La plateforme de gestion des OBNL memboGo devient Yapla





MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'éditeur logiciel québécois dédié aux organismes à but non lucratif (OBNL) annonce un changement de nom pour venir soutenir sa croissance à l'international. C'est désormais sous l'appellation Yapla que l'entreprise sera connue et déploiera sa vision : démocratiser l'accès aux technologies numériques auprès du plus grand nombre d'OBNL.

Yapla s'ouvre aux OBNL du monde entier

Déjà utilisée par des milliers d'utilisateurs au Canada et en France, Yapla se prépare à étendre sa présence dans d'autres marchés. Pascal Jarry, fondateur et CEO déclare « Le projet d'origine qu'était memboGo a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières années. Nous somme maintenant prêts à faire profiter les OBNL du monde entier de la plateforme. » et « Yapla est une solution universelle qui réponds aux défis de tous les OBNL. Nous voulions lui donner une identité forte qui transcende les frontières et faciliter son adoption à l'international.»

Tirer profit du numérique devient plus facile que jamais

Encore aujourd'hui, l'accès aux technologies numériques est encore souvent inaccessible pour les OBNL. En effet, seulement 8% des OBNL utilisent un CRM et à peine 23% ont un site transactionnel. Les coûts reliés aux technologies et la complexité des solutions sur mesure sont le plus souvent un frein à la numérisation des OBNL. C'est précisément ce que Yapla, la plateforme web de paiement et de gestion tout-en-un, vient solutionner. Accessible et facile à utiliser, le logiciel permet de simplifier la gestion quotidienne des OBNL afin que les gestionnaires puissent consacrer plus de temps à leur mission, pour accroître leur impact et leur rayonnement.

À propos de Yapla

Éditeur logiciel dédié aux OBNL, Yapla commercialise une plateforme pensée par et pour les OBNL de toutes tailles. Il s'agit d'une plateforme de paiement et de gestion tout-en-un qui leur fait gagner du temps et optimise leur financement. Le logiciel permet d'automatiser la gestion des membres et des adhésions, de gérer des événements, de collecter des dons et de concevoir des infolettres personnalisées tout en facilitant la comptabilité. Il comprend également un créateur de site web performant intégrant l'ensemble de ces fonctions. En lien avec sa vision, démocratiser le numérique au plus grand nombre d'OBNL, le forfait offrant les fonctions de paiement est gratuit.

Yapla, anciennement memboGo, a été fondée en 2013 et est utilisée par des milliers de personnes en Europe et Amérique du Nord. Elle est portée par une équipe de plus de 50 personnes mobilisées à donner le temps aux OBNL de changer le monde.

