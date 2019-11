OpenGate Capital annonce la prise d'une participation majoritaire dans CoreMedia AG





OpenGate Capital, une société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis un intérêt majoritaire dans CoreMedia AG (« CoreMedia »), une plateforme internationale de gestion de contenu et d'expérience numérique, de Deutsche Telekom Capital Partners et d'un consortium d'investisseurs privés. L'investissement représente un sixième du deuxième fonds institutionnel récemment clôturé d'OpenGate, d'environ 585 millions USD. Avec plus de 160 employés, CoreMedia, dont le siège est à Hambourg, en Allemagne, a des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

La suite d'offres de CoreMedia mêle des informations sur le produit en temps réel et un contenu marketing multimédia pour fournir une messagerie de produits personnalisés sur divers canaux numériques. Ses solutions sont utilisées par les entreprises pour renforcer leur présence numérique, gérer leurs bibliothèques d'actifs numériques et améliorer leurs plateformes de commerce électronique. Parmi les clients de CoreMedia figurent des entreprises spécialisées en produits de luxe, et issues de la vente au détail, des médias, des télécommunications, du secteur public, et d'autres entreprises de commerce électronique à travers le monde. L'innovation en matière de produit est un domaine essentiel pour CoreMedia. L'investissement d'OpenGate soutiendra les efforts de la Société pour élargir davantage sa proposition de valeur, exploiter l'Intelligence artificielle (IA) afin d'automatiser les tâches répétitives, et aider les entreprises à proposer des expériences d'achat personnalisées. Le partenariat favorisera une plus grande expansion internationale et la reconnaissance de la marque dans le monde entier.

Andrew Nikou, le fondateur et PDG d'OpenGate Capital, a commenté, « Nous sommes vraiment ravis de nous associer avec CoreMedia et son équipe talentueuse, au moment où l'entreprise entame le chapitre suivant de son développement. Nous avons hâte de soutenir la Société tandis qu'elle continue de proposer des solutions de pointe qui améliorent la productivité, la réactivité et la pertinence du marketing numérique à une échelle internationale. L'investissement dans CoreMedia témoigne de l'engagement continu d'OpenGate pour investir dans les sociétés technologiques de premier plan. »

« Le rythme du marketing numérique s'accélère jour après jour », a déclaré Soeren Stamer, PDG et cofondateur de CoreMedia. « Les entreprises de premier plan ont besoin de solutions souples et ouvertes qui permettent d'orchestrer les actifs de leurs marques depuis n'importe quelle source, de manière à fournir des expériences numériques synchronisées sur n'importe quel point de contact, y compris la publicité et la vidéo programmatiques en ligne, mobile, en magasin et hors domicile. Je suis fier de notre équipe et de ce que nous avons accompli. Ce partenariat avec OpenGate accélèrera nos efforts pour aider les entreprises à bâtir et gérer des marques véritablement emblématiques. »

OpenGate Capital a pu établir des relations d'affaires avec CoreMedia par l'intermédiaire de son équipe d'origination mondiale, dirigée par Joshua Adams, directeur général ; et Rafael Baron, vice-président. Les professionnels d'OpenGate responsables de négocier l'investissement étaient les suivants : Robert Young, directeur ; et Michael Song, vice-président. Marc Veillas, directeur général ; Paul Bridwell, directeur général ; Damian Blazy, directeur ; et Jonny Leppin, vice-président senior mèneront quant à eux les efforts opérationnels.

À propos d'OpenGate Capital

Fondée en 2005, OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'optimisation d'entreprises du marché intermédiaire inférieur dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe. La stratégie d'OpenGate Capital est axée sur l'amélioration opérationnelle, l'innovation et la croissance stratégique. Disposant d'une équipe interne de professionnels expérimentés supervisant l'intégralité du cycle de vie de chaque investissement, OpenGate a son siège à Los Angeles et à Paris. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 17:50 et diffusé par :