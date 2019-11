SMA Technologies annonce son parrainage dans le cadre de la conférence Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies 2019 à Londres





HOUSTON, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La société SMA Technologies, fournisseur mondial d'outils d'automatisation de la charge de travail (Workload Automation, WLA), a le plaisir d'annoncer qu'elle sera sponsor Argent dans le cadre de la conférence Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies 2019 à Londres, au Royaume-Uni. Cette conférence réunira des directeurs de systèmes d'information et des cadres dirigeants du secteur de l'informatique pour discuter de l'adoption des technologies en rapide évolution en lien avec le cloud, l'informatique de pointe, l'IdO, le DevOps et l'AIOps.

La conférence se déroulera à l'Intercontinental London ? The O2 du lundi 25 au mardi 26 novembre. À cette occasion, SMA Technologies sera présente pour expliquer aux entreprises comment révéler le potentiel de leurs employés et mettre en place une automatisation complète en exploitant la plateforme d'automatisation OpCon de la société.

Visitez notre stand pour découvrir à quel point OpCon est bien plus qu'un outil d'automatisation de la charge de travail. La plateforme d'automatisation OpCon est une solution d'entreprise complète caractérisée par une sécurité robuste et une simplicité bienfaisante. Quel que soit le secteur concerné, des services financiers à l'aérospatiale, nous sommes là pour aider nos clients à exploiter la puissance de l'automatisation en vue de simplifier les questions informatiques complexes et de relever ainsi les défis les plus importants. La plateforme d'automatisation OpCon intègre les personnes, systèmes et applications dans des flux de travail fiables et reproductibles.

À propos de SMA Technologies

Les fondateurs de SMA Technologies se sont rencontrés à la NASA alors qu'ils résolvaient certains des problèmes informatiques les plus complexes du monde à cette époque. Ce travail exigeant imposait de nombreuses tâches répétitives pour assurer la maintenance du système informatique et la gestion des processus IT complexes de la NASA. Convaincus qu'il devait exister une meilleure solution, ils ont alors fondé SMA Technologies. Depuis, la société travaille dans le seul but de révéler le potentiel de ses clients en rationalisant leurs processus IT et en aidant les employés à être plus productifs grâce à sa plateforme d'automatisation OpCon. Pour en savoir plus sur l'automatisation OpCon, rendez-vous sur www.SMAtechnologies.com.

