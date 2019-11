TUI Royaume-Uni annonce que l'aéroport d'Orlando Melbourne va devenir la nouvelle passerelle avec la Floride





TUI, la principale société de vacances du monde entier et le premier fournisseur de vacances au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui que l'aéroport international Orlando Melbourne (MLB) deviendra la passerelle vers la Floride pour tous les voyageurs en route vers Orlando et le centre de la Floride à partir de 2022.

Le directeur général de TUI Royaume-Uni et Irlande, Andrew Flintham, et la directrice générale de TUI Airways, Dawn Wilson, ont accueilli le président de la Melbourne Airport Authority, Jack L. Ryals et Greg Donovan, A.A.E, le directeur exécutif de MLB, au siège de TUI Royaume-Uni afin de célébrer la nouvelle alliance. La célébration a consisté en une cérémonie de signature, une visite du hangar de la compagnie aérienne ainsi qu'un aperçu de l'un des Boeing 787 Dreamliners de TUI, le type d'avions de 300 places qui sera utilisé sur tous les nouveaux vols transatlantiques. Le programme de vols initial est en cours de développement mais pourrait inclure des vols directs entre MLB et neuf villes européennes.

« À TUI, nous nous engageons à offrir à nos clients une compagnie aérienne et des séjours exceptionnels, et nous sommes ravis de collaborer avec l'aéroport d'Orlando Melbourne sur leurs projets d'expansion excitants », a déclaré Dawn Wilson, directrice générale de TUI Airways. « Notre nouvelle passerelle à Orlando sera parfaitement positionnée afin de permettre aux clients de TUI Royaume-Uni de développer leurs programmes de vacances en toute liberté en choisissant parmi les options croisières, plages et parcs d'attraction. »

Greg Donovan, A.A.E, directeur général de MLB a ajouté : « L'offre éprouvée de TUI associée aux services exceptionnels de conciergerie de MLB proposeront aux vacanciers du Royaume-Uni en route vers la Floride une expérience client inégalée. Avec plus de 100 millions de dollars investis dans les installations d'aéroport de MLB au cours des dernières années, et de nombreux projets en cours de développement, MLB sera pratiquement l'aéroport le plus récent et le plus moderne de Floride. »

MLB a l'intention d'investir des millions de dollars pour améliorer les terminaux, ce qui bénéficiera directement à tous les clients de TUI Royaume-Uni et aux passagers de MLB. Le développement du nouveau terminal comprendra des concessions uniques, des commodités pour les passagers innovantes et de nombreuses autres fonctionnalités familiales qui fourniront une expérience divertissante, rapide, sans stress et sans encombrements.

L'atterrissage à MLB permettra aux clients TUI existants de rester à proximité des parcs d'attraction célèbres dans le monde entier d'Orlando, et les rapprochera des plages, croisières et attractions sur la Côte spatiale du centre de la Floride. Les avantages géographiques permettront aux clients TUI de gagner plus d'une heure pour se rendre à Miami et Fort Lauderdale au sud de la Floride.

« Il s'agit d'une grande victoire pour Melbourne et toute la région », a déclaré le président de Airport Authority, Jack L. Ryals. « Le tourisme représente le plus grand avantage de notre région, et j'attends avec impatience le jour où les voyageurs du Royaume-Uni pourront admirer nos plages, profiter de nos restaurants, se délasser dans nos hôtels et bénéficier de l'expérience exaltante de nos attractions sur la Côte spatiale. »

À PROPOS DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL D'ORLANDO-MELBOURNE (MLB)

MLB est un aéroport primé, nommé Meilleur aéroport de services commerciaux de Floride pour l'année 2019 par FDOT et Meilleur aéroport américain pour l'approche pittoresque par PrivateFly.com. Situé sur la côte centrale de la Floride, MLB accueille près de 500 000 passagers par an sur les compagnies aériennes American Airlines et Delta Air Lines.

Plus de 100 millions de dollars ont été investis dans l'infrastructure de l'aéroport au cours des dernières années en vue d'inclure trois pistes d'atterrissage améliorées, une nouvelle tour de contrôle du trafic aérien et une installation douanière reconstruite de 40 000 pieds carrés. Il est prévu d'investir des millions de dollars dans le terminal de 200 000 pieds carrés afin d'offrir une expérience client exceptionnelle pour le lancement de TUI Royaume-Uni en 2022. MLB est un épicentre pour le développement de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, qui regroupe Northrop Grumman, L3Harris, Embraer Executive Jets, Collins Aerospace, Thales, etc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.MLBair.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

