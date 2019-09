nTopology étend sa présence en Europe avec un nouveau bureau en Allemagne





L'entreprise de développement logiciel nTopology Inc., dont le siège social se trouve à New York, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier bureau européen à Ratisbonne, en Allemagne.

Ce nouvel établissement, nTopology GmbH, a été créé en réponse à la croissance du nombre de partenaires et de clients de l'entreprise en Europe. Leur logiciel de modélisation informatique révolutionnaire, nTop Platform, fournit aux ingénieurs un environnement unifié leur permettant de créer des objets très complexes adaptés aux processus de fabrication additifs et avancés. Les méthodes de travail collaboratifs dans nTop Platform permettent la prise en compte simultanée de la conception, de la simulation et de la fabrication pour une optimisation rapide des produits destinés à chaque industrie.

"Les grandes entreprises mondiales de fabrication adoptent actuellement le logiciel de nTopology afin de relever les défis et initiatives en matière d'ingénierie tels l'allègement des produits, le désign génératif et le concept d'Industrie 4.0," affirme Bradley Rothenberg, fondateur et PDG de nTopology. "Notre expansion en Allemagne constitue la prochaine étape logique de notre stratégie, car ce pays constitue la base d'une part importante de la fabrication en Europe," a-t-il ajouté.

L'équipe nTopology GmbH entamera l'expansion de l'entreprise par une tournée de trois mois, au cours de laquelle elle rendra visite à des partenaires privilégiés sur leurs sites de production européens, dans le but de présenter des solutions innovantes en matière de désign et de fabrication ? notamment concernant la simulation, l'optimisation topologique, les matériaux architecturés et plus ? et se chargent ensemble de leur élaboration. La tournée de présentation culminera avec la convergence des équipes allemande et nord-américaine de nTopology au salon FORMNEXT (Stand 12.0 B21) à Francfort du 19 au 22 novembre.

Le nouveau représentant de nTopology GmbH, Fabian Grupp, a travaillé dans le domaine de la fabrication additive pendant toute sa carrière. Il a vu l'industrie se tourner vers la production en série de pièces de haute performance et, l'Allemagne étant l'un des pays les plus axés sur la fabrication au monde, il affirme: "Notre présence ici constituera une ressource majeure pour aider les clients à réaliser une fonctionnalité accrue des produits, des cycles de développement réduits et des désigns optimisés pour la fabrication additive".

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 septembre 2019 à 03:05 et diffusé par :