards de dollars par année. Ces investissements témoignent de l'expansion continue de notre réseau à fibre optique de premier plan et préparent notre réseau convergent en vue des capacités futures qu'offriront les réseaux 5G, tout en favorisant l'augmentation du flux de trésorerie disponible. À plus long terme, nous demeurons enthousiastes à l'égard des futures occasions liées au flux de trésorerie en raison de l'achèvement prochain du déploiement générationnel de notre réseau à fibre optique, qui soutient également notre programme de croissance du dividende et notre engagement à tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes de TELUS », a conclu M. French.

Dans le secteur mobile, les produits tirés des contrats avec les clients ont augmenté de 1,1 pour cent en raison de la croissance des produits tirés du réseau qui s'établit à 2,0 pour cent et qui découle d'une augmentation de la clientèle de 5,5 pour cent, partiellement compensée par la baisse du PMAA mensuel lié aux téléphones mobiles due à la diminution des données facturables et à la pression exercée sur le prix des forfaits par la concurrence. Les produits d'exploitation externes provenant du secteur mobile ont diminué de 2,9 pour cent en raison de la quote-part des bénéfices non récurrents tirés de la vente de TELUS Garden au troisième trimestre de 2018, dont une proportion de 50 pour cent du total de 171 millions de dollars a été attribuée à chacun des segments, mobile et filaire. À l'exclusion de cette quote-part des bénéfices non récurrents de 85 millions de dollars, les produits d'exploitation externes des services mobiles ont augmenté de 1,1 pour cent.

Dans le secteur filaire, les produits tirés des contrats avec les clients ont augmenté de 4,8 pour cent en raison de la croissance des produits tirés des services de données de 8,4 pour cent. La croissance des produits tirés des données a été stimulée par la croissance des produits tirés du service à la clientèle et des services d'affaires, laquelle est attribuable à l'augmentation des volumes d'affaires découlant de l'accroissement des services offerts aux clients existants et de la croissance de la clientèle, ainsi qu'à la hausse des produits tirés des services Internet et de données de troisième vague qui se reflète par l'augmentation des produits d'exploitation par client et la croissance constante du nombre d'abonnés des services Internet. De plus, la hausse des produits tirés du secteur de la santé découlant des acquisitions d'entreprises et de l'accroissement des services offerts aux clients existants, les produits tirés des offres de services de technologie intelligente (y compris la sécurité) résidentielle et commerciale et l'augmentation des produits tirés des services de télévision due à la croissance du nombre d'abonnés ont aussi favorisé la croissance des produits tirés des services de données. Les produits d'exploitation externes du secteur filaire ont diminué de 0,9 pour cent en raison de la quote-part des bénéfices non récurrents tirés de la vente de TELUS Garden au troisième trimestre de 2018, dont un montant de 86 millions de dollars a été attribué au segment filaire. À l'exclusion de cette quote-part des bénéfices non récurrents, les produits d'exploitation externes des services filaires ont augmenté de 4,7 pour cent.

Pendant le trimestre, TELUS a ajouté 258 000 nouveaux abonnés des services mobiles, des services Internet, des services de télévision et des services de sécurité, soit une hausse de 31 000 abonnés ou 14 pour cent par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Les mises en service nettes comprenaient 111 000 téléphones mobiles, 82 000 appareils mobiles connectés, ainsi que 32 000 clients des services Internet, 19 000 clients des services de télévision et 14 000 clients des services de sécurité. Le nombre total d'abonnés des services mobiles de TELUS, qui se chiffre à plus de 10 millions, a augmenté de 5,5 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d'une hausse de 3,1 pour cent du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile, qui se chiffre à presque 8,7 millions, et d'une hausse de 23 pour cent du nombre d'abonnés ayant un appareil mobile connecté, qui se chiffre à plus de 1,4 million. De plus, le nombre de connexions Internet a augmenté de 6,7 pour cent au cours des 12 derniers mois pour atteindre près de 2 millions de clients, le nombre d'abonnés aux services de télévision a connu une hausse de 7,1 pour cent pour s'établir à 1,1 million et la clientèle des services de sécurité a augmenté de 52 pour cent pour passer à plus de 100 000 clients.



Les dépenses en immobilisations consolidées ont connu une baisse de 1,8 pour cent pour s'établir à 748 millions de dollars, surtout en raison du calendrier de déploiement de la fibre optique. À la fin du trimestre, le réseau TELUS PureFibre couvrait environ 2,14 millions d'adresses ou 67 pour cent de l'ensemble des adresses (environ 3,2 millions) ayant accès à notre service haute vitesse à large bande. Il s'agit d'une hausse d'environ 400 000 adresses au cours des 12 derniers mois.

Le flux de trésorerie disponible de 320 millions de dollars pour le trimestre a augmenté de 5,6 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, surtout en raison de la croissance du BAIIA et du calendrier des remboursements du financement des appareils et de la comptabilisation des produits connexes, y compris le lancement du programme de financement d'appareils Paiements faciles de TELUS; ces facteurs ont été partiellement amoindris par la hausse des impôts sur les bénéfices payés en espèces et la hausse des intérêts payés. Cette hausse des intérêts payés découle d'une augmentation de nos soldes impayés à l'égard de la dette à long terme, compensée partiellement par une baisse du taux d'intérêt en vigueur. Le flux de trésorerie disponible avant impôt sur les bénéfices a augmenté de 18 pour cent pour s'établir à 417 millions de dollars.

Aperçu des résultats financiers consolidés

En dollars canadiens et en millions,

sauf les données par action Trimestre clos le

30 septembre(1) Variation (non audités) 2019 2018 en pourcentage Produits d'exploitation(2) 3 697 3 774 (2,0 ) Dépenses d'exploitation avant amortissement(3) 2 263 2 425 (6,7 ) BAIIA(4) 1 434 1 349 6,3 BAIIA ajusté(4)(5) 1 463 1 351 8,3 Bénéfice net 440 447 (1,6 ) Bénéfice net ajusté(4) 458 445 2,9 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 433 443 (2,3 ) BPA de base 0,72 0,74 (2,7 ) BPA de base ajusté(4) 0,76 0,74 2,7 Dépenses en immobilisations(6) 748 762 (1,8 ) Flux de trésorerie disponible avant impôt sur les bénéfices(4) 417 352 18,5 Flux de trésorerie disponible(4) 320 303 5,6 Connexions d'abonnés totales(7)(8) (en milliers) 14 500 13 784 5,2





(1) Nos résultats de 2019 tiennent compte de l'application de la norme IFRS 16 : Contrats de location. Nos résultats pour les périodes antérieures à l'exercice 2019 n'ont pas été ajustés de façon rétroactive. (2) Les produits d'exploitation consolidés du troisième trimestre de 2018 comprennent la quote-part des bénéfices non récurrents des coentreprises immobilières de 171 millions de dollars résultant de la vente de TELUS Garden. À l'exclusion de cette quote-part des bénéfices, les produits d'exploitation du troisième trimestre de 2019 ont augmenté de 2,6 pour cent. (3) Les dépenses d'exploitation avant amortissement du troisième trimestre de 2018 comprennent un don de 118 millions de dollars à la Fondation TELUS pour un futur meilleur. À l'exclusion du don, les dépenses d'exploitation avant amortissement ont diminué de 1,9 pour cent. (4) Le BAIIA, le bénéfice net ajusté, le BPA de base ajusté et le flux de trésorerie disponible sont des mesures non définies par les PCGR qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS de l'IASB. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures non soumises aux principes comptables généralement reconnus et autres mesures financières » du présent communiqué. (5) Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de 2019 et de 2018 exclut les coûts de restructuration et autres coûts de 29 millions de dollars et 173 millions de dollars, respectivement. Au troisième trimestre de 2018, le don de 118 millions de dollars à la Fondation TELUS pour un futur meilleur a été comptabilisé parmi ces autres coûts. (6) Les dépenses en immobilisations englobent les actifs achetés, à l'exclusion des actifs loués faisant l'objet d'un droit d'utilisation, mais pas encore payés et, par conséquent, diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, excluant les licences de spectre, tels qu'ils sont déclarés dans les états financiers consolidés intérimaires. Voir la note 31 des états financiers consolidés intérimaires pour en savoir plus. (7) La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil mobile connecté, des abonnés actifs des services Internet, des abonnés actifs des services vocaux résidentiels et des abonnés actifs aux services de télévision et des abonnés actifs aux services de sécurité est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation et d'autres systèmes. Le nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile au début du quatrième trimestre de 2018 a fait l'objet d'un ajustement pour exclure un nombre estimatif de 23 000 abonnés touchés par la décision définitive du CRTC concernant le calcul au prorata en juin 2018, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Au cours du premier trimestre de 2019, nous avons ajusté le nombre cumulatif de connexions d'abonnés à Internet pour ajouter environ 16 000 abonnés découlant des acquisitions effectuées au cours du trimestre. À compter du troisième trimestre de 2019, nous avons inclus le nombre de connexions d'abonnés aux services de sécurité dans les connexions d'abonnés totales et appliqué ce changement de façon rétrospective depuis le lancement des services de sécurité de TELUS au début du troisième trimestre de 2018. (8) À compter du premier trimestre de 2019, nous avons révisé notre définition d'un abonné des services mobiles, qui s'applique de façon rétroactive. Désormais, nous déclarons séparément le nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile et le nombre d'abonnés ayant un appareil mobile connecté. En raison de ce changement, le nombre total d'abonnés et les statistiques d'exploitation associées (mises en service brutes, mises en service nettes, taux de désabonnement, FMAA et PMAA) ont fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte i) du passage de certains abonnés qui figuraient parmi le nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile dans la nouvelle catégorie du nombre d'abonnés ayant un appareil mobile connecté et ii) de l'ajout du nombre d'abonnés des solutions d'IdO et des solutions de santé mobiles parmi le nombre d'abonnés ayant un appareil mobile connecté. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les définitions des abonnés, consultez la rubrique 11.2, intitulée « Indicateurs opérationnels », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2019.

Faits saillants des activités du troisième trimestre de 2019

Services mobiles de TELUS

Les produits tirés des contrats avec les clients ont augmenté de 23 millions de dollars ou 1,1 pour cent en raison de la croissance des produits tirés du réseau qui découle du nombre croissant d'abonnés. Les produits d'exploitation externes ont diminué de 62 millions de dollars ou 2,9 pour cent au troisième trimestre de 2019 en raison de la baisse des autres produits d'exploitation découlant de la quote-part des bénéfices non récurrents tirés de la vente de TELUS Garden au troisième trimestre de 2018. À l'exclusion de cette quote-part des bénéfices non récurrents, les produits d'exploitation externes des services mobiles ont augmenté de 1,1 pour cent en raison de la croissance des produits tirés du réseau, comme il est mentionné plus haut.

Les produits tirés du réseau ont connu une hausse de 31 millions de dollars ou 2,0 pour cent d'une année à l'autre pour atteindre 1,6 milliard de dollars. Cette croissance a été stimulée par une hausse du nombre d'abonnés de 5,5 pour cent, mais partiellement amoindrie par la baisse du PMAA lié aux téléphones mobiles, comme il est indiqué ci-dessous. Les produits tirés de l'équipement mobile et d'autres services ont diminué de 8 millions de dollars ou 1,6 pour cent, surtout en raison d'une baisse des volumes.

La FMAA liée aux téléphones mobiles a augmenté de 0,5 pour cent pour s'établir à 75,06 $, grâce à nos offres combinées (programme de financement d'appareil Paiements faciles, forfaits Sans tracas avec données à volonté et Rabais famille TELUS) qui incitent les clients à opter pour des forfaits avec données à volonté ou des forfaits comprenant de plus gros lots de données et pour des téléphones intelligents à valeur supérieure. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la diminution des données facturables, les pressions concurrentielles sur le prix des forfaits de base au cours de la période visée et des périodes antérieures et la modification de la composition de la clientèle.

Le PMAA lié aux téléphones mobiles de 61,64 $ a diminué de 1,1 pour cent, car la baisse des données facturables, la pression exercée par la concurrence sur le prix des forfaits de base et la modification de la composition de la clientèle, comme il a été mentionné ci-dessus, ont plus que compensé la hausse du nombre de clients qui ont opté pour des forfaits avec données à volonté ou comprenant un plus gros lot de données.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles de 1,09 pour cent a augmenté de 6 points de base par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison de la concurrence accrue au cours de la période promotionnelle saisonnière et de notre décision de ne pas égaler les offres non rentables sur le marché en comptant plutôt sur nos offres novatrices (programme de financement d'appareil Paiements faciles, forfaits Sans tracas avec données à volonté, Option retour TELUS et Rabais famille TELUS). La hausse du taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles a été partiellement atténuée par nos initiatives visant à accorder la priorité aux clients, nos programmes de rétention de la clientèle et l'excellente qualité de notre réseau.

Le nombre total de nouveaux abonnés nets, soit 193 000, a augmenté de 22 000 par rapport à la même période de l'année précédente. Les mises en service nettes de téléphones mobiles se sont établies à 111 000, soit 10 000 de moins que l'an dernier, car l'augmentation des mises en service brutes de téléphones mobiles a été compensée par la hausse du taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles, ce qui témoigne de notre accent continu sur la croissance des marges et de la moindre importance accordée aux mises en service à faible marge. Les mises en service nettes d'appareils mobiles connectés se sont établies à 82 000 en raison d'une hausse de 32 000 d'une année à l'autre découlant de la croissance liée à nos offres de solutions d'Internet des objets (IdO), y compris la croissance des appareils connectés découlant de la fourniture de services IdO par nos clients à leur clientèle croissante, compensée partiellement par la baisse des mises en service de tablettes à marge inférieure ou négative.

Le BAIIA de 970 millions de dollars a augmenté de 49 millions de dollars ou 5,3 pour cent, tandis que le BAIIA ajusté de 976 millions de dollars a augmenté de 64 millions de dollars ou 7,0 pour cent par rapport à l'année dernière, ce qui reflète la croissance des produits tirés du réseau générée par l'augmentation du nombre de clients, les économies tirées des programmes de rentabilité et la mise en oeuvre de la norme IFRS 16. En simulant l'application rétroactive de la norme IFRS 16 aux résultats de l'exercice 2018, la croissance pro forma du BAIIA ajusté des services mobiles était d'environ 4,0 pour cent.

Services filaires de TELUS

Les produits tirés des contrats avec les clients ont augmenté de 73 millions de dollars ou 4,8 pour cent en raison de la hausse des produits tirés des services de données. Les produits d'exploitation externes ont diminué de 14 millions de dollars ou 0,9 pour cent au troisième trimestre de 2019, surtout en raison de la baisse des autres produits d'exploitation découlant de la quote-part des bénéfices non récurrents tirés de la vente de TELUS Garden au troisième trimestre de 2018. À l'exclusion de cette quote-part des bénéfices non récurrents, les produits d'exploitation externes des services filaires ont augmenté de 4,7 pour cent en raison de la croissance des produits tirés des services de données, comme il est mentionné plus haut.

Les produits tirés des services de données ont augmenté de 98 millions de dollars, ou 8,4 pour cent, en raison de la croissance des produits tirés du service à la clientèle et des services d'affaires, laquelle est surtout attribuable à l'augmentation des volumes d'affaires découlant de l'accroissement des services offerts aux clients existants et de la croissance de la clientèle, ainsi qu'à la hausse des produits tirés des services Internet et de données de troisième vague qui se reflète par l'augmentation des produits d'exploitation par client et la hausse du nombre d'abonnés des services Internet. De plus, la hausse des produits tirés du secteur de la santé découlant à la fois des acquisitions d'entreprises et de l'accroissement des services offerts aux clients existants, les produits tirés des services de technologie intelligente (y compris la sécurité) résidentielle et commerciale et l'augmentation des produits tirés des services de télévision ont aussi favorisé la croissance des produits tirés des services de données. Cette croissance a été partiellement compensée par le déclin continu des produits tirés des services de données traditionnels.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services Internet, soit 32 000, a diminué de 4 000 abonnés, car la demande constante des clients consommateurs et d'affaires envers nos services haute vitesse à large bande, due en partie au lancement de nos offres de données illimitées avec le service Internet résidentiel et à notre détermination continue à relier les résidences et les entreprises directement à notre réseau à fibre optique, a été partiellement amoindrie par la concurrence accrue.

Le nombre net de nouveaux abonnés aux services de télévision, soit 19 000 abonnés, a légèrement augmenté de 1 000 abonnés par rapport au même trimestre de l'exercice précédent en raison de la hausse des ajouts bruts découlant de nos offres de produits diversifiées, mais a été partiellement amoindri par la concurrence accrue.

Le nombre net de nouveaux abonnés aux services de sécurité, soit 14 000 abonnés, a augmenté de 12 000 abonnés par rapport à l'an dernier en raison de la croissance des produits et services de sécurité, ainsi que des occasions améliorées de regroupement des services à la suite du lancement de nos secteurs d'activité Maison connectée et Sûreté d'entreprise de TELUS en juillet 2018.

Les pertes nettes d'abonnés aux services vocaux résidentiels, soit 12 000 abonnés, sont demeurées stables par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Les pertes d'abonnés aux services vocaux résidentiels continuent de souligner la tendance consistant à remplacer ces services par les services mobiles et Internet, laquelle est partiellement compensée par les occasions de regroupement de services découlant de la couverture élargie de notre réseau à fibre optique et par le succès de nos efforts soutenus en matière de rétention de la clientèle, y compris nos offres à prix inférieur.

Le BAIIA de 464 millions de dollars a augmenté de 36 millions de dollars ou 8,4 pour cent, tandis que le BAIIA ajusté de 487 millions de dollars a augmenté de 48 millions de dollars ou 10,9 pour cent. Cette croissance reflète la contribution accrue du service à la clientèle et des services d'affaires grâce à l'accroissement des services offerts aux clients existants, la hausse des marges sur les services Internet et la hausse des marges dans le secteur de la santé découlant principalement de l'accroissement des services offerts aux clients existants et des gains d'efficacité opérationnelle, ainsi que la mise en oeuvre de la norme IFRS 16. Cette croissance a été partiellement amoindrie par le déclin soutenu des services vocaux et de données traditionnels, la hausse des charges au titre des avantages sociaux des employés et d'autres coûts liés aux acquisitions d'entreprises et la contribution au BAIIA inférieure des services d'affaires traditionnels. En simulant l'application rétroactive de la norme IFRS 16 aux résultats de l'exercice 2018, la croissance pro forma du BAIIA ajusté des services filaires était d'environ 4,3 pour cent.

Déclaration de dividende

Le conseil d'administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,5825 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 2 janvier 2020 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 11 décembre 2019. Ce dividende du quatrième trimestre représente une augmentation de 6,9 pour cent par rapport au dividende trimestriel de 0,545 $ versé le 2 janvier 2019. Il s'agit en outre de la dix-huitième hausse de dividende depuis que TELUS a annoncé son programme pluriannuel de croissance du dividende en mai 2011.

TELUS établit ses prévisions préliminaires relatives aux dépenses en immobilisations pour 2020 et 2021

Les dépenses en immobilisations pour 2020 et 2021, à l'exclusion de l'achat de licences de spectre, sont estimées à environ 2,75 milliards de dollars par année. Ces investissements témoignent de l'expansion continue de notre réseau à fibre optique, car nous comptons continuer de relier des résidences et des entreprises directement à notre réseau de premier plan, tout en maintenant notre stratégie de mise en oeuvre de petites cellules visant à élargir notre couverture et à nous préparer au lancement de la technologie 5G. De plus, nous comptons continuer d'investir dans nos systèmes de soutien pour favoriser l'efficacité opérationnelle continue et celle du service offert à notre clientèle en croissance.

TELUS réalise l'acquisition d'ADT Canada

Le 6 novembre 2019, TELUS a annoncé avoir conclu l'acquisition d'ADT Security Services Canada, inc. (ADT Canada). ADT Canada, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité et d'automatisation aux clients résidentiels et d'affaires au pays, compte environ 500 000 clients et plus d'un millier d'employés au Canada. Cette entente accélère notre croissance et renforce notre position de chef de file dans le marché des solutions de sécurité résidentielle et commerciale connectées.

Juggy Sihota nommée au palmarès Power 50 du Vancouver Magazine

Juggy Sihota, vice-présidente, Solutions de santé grand public à TELUS, a été nommée au palmarès Power 50 du Vancouver Magazine. Son leadership dynamique aide les Canadiens à vivre heureux et en santé, qu'il s'agisse de la création du documentaire percutant Les analgésiques : au coeur de la crise des opioïdes, du lancement de Babylon par TELUS Santé (le service de soins virtuels affichant la croissance la plus rapide et le mieux coté par la clientèle au Canada), de l'expansion continue des cliniques mobiles du programme Santé pour l'avenir à l'échelle du pays ou de la gestion de Compagnon Santé connectée de TELUS (le principal service d'intervention en cas d'urgence appartenant à des intérêts canadiens au pays). Juggy est actuellement membre du conseil d'administration de la VGH & UBC Hospital Foundation et de la Fondation pour la santé des hommes au Canada. Elle agit à titre de conseillère auprès de la Ville de Vancouver pour les questions qui concernent l'équité raciale et ethnoculturelle, et a déjà siégé au comité d'investissement communautaire de TELUS à Vancouver de 2008 à 2011. De plus, Juggy a déjà été membre du Justice Institute of British Columbia et du Women's Leadership Council de la Chambre de commerce de Vancouver.

Faits saillants de la Société

Au nom de ses clients, de ses actionnaires et de son équipe, TELUS contribue à l'économie canadienne et investit de façon importante dans les collectivités qu'elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe. Par exemple :



Nous avons payé, recueilli et versé un total de 1,9 milliard de dollars en taxes et impôts pendant les trois premiers trimestres de 2019 au profit des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux au Canada. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de la part de l'employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé environ 26 milliards de dollars en taxes et impôts.

Nous avons versé environ 50 millions de dollars en frais de renouvellement du spectre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada pendant les trois premiers trimestres de 2019, et payé 931 millions de dollars pour des licences du spectre de 600 MHz. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du Canada ont totalisé plus de 31 milliards de dollars.

En investissant environ 2,2 milliards de dollars sous forme de dépenses en immobilisations, principalement dans les collectivités de partout au Canada, pendant les trois premiers trimestres de 2019, et plus de 40 milliards de dollars depuis 2000.

En engageant des dépenses d'exploitation de 5,8 milliards de dollars pendant les trois premiers trimestres de 2019, notamment par l'achat d'environ 4,2 milliards de dollars de produits et services. Depuis 2000, nous avons dépensé respectivement 121 milliards de dollars et 81 milliards de dollars dans ces secteurs.

En versant aux membres de l'équipe des salaires totalisant 2 milliards de dollars pendant les trois premiers trimestres de 2019, dont 120 millions de dollars en cotisations sociales. Depuis 2000, TELUS a versé un total de 47 milliards de dollars en salaires aux membres de l'équipe.

En versant, en quatre versements trimestriels effectués entre le début de l'exercice et octobre 2019, 1,3 milliard de dollars en dividendes aux actionnaires particuliers, aux détenteurs de fonds communs de placement, aux pensionnés et aux investisseurs institutionnels. Depuis 2004, nous avons distribué plus de 17 milliards de dollars aux actionnaires au moyen de nos programmes de dividendes et de rachats d'actions, dont 12 milliards de dollars en dividendes, soit environ 29 $ par action.

Accès à l'information sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, les représentants des médias et toute autre personne intéressée peuvent consulter ce communiqué sur les résultats trimestriels, le rapport de gestion, les diapositives sur les résultats trimestriels, la version audio et la transcription de la webdiffusion à l'intention des investisseurs, ainsi que des renseignements financiers supplémentaires à telus.com/investors .

La conférence téléphonique de TELUS sur les résultats du troisième trimestre de 2019 est fixée au jeudi 7 novembre 2019 à 9 h 00, HE (6 h 00, HP) et comprendra un exposé suivi d'une période de questions avec les analystes. Les parties intéressées peuvent accéder à la webdiffusion à telus.com/investors . Un enregistrement sera accessible du 7 novembre au 15 décembre 2019 au 1-855-201-2300. Veuillez utiliser le numéro de référence 1249738# et le code d'accès 77377#. La webdiffusion sera également archivée à telus.com/investors , et la transcription sera affichée sur le site web après quelques jours ouvrables.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS » et « nous » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci.

Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils portent entre autres sur nos objectifs et les stratégies déployées pour les atteindre, nos perspectives et nos prévisions de rendement, notre actualité, nos objectifs de dépenses en immobilisations et notre programme pluriannuel de croissance du dividende. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

Nos hypothèses pour les prévisions de 2019, qui sont énoncées à la rubrique 9 intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires » du rapport de gestion annuel de 2018, restent les mêmes, a l'exception des modifications suivantes :

Notre estimation révisée de la croissance du PIB en 2019 est 1,6 % au Canada (2,0 % dans le rapport de gestion annuel de 2018), 1,9 % en Colombie-Britannique, comme il a été indiqué dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2019 (2,3 % dans le rapport de gestion annuel de 2018) et 0,7 % en Alberta (2,1 % dans le rapport de gestion annuel de 2018).



Notre estimation révisée du taux de chômage en 2019 est 5,7 % au Canada (5,8 % dans le rapport de gestion annuel de 2018), 4,6 % en Colombie-Britannique (4,9 % dans le rapport de gestion annuel de 2018) et 6,8 % en Alberta, comme il a été indiqué dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2019 (6,2 % dans le rapport de gestion annuel de 2018).



Notre estimation révisée du nombre non ajusté de mises en chantier d'habitations au Canada est de 207 000 logements (196 000 dans le rapport de gestion annuel de 2018).

L'incidence de ces estimations de la croissance économique et le moment de leur incidence dépendront des événements réels dans certains secteurs de l'économie canadienne.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d'autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Les décisions réglementaires et les changements à la réglementation , y compris les modifications au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1, « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications », du présent rapport de gestion, notamment : les interventions possibles du gouvernement afin d'accroître davantage la concurrence, notamment par l'intermédiaire de l'accès de gros obligatoire; les interventions supplémentaires possibles du gouvernement relatives aux tarifs par suite des élections fédérales tenues en octobre 2019; les règlements en matière de protection des consommateurs du CRTC; les modifications apportées aux lois fédérales existantes; les modifications visant le fardeau financier associé aux interconnexions de réseau ordonnées par le CRTC; les menaces possibles visant l'autorité de réglementation fédérale unitaire en matière de télécommunications; les mesures réglementaires prises par le Bureau de la concurrence ou par d'autres organismes de réglementation; le spectre et la conformité aux licences, y compris la conformité aux conditions de licence; les modifications apportées aux droits d'utilisation des licences de spectre et les décisions de politique concernant le spectre, notamment les restrictions concernant l'acquisition, la vente, la subordination et le transfert de licences de spectre, le coût et la disponibilité du spectre, ainsi que les consultations en cours et futures et les décisions concernant l'attribution du spectre; l'incidence, sur nous ainsi que sur d'autres entreprises de télécommunications canadiennes, de mesures gouvernementales ou réglementaires ayant trait à certains pays ou fournisseurs, y compris le décret-loi signé par le président des États?Unis, M. Donald Trump, en vertu duquel le secrétaire du Commerce peut bloquer certaines transactions visant les technologies qui sont réputées constituer des risques pour la sécurité nationale, et l'imposition d'exigences supplémentaires en matière d'octroi de licences liées à l'exportation, à la réexportation et au transfert de biens, de services et de technologies à Huawei Technologies Co. Ltd. et à ses sociétés affiliées non situées aux États-Unis; les restrictions concernant la propriété et le contrôle d'actions ordinaires de TELUS par des non?Canadiens et la surveillance continue et la conformité à ces restrictions; les modifications apportées à l'actuel régime sur les droits d'auteur; et notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant le secteur des soins de santé et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé.



, y compris les modifications au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1, « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications », du présent rapport de gestion, notamment : les interventions possibles du gouvernement afin d'accroître davantage la concurrence, notamment par l'intermédiaire de l'accès de gros obligatoire; les interventions supplémentaires possibles du gouvernement relatives aux tarifs par suite des élections fédérales tenues en octobre 2019; les règlements en matière de protection des consommateurs du CRTC; les modifications apportées aux lois fédérales existantes; les modifications visant le fardeau financier associé aux interconnexions de réseau ordonnées par le CRTC; les menaces possibles visant l'autorité de réglementation fédérale unitaire en matière de télécommunications; les mesures réglementaires prises par le Bureau de la concurrence ou par d'autres organismes de réglementation; le spectre et la conformité aux licences, y compris la conformité aux conditions de licence; les modifications apportées aux droits d'utilisation des licences de spectre et les décisions de politique concernant le spectre, notamment les restrictions concernant l'acquisition, la vente, la subordination et le transfert de licences de spectre, le coût et la disponibilité du spectre, ainsi que les consultations en cours et futures et les décisions concernant l'attribution du spectre; l'incidence, sur nous ainsi que sur d'autres entreprises de télécommunications canadiennes, de mesures gouvernementales ou réglementaires ayant trait à certains pays ou fournisseurs, y compris le décret-loi signé par le président des États?Unis, M. Donald Trump, en vertu duquel le secrétaire du Commerce peut bloquer certaines transactions visant les technologies qui sont réputées constituer des risques pour la sécurité nationale, et l'imposition d'exigences supplémentaires en matière d'octroi de licences liées à l'exportation, à la réexportation et au transfert de biens, de services et de technologies à Huawei Technologies Co. Ltd. et à ses sociétés affiliées non situées aux États-Unis; les restrictions concernant la propriété et le contrôle d'actions ordinaires de TELUS par des non?Canadiens et la surveillance continue et la conformité à ces restrictions; les modifications apportées à l'actuel régime sur les droits d'auteur; et notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant le secteur des soins de santé et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé. L'environnement concurrentiel , y compris notre capacité à assurer la rétention des clients en leur offrant une expérience client améliorée, incluant le déploiement et l'exploitation des infrastructures mobiles et filaires qui ne cessent d'évoluer; l'intense concurrence au chapitre des services mobiles, y compris la capacité des concurrents au sein de l'industrie à conjuguer des services Internet et, dans certains cas, des services mobiles moyennant un seul tarif mensuel groupé ou réduit, avec leurs services de télédiffusion ou leurs services de télévision par satellite existants; le succès remporté par les nouveaux produits et services lancés sur ces réseaux, et les systèmes de soutien comme la sécurité domotique et les services Internet des objets (« IdO ») en ce qui a trait aux appareils connectés à Internet; la concurrence au chapitre des services filaires de transmission de la voix et de données, y compris l'intense rivalité continue touchant tous les services entre les entreprises de télécommunications offrant des services mobiles et filaires, les câblodistributeurs, d'autres entreprises de communications et des entreprises offrant des services par contournement qui, entre autres choses, crée des pressions sur le montant facturé mensuel moyen par abonné (le « MFMMA ») des téléphones mobiles actuel et futur, sur les produits mensuels moyens par abonné (les « PMMA ») des téléphones mobiles, sur les frais d'acquisition et de rétention et sur les taux de désabonnement liés à tous les services, comme le font les habitudes d'utilisation des clients, la tendance favorisant les plus importants lots de données ou les tarifs fixes pour les services de transmission de la voix et de données, tels que nos forfaits Sans tracas et les forfaits comparables lancés récemment; les forfaits liés aux services de transmission de la voix et de données et la disponibilité des réseaux Wi?Fi permettant la transmission de données; les fusions et les acquisitions de concurrents au sein de l'industrie; les pressions sur les PMMA et les taux de désabonnement liés aux services Internet et aux services de télévision découlant des conditions du marché, des mesures prises par le gouvernement et des habitudes d'utilisation des clients; les pertes de lignes liées aux services résidentiels de transmission de la voix et de lignes d'affaires d'accès au réseau; les ajouts d'abonnés et les volumes de rétention des abonnés aux services mobiles, aux services de télévision et aux services Internet ainsi que les coûts connexes; notre capacité d'obtenir et d'offrir du contenu en temps opportun au moyen de divers appareils sur les plateformes mobiles et de télévision, à un coût raisonnable; l'intégration verticale au sein de l'industrie de la radiodiffusion ayant fait en sorte que des concurrents sont propriétaires de services de contenu de radiodiffusion ainsi que la mise en application efficace et au moment opportun des balises réglementaires connexes; notre capacité à faire face à la concurrence au chapitre des services à la clientèle et aux entreprises, compte tenu de la notoriété des marques de nos concurrents, des regroupements et des alliances stratégiques ainsi que des faits nouveaux en matière de technologie; en ce qui concerne nos services TELUS Santé, de notre capacité à livrer concurrence aux autres fournisseurs de dossiers médicaux électroniques et de produits de gestion de pharmacies, aux fournisseurs de services d'intégration de systèmes et de services de santé, y compris les concurrents qui offrent une gamme intégrée verticalement de prestation de services de santé, des solutions en TI et des services connexes, de même qu'aux fournisseurs mondiaux qui pourraient accroître leur présence au Canada; et notre capacité à faire croître avec succès notre entreprise offrant des solutions de données intelligentes.



, y compris notre capacité à assurer la rétention des clients en leur offrant une expérience client améliorée, incluant le déploiement et l'exploitation des infrastructures mobiles et filaires qui ne cessent d'évoluer; l'intense concurrence au chapitre des services mobiles, y compris la capacité des concurrents au sein de l'industrie à conjuguer des services Internet et, dans certains cas, des services mobiles moyennant un seul tarif mensuel groupé ou réduit, avec leurs services de télédiffusion ou leurs services de télévision par satellite existants; le succès remporté par les nouveaux produits et services lancés sur ces réseaux, et les systèmes de soutien comme la sécurité domotique et les services Internet des objets (« IdO ») en ce qui a trait aux appareils connectés à Internet; la concurrence au chapitre des services filaires de transmission de la voix et de données, y compris l'intense rivalité continue touchant tous les services entre les entreprises de télécommunications offrant des services mobiles et filaires, les câblodistributeurs, d'autres entreprises de communications et des entreprises offrant des services par contournement qui, entre autres choses, crée des pressions sur le montant facturé mensuel moyen par abonné (le « MFMMA ») des téléphones mobiles actuel et futur, sur les produits mensuels moyens par abonné (les « PMMA ») des téléphones mobiles, sur les frais d'acquisition et de rétention et sur les taux de désabonnement liés à tous les services, comme le font les habitudes d'utilisation des clients, la tendance favorisant les plus importants lots de données ou les tarifs fixes pour les services de transmission de la voix et de données, tels que nos forfaits Sans tracas et les forfaits comparables lancés récemment; les forfaits liés aux services de transmission de la voix et de données et la disponibilité des réseaux Wi?Fi permettant la transmission de données; les fusions et les acquisitions de concurrents au sein de l'industrie; les pressions sur les PMMA et les taux de désabonnement liés aux services Internet et aux services de télévision découlant des conditions du marché, des mesures prises par le gouvernement et des habitudes d'utilisation des clients; les pertes de lignes liées aux services résidentiels de transmission de la voix et de lignes d'affaires d'accès au réseau; les ajouts d'abonnés et les volumes de rétention des abonnés aux services mobiles, aux services de télévision et aux services Internet ainsi que les coûts connexes; notre capacité d'obtenir et d'offrir du contenu en temps opportun au moyen de divers appareils sur les plateformes mobiles et de télévision, à un coût raisonnable; l'intégration verticale au sein de l'industrie de la radiodiffusion ayant fait en sorte que des concurrents sont propriétaires de services de contenu de radiodiffusion ainsi que la mise en application efficace et au moment opportun des balises réglementaires connexes; notre capacité à faire face à la concurrence au chapitre des services à la clientèle et aux entreprises, compte tenu de la notoriété des marques de nos concurrents, des regroupements et des alliances stratégiques ainsi que des faits nouveaux en matière de technologie; en ce qui concerne nos services TELUS Santé, de notre capacité à livrer concurrence aux autres fournisseurs de dossiers médicaux électroniques et de produits de gestion de pharmacies, aux fournisseurs de services d'intégration de systèmes et de services de santé, y compris les concurrents qui offrent une gamme intégrée verticalement de prestation de services de santé, des solutions en TI et des services connexes, de même qu'aux fournisseurs mondiaux qui pourraient accroître leur présence au Canada; et notre capacité à faire croître avec succès notre entreprise offrant des solutions de données intelligentes. Le remplacement de la technologie , y compris l'utilisation réduite et la banalisation accrue des services filaires locaux et interurbains de transmission de la voix traditionnels découlant de l'incidence des applications de services par contournement et du remplacement des services mobiles; le recul général du marché en ce qui concerne les services de télévision payés, notamment en raison du piratage de contenu et du vol de signaux, ainsi qu'en raison de la prestation accrue aux consommateurs de services vidéo directs par contournement et de l'accroissement des plateformes de distribution de programmation vidéo multichaîne virtuelle, ainsi que des coûts du contenu par unité qui ne cessent de croître; l'accroissement du nombre de foyers qui utilisent uniquement des services téléphoniques mobiles ou par Internet; la baisse potentielle du MFMMA des téléphones mobiles et des PMMA des services mobiles, en raison notamment du remplacement de la technologie en faveur de la messagerie textuelle et des applications de services par contournement; le remplacement par les services Wi-Fi de plus en plus accessibles; ainsi que les technologies perturbatrices, notamment les services par contournement IP tels que le Réseau intelligent dans le marché des affaires, qui pourraient supplanter nos services de transmission de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services.



, y compris l'utilisation réduite et la banalisation accrue des services filaires locaux et interurbains de transmission de la voix traditionnels découlant de l'incidence des applications de services par contournement et du remplacement des services mobiles; le recul général du marché en ce qui concerne les services de télévision payés, notamment en raison du piratage de contenu et du vol de signaux, ainsi qu'en raison de la prestation accrue aux consommateurs de services vidéo directs par contournement et de l'accroissement des plateformes de distribution de programmation vidéo multichaîne virtuelle, ainsi que des coûts du contenu par unité qui ne cessent de croître; l'accroissement du nombre de foyers qui utilisent uniquement des services téléphoniques mobiles ou par Internet; la baisse potentielle du MFMMA des téléphones mobiles et des PMMA des services mobiles, en raison notamment du remplacement de la technologie en faveur de la messagerie textuelle et des applications de services par contournement; le remplacement par les services Wi-Fi de plus en plus accessibles; ainsi que les technologies perturbatrices, notamment les services par contournement IP tels que le Réseau intelligent dans le marché des affaires, qui pourraient supplanter nos services de transmission de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services. La technologie , y compris la demande élevée des abonnés en matière de données qui met à l'épreuve la capacité des réseaux mobiles et la capacité spectrale et qui pourrait entraîner une hausse des coûts liés à la prestation de ces services; notre recours à la technologie de l'information et notre besoin de rationaliser nos systèmes existants; le déploiement et l'évolution des technologies et systèmes à large bande mobiles, y compris les plateformes de distribution vidéo et les technologies de réseau de télécommunications (les initiatives liées aux réseaux à large bande, telles que le déploiement de la fibre optique jusqu'aux locaux de l'abonné [« FTTP »] et le déploiement de petites cellules pour les services mobiles, la technologie mobile 5G et la disponibilité de ressources et notre aptitude à accroître de façon adéquate la capacité du réseau à large bande); notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; le choix des fournisseurs et la capacité de ces derniers à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits, ce qui pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons; les contraintes auxquelles les fournisseurs sont exposés et le taux de concentration et de pénétration sur le marché des fournisseurs d'équipement pour réseaux, de services TELUS TV MD et d'appareils mobiles; le rendement de la technologie mobile; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de composer avec la demande croissante visant les services de transmission de données; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau filaire à large bande à un coût raisonnable et d'une disponibilité raisonnable, ainsi que le succès remporté par les nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau; la fiabilité du réseau et la gestion des changements; les outils d'autoapprentissage et l'automatisation, qui pourraient modifier notre façon d'interagir avec les clients; et les incertitudes à l'égard de notre stratégie visant à remplacer certaines technologies de réseau filaire et certains systèmes et services filaires existants afin de réduire les coûts d'exploitation.





, y compris la demande élevée des abonnés en matière de données qui met à l'épreuve la capacité des réseaux mobiles et la capacité spectrale et qui pourrait entraîner une hausse des coûts liés à la prestation de ces services; notre recours à la technologie de l'information et notre besoin de rationaliser nos systèmes existants; le déploiement et l'évolution des technologies et systèmes à large bande mobiles, y compris les plateformes de distribution vidéo et les technologies de réseau de télécommunications (les initiatives liées aux réseaux à large bande, telles que le déploiement de la fibre optique jusqu'aux locaux de l'abonné [« FTTP »] et le déploiement de petites cellules pour les services mobiles, la technologie mobile 5G et la disponibilité de ressources et notre aptitude à accroître de façon adéquate la capacité du réseau à large bande); notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; le choix des fournisseurs et la capacité de ces derniers à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits, ce qui pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons; les contraintes auxquelles les fournisseurs sont exposés et le taux de concentration et de pénétration sur le marché des fournisseurs d'équipement pour réseaux, de services TELUS TV et d'appareils mobiles; le rendement de la technologie mobile; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de composer avec la demande croissante visant les services de transmission de données; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau filaire à large bande à un coût raisonnable et d'une disponibilité raisonnable, ainsi que le succès remporté par les nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau; la fiabilité du réseau et la gestion des changements; les outils d'autoapprentissage et l'automatisation, qui pourraient modifier notre façon d'interagir avec les clients; et les incertitudes à l'égard de notre stratégie visant à remplacer certaines technologies de réseau filaire et certains systèmes et services filaires existants afin de réduire les coûts d'exploitation. Le niveau des dépenses d'investissement et les décaissements possibles aux fins de l'acquisition de licences de spectre dans le cadre des enchères de spectre ou auprès de tiers , en raison de nos initiatives liées aux services à large bande, y compris le branchement direct de plus de foyers et d'entreprises aux installations à fibres optiques; de notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles, y compris la technologie des petites cellules pour les services mobiles, afin d'améliorer la couverture et la capacité et de nous préparer à une évolution plus efficace et rapide vers les services mobiles 5G; de l'utilisation du spectre acquis; des investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; de la demande des abonnés visant les services de transmission de données; des systèmes et des processus d'affaires en pleine évolution; de la mise en oeuvre d'initiatives en matière d'efficience; du soutien relatif aux contrats d'envergure et complexes; ainsi que des futures enchères de spectre pour les services sans fil que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »), y compris les enchères de spectre dans la bande de fréquence de 3 500 MHz et les enchères de spectre des ondes millimétriques qui sont censées avoir lieu en 2020 et en 2021, respectivement, et l'annonce relative à la mise en place d'une consultation officielle visant les enchères de spectre dans la bande de fréquence de 3 800 MHz, laquelle devrait avoir lieu en 2022. Si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement.



, en raison de nos initiatives liées aux services à large bande, y compris le branchement direct de plus de foyers et d'entreprises aux installations à fibres optiques; de notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles, y compris la technologie des petites cellules pour les services mobiles, afin d'améliorer la couverture et la capacité et de nous préparer à une évolution plus efficace et rapide vers les services mobiles 5G; de l'utilisation du spectre acquis; des investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; de la demande des abonnés visant les services de transmission de données; des systèmes et des processus d'affaires en pleine évolution; de la mise en oeuvre d'initiatives en matière d'efficience; du soutien relatif aux contrats d'envergure et complexes; ainsi que des futures enchères de spectre pour les services sans fil que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »), y compris les enchères de spectre dans la bande de fréquence de 3 500 MHz et les enchères de spectre des ondes millimétriques qui sont censées avoir lieu en 2020 et en 2021, respectivement, et l'annonce relative à la mise en place d'une consultation officielle visant les enchères de spectre dans la bande de fréquence de 3 800 MHz, laquelle devrait avoir lieu en 2022. Si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement. Les risques liés à la performance opérationnelle et aux regroupements d'entreprises , y compris notre dépendance à l'égard des systèmes en place et la capacité à offrir et à soutenir de nouveaux produits et services ainsi que les activités commerciales au moment opportun; notre capacité à assurer une gestion efficace des changements liés au remplacement et à la mise à niveau des systèmes, à la réingénierie des processus et à l'intégration des activités (comme notre capacité à faire en sorte que l'intégration de ces acquisitions, les dessaisissements ou l'établissement de partenariats soient fructueux et effectués au moment opportun, et à concrétiser les avantages stratégiques prévus, notamment ceux liés à la conformité aux ordonnances réglementaires); notre capacité à identifier et à gérer les nouveaux risques inhérents aux nouveaux services que nous pouvons offrir, y compris ceux découlant des acquisitions, qui pourraient nuire à notre marque, à nos activités dans un domaine donné ou à nos activités en général, ou nous exposer à d'autres litiges ou d'autres instances réglementaires; ainsi que les risques liés aux coentreprises immobilières.



, y compris notre dépendance à l'égard des systèmes en place et la capacité à offrir et à soutenir de nouveaux produits et services ainsi que les activités commerciales au moment opportun; notre capacité à assurer une gestion efficace des changements liés au remplacement et à la mise à niveau des systèmes, à la réingénierie des processus et à l'intégration des activités (comme notre capacité à faire en sorte que l'intégration de ces acquisitions, les dessaisissements ou l'établissement de partenariats soient fructueux et effectués au moment opportun, et à concrétiser les avantages stratégiques prévus, notamment ceux liés à la conformité aux ordonnances réglementaires); notre capacité à identifier et à gérer les nouveaux risques inhérents aux nouveaux services que nous pouvons offrir, y compris ceux découlant des acquisitions, qui pourraient nuire à notre marque, à nos activités dans un domaine donné ou à nos activités en général, ou nous exposer à d'autres litiges ou d'autres instances réglementaires; ainsi que les risques liés aux coentreprises immobilières. La protection des données , y compris les risques que des défaillances ou des actes illicites entraînent l'accès non autorisé aux données, la modification des données ou encore la perte ou la distribution des données, ce qui pourrait compromettre le respect de la vie privée de particuliers et entraîner une perte financière et nuire à notre réputation et à notre marque.



, y compris les risques que des défaillances ou des actes illicites entraînent l'accès non autorisé aux données, la modification des données ou encore la perte ou la distribution des données, ce qui pourrait compromettre le respect de la vie privée de particuliers et entraîner une perte financière et nuire à notre réputation et à notre marque. Les menaces liées à la sécurité , y compris les dommages intentionnels ou l'accès non autorisé à nos actifs physiques ainsi qu'à nos systèmes informatiques et réseaux, ce qui pourrait nous empêcher d'offrir des services fiables ou se traduire par un accès non autorisé aux informations concernant notre société ou nos clients.



, y compris les dommages intentionnels ou l'accès non autorisé à nos actifs physiques ainsi qu'à nos systèmes informatiques et réseaux, ce qui pourrait nous empêcher d'offrir des services fiables ou se traduire par un accès non autorisé aux informations concernant notre société ou nos clients. La capacité de mettre en oeuvre avec succès les initiatives en matière de réduction des coûts et de réaliser les économies prévues, déduction faite des coûts de restructuration et autres coûts, tout en demeurant axés sur le service à la clientèle et en s'assurant que ces initiatives n'aient pas d'incidence négative sur les activités commerciales . Les exemples de ces initiatives comprennent notre programme d'efficience et d'efficacité opérationnelles visant à soutenir une amélioration des résultats financiers; l'intégration des activités; la simplification des produits à l'intention des entreprises clientes; l'impartition des processus d'affaires; les activités de délocalisation et de réorganisation, y compris tous programmes de réduction du nombre d'employés équivalents temps plein (« ETP »); les initiatives d'approvisionnement; ainsi que la rationalisation de biens immobiliers.



. Les exemples de ces initiatives comprennent notre programme d'efficience et d'efficacité opérationnelles visant à soutenir une amélioration des résultats financiers; l'intégration des activités; la simplification des produits à l'intention des entreprises clientes; l'impartition des processus d'affaires; les activités de délocalisation et de réorganisation, y compris tous programmes de réduction du nombre d'employés équivalents temps plein (« ETP »); les initiatives d'approvisionnement; ainsi que la rationalisation de biens immobiliers. La mise en oeuvre d'ententes avec de grandes entreprises , qui pourrait être touchée de façon défavorable par les ressources disponibles, les limites des systèmes et le niveau de collaboration d'autres fournisseurs de service.



, qui pourrait être touchée de façon défavorable par les ressources disponibles, les limites des systèmes et le niveau de collaboration d'autres fournisseurs de service. Les activités à l'étranger et notre capacité à gérer avec succès nos activités à l'étranger, y compris la gestion des risques tels que ceux liés aux fluctuations du change.





et notre capacité à gérer avec succès nos activités à l'étranger, y compris la gestion des risques tels que ceux liés aux fluctuations du change. Les événements touchant la continuité des activités , y compris notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner diverses interruptions du réseau; les perturbations, les retards et les facteurs économiques liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; les menaces de catastrophes naturelles; les épidémies; les pandémies; l'instabilité politique dans certains pays; les atteintes à la sécurité de l'information et à la vie privée, y compris la perte ou le vol de données; ainsi que l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.



, y compris notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner diverses interruptions du réseau; les perturbations, les retards et les facteurs économiques liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; les menaces de catastrophes naturelles; les épidémies; les pandémies; l'instabilité politique dans certains pays; les atteintes à la sécurité de l'information et à la vie privée, y compris la perte ou le vol de données; ainsi que l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre. Les questions touchant les ressources humaines , y compris l'embauche, la rétention et la formation appropriée du personnel dans une industrie hautement concurrentielle et le niveau de participation de nos employés.



, y compris l'embauche, la rétention et la formation appropriée du personnel dans une industrie hautement concurrentielle et le niveau de participation de nos employés. Les exigences en matière de financement et d'endettement , y compris notre capacité de mener des activités de financement, de refinancer notre dette arrivant à échéance, et/ou de maintenir des notations du crédit de première qualité se situant dans la fourchette BBB+, ou des notations équivalentes. Si le financement actuel est insuffisant pour couvrir nos exigences en matière de financement, cela pourrait nuire à nos plans d'affaires et à notre croissance.



, y compris notre capacité de mener des activités de financement, de refinancer notre dette arrivant à échéance, et/ou de maintenir des notations du crédit de première qualité se situant dans la fourchette BBB+, ou des notations équivalentes. Si le financement actuel est insuffisant pour couvrir nos exigences en matière de financement, cela pourrait nuire à nos plans d'affaires et à notre croissance. Des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires, et pourraient se répercuter sur notre capacité de maintenir notre programme de croissance du dividende jusqu'en 2022 . Ce programme pourrait être touché par des facteurs comme l'environnement concurrentiel, la performance économique au Canada, notre bénéfice et nos flux de trésorerie disponibles, le niveau de nos dépenses d'investissement et l'acquisition de licences de spectre, les acquisitions, la gestion de notre structure du capital, ainsi que les décisions et les faits nouveaux en matière de réglementation. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont assujetties à une évaluation et à une détermination effectuées par le conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Nous pouvons racheter des actions en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, au moment souhaité et si nous estimons que cela représente une bonne occasion, en fonction de notre situation financière et de nos perspectives, et du cours des actions ordinaires de TELUS sur le marché. Il n'existe aucune certitude que notre programme de croissance du dividende ou toute offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront maintenus ni qu'ils ne feront pas l'objet de modifications ou seront menés à terme.



. Ce programme pourrait être touché par des facteurs comme l'environnement concurrentiel, la performance économique au Canada, notre bénéfice et nos flux de trésorerie disponibles, le niveau de nos dépenses d'investissement et l'acquisition de licences de spectre, les acquisitions, la gestion de notre structure du capital, ainsi que les décisions et les faits nouveaux en matière de réglementation. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont assujetties à une évaluation et à une détermination effectuées par le conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Nous pouvons racheter des actions en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, au moment souhaité et si nous estimons que cela représente une bonne occasion, en fonction de notre situation financière et de nos perspectives, et du cours des actions ordinaires de TELUS sur le marché. Il n'existe aucune certitude que notre programme de croissance du dividende ou toute offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront maintenus ni qu'ils ne feront pas l'objet de modifications ou seront menés à terme. Les questions fiscales , y compris les interprétations de lois fiscales complexes au pays et à l'étranger par les administrations fiscales compétentes qui pourraient différer de nos interprétations; la nature des produits et des déductions et le moment auquel sont comptabilisés les produits ainsi que les déductions telles que l'amortissement aux fins de l'impôt et les charges d'exploitation; les crédits d'impôt ou autres attributs; les modifications apportées aux lois fiscales, y compris les taux d'imposition; le fait que les charges d'impôt varient considérablement des montants prévus, y compris l'assujettissement à l'impôt du bénéfice et la déductibilité des attributs fiscaux; le fait qu'il n'est plus possible de différer l'impôt sur le résultat au moyen de l'utilisation de fins d'année d'imposition différentes pour les sociétés de personnes en exploitation et les entreprises associées; ainsi que les modifications apportées à l'interprétation des lois fiscales, notamment en raison des modifications apportées aux normes comptables applicables, et l'adoption de procédures de vérification plus rigoureuses par les administrations fiscales, des redressements ou des décisions défavorables des tribunaux ayant une incidence sur l'impôt que nous sommes tenus de payer.



, y compris les interprétations de lois fiscales complexes au pays et à l'étranger par les administrations fiscales compétentes qui pourraient différer de nos interprétations; la nature des produits et des déductions et le moment auquel sont comptabilisés les produits ainsi que les déductions telles que l'amortissement aux fins de l'impôt et les charges d'exploitation; les crédits d'impôt ou autres attributs; les modifications apportées aux lois fiscales, y compris les taux d'imposition; le fait que les charges d'impôt varient considérablement des montants prévus, y compris l'assujettissement à l'impôt du bénéfice et la déductibilité des attributs fiscaux; le fait qu'il n'est plus possible de différer l'impôt sur le résultat au moyen de l'utilisation de fins d'année d'imposition différentes pour les sociétés de personnes en exploitation et les entreprises associées; ainsi que les modifications apportées à l'interprétation des lois fiscales, notamment en raison des modifications apportées aux normes comptables applicables, et l'adoption de procédures de vérification plus rigoureuses par les administrations fiscales, des redressements ou des décisions défavorables des tribunaux ayant une incidence sur l'impôt que nous sommes tenus de payer. Les litiges et les questions d'ordre juridique , y compris notre capacité à donner suite avec succès aux enquêtes et aux instances réglementaires; notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations et des poursuites actuelles et possibles (y compris les réclamations en matière de violation de la propriété intellectuelle et les recours collectifs fondés sur des réclamations faites par des consommateurs, des infractions aux données personnelles, à la vie privée et à la sécurité, ainsi que la responsabilité sur le marché secondaire), ou à négocier et à valider des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations et à ces poursuites; de même que le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger.



, y compris notre capacité à donner suite avec succès aux enquêtes et aux instances réglementaires; notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations et des poursuites actuelles et possibles (y compris les réclamations en matière de violation de la propriété intellectuelle et les recours collectifs fondés sur des réclamations faites par des consommateurs, des infractions aux données personnelles, à la vie privée et à la sécurité, ainsi que la responsabilité sur le marché secondaire), ou à négocier et à valider des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations et à ces poursuites; de même que le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger. La santé, la sécurité et l'environnement , y compris le temps de travail perdu découlant d'une maladie ou d'une blessure; les préoccupations du public relatives aux émissions de radiofréquences; les questions d'ordre environnemental qui touchent nos activités, incluant les changements climatiques, les déchets et le recyclage des déchets; les risques liés aux systèmes d'alimentation au carburant dans nos immeubles; et les attentes en constante évolution du gouvernement et du public pour ce qui est des questions environnementales et de nos réponses.



, y compris le temps de travail perdu découlant d'une maladie ou d'une blessure; les préoccupations du public relatives aux émissions de radiofréquences; les questions d'ordre environnemental qui touchent nos activités, incluant les changements climatiques, les déchets et le recyclage des déchets; les risques liés aux systèmes d'alimentation au carburant dans nos immeubles; et les attentes en constante évolution du gouvernement et du public pour ce qui est des questions environnementales et de nos réponses. La croissance et les fluctuations de l'économie , y compris la situation économique au Canada, qui pourrait être touchée par des faits nouveaux d'ordre économique et d'autres faits nouveaux à l'étranger, y compris l'issue possible de politiques et de mesures encore inconnues à ce jour pouvant être adoptées par des gouvernements étrangers; les attentes relatives aux taux d'intérêt futurs; l'inflation; les taux de chômage; l'incidence des fluctuations des prix du pétrole; l'incidence des faibles dépenses des entreprises (notamment une réduction des investissements et de la structure de coûts); le rendement et la capitalisation des régimes de retraite de même que les taux d'actualisation; les fluctuations des taux de change dans les régions où nous exerçons des activités, l'incidence des tarifs pour le commerce entre le Canada et les États-Unis ainsi que les répercussions à l'échelle mondiale de la dynamique du commerce entre les États-Unis et la Chine.

Ces risques sont décrits en détail à la rubrique 9, intitulée « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires » et à la rubrique 10, intitulée « Risques et gestion des risques », du rapport de gestion annuel de 2018. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur TELUS.

Nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté ou vont au-delà de nos attentes ou de nos connaissances. D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d'indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n'expriment pas les effets potentiels d'éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d'acquisitions, de cessions ou d'autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2019, ainsi que nos plans de dépenses en immobilisations, nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales pour 2020 et 2021. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures non soumises aux principes comptables généralement reconnus et autres mesures financières

Nous avons fait état de mesures non soumises aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non soumises aux PCGR n'ont habituellement pas de définition standard, leur comparaison avec des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs pourrait ne pas tenir. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables.

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action de base ajusté : Ces mesures servent à évaluer le rendement à un niveau consolidé et excluent les éléments pouvant occulter les tendances de fond sur le plan du rendement de l'entreprise. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au bénéfice par action de base lors de l'évaluation du rendement de TELUS. Selon la perspective de la direction, les éléments pouvant occulter les tendances de fond relatives au rendement de l'entreprise comprennent les gains et les pertes d'importance associés aux partenariats pour l'aménagement immobilier, les gains réalisés grâce aux échanges de licences de spectre mobile, les coûts de restructuration et autres coûts, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme (s'il y a lieu), les ajustements liés à l'impôt sur les bénéfices, la mise hors service d'immobilisations dans le cadre d'activités de restructuration et les gains découlant des regroupements d'entreprises.

Rapprochement du bénéfice net ajusté Trimestre clos le

30 septembre En dollars canadiens et en millions 2019 2018 Changement Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 433 443 (10 ) Ajouter (déduire) : Coûts de restructuration et autres coûts, après l'impôt sur les bénéfices1 22 130 (108 ) Redressements d'impôt favorables (17 ) (3 ) (14 ) Gains et quote-part non récurrents des bénéfices des coentreprises immobilières, après l'impôt sur les bénéfices2 ?



(150 ) 150 Prime de remboursement anticipé de la dette à long terme, après l'impôt sur les bénéfices 20 25 (5 ) Bénéfice net ajusté 458 445 13 1 Comprend le don à la Fondation TELUS pour un futur meilleur de 90 millions de dollars, après l'impôt sur les bénéfices, au troisième trimestre de 2018. 2 Comprend la quote-part des bénéfices découlant de la vente de TELUS Garden de 150 millions de dollars, après l'impôt sur les bénéfices, au troisième trimestre de 2018.





Rapprochement du BPA de base ajusté Trimestre clos le

30 septembre En dollars canadiens, montants par action 2019 2018 Changement BPA de base 0,72 0,74 (0,02 ) Ajouter (déduire) : Coûts de restructuration et autres coûts, après l'impôt sur les bénéfices, par action1 0,04 0,22 (0,18 ) Redressements d'impôt favorables, par action (0,03 ) (0,01 ) (0,02 ) Gains et quote-part non récurrents des bénéfices des coentreprises immobilières, après l'impôt sur les bénéfices, par action2 ?



(0,25 ) 0,25 Prime de remboursement anticipé de la dette à long terme, après l'impôt sur les bénéfices, par action 0,03 0,04 (0,01 ) BPA de base ajusté 0,76 0,74 0,02 1 Comprend le don à la Fondation TELUS pour un futur meilleur de 0,15 $ par action, après l'impôt sur les bénéfices, au troisième trimestre de 2018. 2 Comprend la quote-part des bénéfices découlant de la vente de TELUS Garden de 0,25 $ par action, après l'impôt sur les bénéfices, au troisième trimestre de 2018.

BAIIA (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous avons fait état du BAIIA et fourni des indications à ce sujet, car il s'agit d'un instrument clé de l'évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d'une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d'évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l'évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu'il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d'exploitation moins le total des charges pour l'achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons aussi le BAIIA ajusté de façon à en exclure les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d'un indicateur d'évaluation, ou ne devant pas être inclus dans l'évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du BAIIA Période de

trois trimestres close le

30 septembre (en millions de dollars) 2019 2018 Bénéfice net 440 447 Coûts de financement 201 196 Impôts sur les bénéfices 144 134 Amortissement 489 419 Amortissement des immobilisations incorporelles 160 153 BAIIA 1 434 1 349 Intégration des coûts de restructuration et des autres coûts inclus dans le BAIIA 29 173 BAIIA, frais de restructuration et autres frais exclus 1 463 1 522 Déduction des gains et de la quote-part non récurrents des bénéfices des coentreprises immobilières ? (171 ) BAIIA ajusté 1 463 1 351

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d'actifs cédés, et d'autres sources de fonds et leur utilisation, comme le signalent les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Il indique la somme d'argent tirée de l'exploitation de l'entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations (à l'exclusion des achats de licence de spectre) et qui peut servir, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d'autres investissements. Nous ne tenons pas compte des effets des modifications comptables qui n'ont aucune incidence sur la trésorerie, comme les normes IFRS 15 et IFRS 16. Le produit d'actifs cédés ou d'activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.



Calcul du flux de trésorerie disponible Période de

trois trimestres close le

30 septembre (en millions de dollars) 2019 2018 BAIIA 1 434 1 349 Déduction des gains hors trésorerie découlant de la vente de biens, d'installations et d'équipement (3 ) (3 ) Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des décaissements (3 ) 42 Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de leur exécution (incidence de la norme IFRS 15) et du programme de financement d'appareil Paiements faciles (31 ) (56 ) Effets du montant en capital des obligations locatives (incidence de la norme IFRS 16) (62 ) ? Contrats de location anciennement comptabilisés comme contrats de location-financement (effet de la norme IFRS 16) 13 ? Déduction des gains et de la quote-part non récurrents des bénéfices des coentreprises immobilières ? (171 ) Don à la Fondation TELUS pour un futur meilleur en actions ordinaires de TELUS ? 100 Éléments des états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie : Rémunération nette fondée sur des actions 14 34 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des employés 20 24 Cotisations de l'employeur aux régimes à prestations déterminées des employés (11 ) (9 ) Intérêts payés1 (208 ) (198 ) Intérêts reçus 2 2 Dépenses en immobilisations (excluant les licences de spectre)2 (748 ) (762 ) Flux de trésorerie disponible avant l'impôt sur les bénéfices 417 352 Impôt sur les bénéfices payé, déduction faite des remboursements (97 ) (49 ) Flux de trésorerie disponible 320 303 (1) Comprend le montant de 17 millions de dollars en intérêts payés sur les obligations locatives pour la période de trois mois qui s'est terminée le 30 septembre 2019. (2) Voir la note 31 des états financiers consolidés intérimaires pour en savoir plus.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial dans son secteur, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,6 milliards de dollars et à 14,5 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter @TELUSnouvelles et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

647-837-1606

ir@telus.com

Relations médiatiques

François Gaboury

438-862-5136

francois.gaboury@telus.com





