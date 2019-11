Venez apprécier l'émerveillement de la période des fêtes à l'Empire State Building





Nouveauté cet hiver : un système de chauffage radiant mis en place dans l'observatoire du 86e étage

NEW YORK, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui les détails de ses festivités annuelles de fin d'année, partagées avec les New-Yorkais, les touristes et les fans du monde entier. Les célébrations, qui auront lieu de novembre à décembre, incluront des vitrines de saison sur la Cinquième avenue, des concerts pour la période des fêtes, ainsi que des apparitions surprises d'invités célèbres. Des décorations dans le style art déco typique de l'immeuble ornent l'entrée de l'observatoire « Street Observatory » et du célèbre hall « Fifth Avenue » situés au 34e étage, et font rayonner l'intérieur de l'Empire State Building à l'instar de ses illuminations d'immeuble connues dans le monde entier. Du rez-de-chaussée jusqu'à son antenne étincelante, l'ESB répand la joie de la période des fêtes à tous les coins de rue de la ville de New York, ainsi que dans le monde entier. Nouveauté pour cet hiver, afin d'offrir un meilleur confort aux visiteurs, un système de chauffage radiant a été mis en place sur la terrasse extérieure panoramique à 360 degrés du 86e étage de l'ESB.

« Qu'il s'agisse de notre musée interactif immersif situé au 2e étage, de notre nouveau système de chauffage extérieur au 86e étage, ou encore de l'observatoire « Floor Observatory » à 360 degrés entouré de vitres au 102e étage, l'expérience d'observation entièrement repensée de l'Empire State Building permet d'apprécier pleinement la magie de la ville de New York pendant la période des fêtes », a déclaré Anthony E. Malkin, président et PDG d'Empire State Realty Trust.

L'expérience proposée à nos visiteurs dans le mondialement célèbre « Floor Observatory » du 86e étage s'accompagne d'un sentiment festif aux lieux suivants :

Halls de la Cinquième avenue et d'observation :

Pendant la semaine du 11 novembre 2019, l'esprit des fêtes de fin d'année prend vie à l'Empire State Building. Des ornements et décorations dans des nuances classiques d'or, de bronze et d'argent souligneront les détails typiquement art déco du hall de la Cinquième avenue. Le 13 novembre, la troupe des Radio City Rockettes dévoilera à nouveau les vitrines personnalisées de l'ESB sur la Cinquième avenue pour la saison des fêtes, élaborées par Mark Stephen Experiential Agency. Les vitrines personnalisées feront apparaître plusieurs rappels différents de l'Empire State Building, sur fond d'ornements métalliques réfléchissants, de paysages de friandises, et de figurines en bois.

L'ESB sonnera également le début de la période des fêtes au travers de spectacles musicaux dans le hall de la Cinquième avenue. Du lundi 2 décembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019, un pianiste jouera plusieurs classiques de la période des fêtes, ainsi qu'une collection d'incontournables de cette saison, afin d'ajouter une ambiance festive. L'ESB organisera également plusieurs concerts de choristes étudiants locaux pendant la saison des fêtes.

Galeries du deuxième étage :

Sur le chemin qui les mène au « Floor Observatory » du 86e étage, les visiteurs sont invités à découvrir la place qu'occupe l'Empire State Building dans la culture populaire, à travers neufs expositions interactives et immersives, qui s'étendent sur plus de 929 mètres carrés. Remontez le temps jusqu'au début des années 1930, et découvrez concrètement comment a été construit l'Empire State Building ; visionnez un court métrage faisant apparaître plusieurs incontournables de la saison des fêtes, parmi lesquels Elfe, Quand Harry rencontre Sally, et Le Joyeux Noël d'Harold et Kumar sur un écran panoramique de 72 pouces. N'oubliez pas de terminer l'aventure en prenant une photo à l'intérieur de la main géante de King Kong !

Postes d'observation :

Une fois les visiteurs arrivés aux postes d'observation des 86e et 102e étages, ils pourraient bien faire des rencontres exceptionnelles. De novembre à décembre, l'immeuble accueillera en effet de célèbres invités renommés dans son « Floor Observatory » du 86e étage, un observatoire connu à travers le monde, qui viendront apprécier les panoramas à 360 degrés. Ces dernières années, l'immeuble a accueilli des invités tels que Mariah Carey, Gwen Stefani, Hugh Jackman et Zac Efron pendant la saison des fêtes.

Visiter l'ESB en hiver :

Pour la première fois, l'Empire State Building a mis en place des lampes chauffantes dans son mondialement célèbre « Floor Observatory » du 86e étage, afin que les visiteurs des points de vue à ciel ouvert à 360 degrés ne souffrent plus du froid. Qu'il s'agisse de nos expositions intérieures du 2e étage, ou de notre « Floor Observatory » à climat contrôlé et entièrement vitré du sol au plafond au 102e étage, les visiteurs resteront au chaud même en cas de météo extérieure glaciale.

Illuminations emblématiques de la tour :

Tout au long de la période des fêtes, l'ESB illuminera l'horizon de la ville de New York, à travers les lumières de la tour qui célébreront Thanksgiving, Hanouka, Noël, et la Saint-Sylvestre.

Pour consulter le calendrier complet des illuminations, rendez-vous sur http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.

