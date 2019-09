AgraFlora Organics reçoit la confirmation de son inscription par YuShop Global afin de répondre aux précommandes chinoises avec des UGS de cosmétiques de qualité supérieure dérivés du chanvre par l'entremise de l'une des premières plates-formes transfrontalières de commerce électronique en Chine





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse de fournir une mise à jour opérationnelle et ses prévisions de vente concernant la coentreprise Eurasia Infused Cosmetics Inc. («Eurasia Infused»), détenue à 50% par la société :



l'inscription de produits de consommation emballés PCE imprégnés de CBD et dérivés d'huile de chanvre biologique canadienne sur YuShop Global (HK) Limited («YuShop») : procure un accès immédiat aux marchés émergents de PCE contenant du CBD en Chine et à Hong Kong; un ciblage extrême de 1,08 milliard d'utilisateurs de WeChat via des algorithmes de marketing exclusifs, une suite d'outils d'automatisation et des campagnes d'influenceurs de YuShop;

les précommandes doivent être exécutées via le portail de commerce électronique et l'application mobile de YuShop, possédant une banque d'utilisateurs actifs de plus de 500 millions de consommateurs : des initiatives de marketing et de distribution étendues seront annoncées dans les semaines à venir, notamment l'introduction de partenaires possédant des canaux de distribution très fréquentés, ainsi que de 1 500 spas de luxe;

les trois premiers UGS entièrement personnalisées et certifiées à l'importation pour les marchés chinois dont Hong Kong, emballées pour l'expédition par le co-emballeur de la société, afin de répondre aux précommandes prévues;

le développement en continu de produits pour une gamme de PCE et de produits nutraceutiques imprégnés de CBD;

Eurasia Infused est positionné de façon stratégique pour tirer parti de la croissance continue historique et de la croissance géométrique des PCE imprégnée de CBD en Asie, en raison de : sa gamme diversifiée de produits PCE de soins personnels contenant du CBD et/ou de l'huile de chanvre; ses 10 ans d'expérience dans le domaine de l'importation et de la personnalisation de produits de grande consommation canadiens pour le marché chinois;

la mise en service prévue de magasins éphémères de marque Whole Hemp Health pour le deuxième trimestre de 2020, renforçant encore davantage l'empreinte en aval de la société et la présence de la marque de manière économique et contemporaine;

CBD Group Asia Ltd. («Groupe CBD»), partenaire d'AgraFlora et domicilié à Hong Kong, a précédemment distribué des PCE canadiens de qualité supérieure aux plus grandes chaînes de magasins et aux magasins de classe C de Chine, y compris RT-Mart International Ltd. et Carrefour SA : RT-Mart exploite à lui seul plus de 484 points de vente répartis dans 233 villes et 29 provinces de Chine et a réalisé un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars en 2018.



Eurasia Infused, par le biais d'une concession commerciale avec le Groupe CBD, contrôle un accord de distribution signé avec Yushop pour des produits de beauté et de bien-être à base de CBD et dérivés du chanvre, pour les territoires de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong. Cet accord de distribution accroît le solide portefeuille de produits de soins personnels PCE contenant du CBD et/ou de l'huile de chanvre d'AgraFlora.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «Nous sommes très optimistes avec notre campagne de commercialisation à grande échelle de la gamme complète de produits CBD d'Eurasia Infused, en Asie. Nos trois UGS de produits phares sur notre plate-forme de commerce électronique transfrontalière, renforcée par YuShop, comprendront également le lancement de notre gamme de produits haut de gamme dans des centaines d'emplacements très fréquentés dans les grandes agglomérations de Chine.

Les prévisions internes indiquent que nous prévoyons atteindre plus de 1,5 million de consommateurs ciblés par mois d'ici la fin du deuxième trimestre de 2020 et nous prévoyons que les revenus réalisés devraient augmenter en conséquence. Nos PCE premium dérivés de l'huile de chanvre et de CBD canadiens composent une catégorie de produits sous-desservis en Chine et à Hong Kong et nous pensons que cela servira de référence pour les formulations de PCE infusées de CBD ».

Eurasia Infused est bien placé pour capitaliser sur les tendances actuelles et futures du marché dans le milieu en expansion des PCE imprégnés de cannabinoïdes. Les capacités de culture et de fabrication clés en main existantes renforcent encore la capacité de la coentreprise à étendre rapidement l'étendue de sa gamme de produits actuelle à plus de 40 UGS. Eurasia Infused est en train de finaliser la phase de développement d'une série d'UGS innovantes, spécialement adaptées à la région de l'Asie-Pacifique, comprenant:

des produits cosmétiques biologiques aux propriétés anti-âge;

des shampooings et des revitalisants;

des écrans solaires.

James Foster, PDG de CBD Group Asia, a déclaré: «Nous sommes ravis de faire progresser notre plan d'affaires en vue de générer des revenus aussi rapidement après avoir conclu récemment, les termes de notre coentreprise Eurasia avec AgraFlora. Les clients asiatiques ont extrêmement bien réagi à la perspective de l'achat de la marque AgraFlora «Whole Hemp Health». Nous avons par conséquent avancé nos plans de distribution grâce à une introduction réussie auprès de YuShop Global.

En outre, nous avons entamé des discussions avec d'autres membres du réseau de vente existant du groupe CBD Asia. Parmi celles-ci, trois grandes sociétés de distribution basées en République populaire de Chine élargiront davantage leurs ventes après ce lancement initial. Les perspectives de la coentreprise semblent extrêmement solides alors que le marché du CBD en Asie s'accélère rapidement pour atteindre une très grande croissance et nous avons la chance, grâce à notre coentreprise avec AgraFlora, d'être positionnés de façon stratégique sur ce marché offrant des marges avantageuses.»

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

