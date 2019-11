Le RQRA salue le mérite de six employés du secteur des résidences pour aînés





QUÉBEC, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'engagement et le dévouement de six employés travaillant en résidence pour aînés ont été soulignés de belle façon hier, 6 novembre, dans le cadre de la conférence d'ouverture du congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). L'hommage a été rendu à l'aide d'une vidéo à la fois dynamique et touchante, présentée en primeur aux 400 congressistes réunis au Fairmont Le Château Frontenac.



Il s'agissait de la 3e présentation des Prix reconnaissance employés ambassadeurs du RQRA. « Ces récompenses visent à mettre en valeur le leadership, le dévouement et la créativité d'employés qui, chaque jour, font la différence en améliorant les services aux résidents et en favorisant la mobilisation de leurs collègues », a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Prix esprit d'équipe et leadership

Les résidents des Jardins de Jouvence, à Montréal, peuvent compter sur l'expertise et l'efficacité d'une équipe soudée et bien organisée. Lorsque la direction de la résidence a pris la décision d'élargir l'éventail de services à la carte plutôt que de recourir aux ressources du CLSC pour l'offre de certains soins aux résidents, le personnel du bureau de santé a immédiatement fait preuve d'une grande flexibilité, innovant avec de nouvelles procédures permettant un service à la fois professionnel, humain et empathique. Cette équipe a remporté le Prix esprit d'équipe et leadership, résidence de 99 unités et moins.

Technicienne en loisirs à la résidence Alizéa, à La Prairie, Marie-Ève Couture Belisle a gagné le Prix esprit d'équipe et leadership, résidence de 100 unités et plus. Dès son arrivée en poste, elle a pris un virage dynamique en intégrant de nouvelles méthodes de communication à l'aide d'écrans. Grande mobilisatrice, elle a su rallier ses collègues pour la production de vidéos à la fois ludiques et informatives. Les résidents s'adonnent eux aussi avec amusement à cette façon de communiquer, s'exprimant à travers des capsules culinaires, de santé et de bien-être.

Prix engagement exceptionnel

Cuisinière aux Résidences Distinction, à Granby, Anne Rouge s'est illustrée en décrochant le Prix engagement exceptionnel, résidence de 99 unités et moins. En plus de standardiser les pratiques, elle s'assure de créer des mets appétissants tout en respectant les critères de qualité. Elle déploie toute sa créativité à travers des ateliers de cuisine et des activités de dégustations qu'elle a mis en place pour les résidents, avec la collaboration de sa collègue animatrice en loisirs.

Coordonnateur des loisirs à la résidence Cité Rive, à Montréal depuis plus de 20 ans, Jacques Guyon a remporté le Prix engagement exceptionnel, résidence de 100 unités et plus. Connu sous le nom d'artiste « Éric Martin », ce comédien formé au Théâtre des Variétés anime le journal hebdomadaire qui touche des centaines de résidents et qui propose une tribune informative, culturelle et sociocommunautaire. Ces rencontres animées favorisent les échanges et contribuent à briser l'isolement des aînés.

Prix engagement social et communautaire

Directrice régionale des soins pour le groupe Cogir, Caroline Veilleux s'est distinguée dans la catégorie Prix engagement social et communautaire, résidence de 100 unités et plus. Elle a fait preuve d'un grand dévouement pendant la catastrophe des inondations printanières 2019 à Sainte-Marie-de-Beauce, en mettant tout en oeuvre pour venir en aide aux employés et citoyens sinistrés. La résidence Château Sainte-Marie a ainsi accueilli les gens qui n'avaient plus de foyer, leur laissant le temps de se réorganiser pour trouver un nouveau logis.

Animatrice en loisirs aux Résidences Soleil Manoir St-Laurent, Marie-Ève Lavigne a remporté un Prix engagement social et communautaire, résidence de 100 unités et plus. Diplômée en arts plastiques, en design et en gestion de projets, elle travaille à la résidence depuis 13 ans et ne cesse d'impressionner grâce à ses projets et partenariats créatifs. Au fil des ans, elle a bâti des relations durables avec divers organismes communautaires, permettant à plusieurs initiatives intergénérationnelles de voir le jour.

À propos du RQRA

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences pour aînés. Il rassemble 760 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui possèdent plus de 92 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

