Green Shield Canada investit dans MindBeacon afin d'offrir des soins en santé mentale de qualité accessibles à des millions de Canadiens dans le besoin





TORONTO, 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fidèle à son engagement à fournir des solutions pertinentes afin d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiens ? particulièrement les plus vulnérables ?, Green Shield Canada (GSC) a décidé de prolonger son partenariat actuel avec le groupe MindBeacon, dont elle est maintenant l'un des principaux investisseurs. MindBeacon est le propriétaire exploitant de BEACONMC, une plateforme numérique de thérapie en santé mentale fondée sur des données probantes.



« Il est clair que de nombreux Canadiens ne reçoivent pas le soutien en santé mentale dont ils ont besoin, a souligné Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. Non seulement manque-t-il de services, mais il manque également d'options thérapeutiques offertes par voie numérique et fondées sur des données probantes; exactement le type d'options qui peuvent réellement changer les choses dans la vie des gens. Misant sur les excellents résultats obtenus jusqu'à maintenant dans le cadre de notre partenariat, l'investissement de GSC dans MindBeacon aidera nos deux entreprises à mieux collaborer et innover de manière à pouvoir offrir des options de soins en santé mentale à la fois accessibles, de qualité supérieure et à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens dans le besoin. »

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est considérée comme la référence en matière de traitement pour de nombreux problèmes de santé mentale courants, comme la dépression et l'anxiété. Depuis 2002, MindBeacon est devenu l'un des principaux fournisseurs de TCC grâce à un réseau de cliniques réparties dans la région du Grand Toronto et connu sous le nom de CBT Associates. De plus, en 2017, dans le but d'aider plus de Canadiens à bénéficier de soins cliniquement efficaces à prix abordable, il a lancé BEACON, le premier programme numérique de TCC au Canada. Dans le cadre du programme de TCC virtuelle (ou TCC en ligne), les participants suivent une thérapie et sont guidés par un thérapeute spécialisé et accrédité. Le programme consiste en une TCC pouvant durer jusqu'à 12 semaines et comprenant un parcours personnalisé de lectures et d'activités. Cette approche s'est révélée une solution tout aussi efficace que la TCC en personne pour traiter les troubles de l'humeur et d'anxiété légers ou modérés.

« L'investissement de GSC nous aidera à continuer d'offrir plus d'options pour accéder à une thérapie en santé mentale de qualité supérieure, afin d'aider les gens à renforcer leur résilience et à développer une capacité d'adaptation qui leur sera utile pour le reste de leur vie, de préciser Sam Duboc, président et chef de la direction du groupe MindBeacon. Certaines personnes préfèrent suivre une thérapie en personne. Toutefois, bon nombre de personnes n'en ont pas les moyens, et il y a un sérieux manque de professionnels qualifiés au Canada. BEACON, notre service national en ligne, est une option intéressante pour ceux qui ont plus de difficulté à avoir accès à une thérapie en personne, ou ceux qui préfèrent une thérapie en ligne, qu'ils peuvent suivre où ils veulent et quand bon leur semble. »

« De plus, d'ajouter M. Salman, cet investissement dans MindBeacon s'aligne sur notre stratégie visant à accroître la prestation de services virtuels de santé et de bien-être, afin d'en améliorer l'accès et d'augmenter leurs bienfaits pour nos clients et les aider ainsi à adopter un mode de vie plus sain. »

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca

À propos du groupe MindBeacon

Le groupe MindBeacon s'engage à offrir des solutions de thérapie en santé mentale fondée sur des données probantes et à les rendre accessibles à tous et en tout temps. Avec pour objectif d'aider les gens à vivre leur vie pleinement, le groupe MindBeacon offre des solutions novatrices révolutionnaires et des pratiques cliniques exemplaires actuelles pour développer et offrir des services de soins en santé mentale. L'entreprise a fait ses débuts dans la pratique clinique au sein de CBT Associates, un réseau de cliniques de la région du Grand Toronto qui prodigue des soins en personne et virtuels aux résidents de l'Ontario. Lancée en 2017, la plateforme numérique BEACON a été introduite comme le premier service de TCC en ligne commercial et soutenu par des cliniciens au Canada. mindbeacon.com

