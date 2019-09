La Bourse de Varsovie (GPW) lance l'indice « CEEplus » en partenariat avec l'Initiative des Trois Mers





- Les bourses de la région des Trois Mers ont signé une lettre d'intention concernant la création d'un nouvel indice CEEplus

- Le lancement de l'indice a été annoncé lors du 29e Forum économique

- Le portefeuille indiciel comprendra les valeurs les plus importantes et les plus liquides étant cotées aux bourses des pays du groupe de Visegrád, de la Croatie, de la Roumanie et de la Slovénie

- L'indice sera sous-jacent d'un fonds passif géré par le fonds mutuel polonais TFI PZU

VARSOVIE, Pologne, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Les dirigeants des bourses des pays du groupe de Visegrád (Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie) et de la Croatie, de la Roumanie et de la Slovénie ont signé une lettre d'intention en vue de la publication d'un nouvel indice de cotation en bourse de la région des Trois Mers : le CEEplus. La Bourse de Varsovie (Warsaw Stock Exchange - GPW) sera responsable de son calcul et de sa publication.

Le portefeuille indiciel couvre plus de 100 valeurs les plus liquides (dont le cours moyen par séance de bourse est d'au moins 90 000 EUR sur une période de six mois) de sociétés des pays participant à l'indice cotées en bourse. La participation des actions représentées dans l'indice dépendra de leur marge libre. La participation des actions les plus importantes est plafonnée à 10 %, la participation agrégée des actions pesant plus de 5 % est plafonnée à 40 %. La participation des actions de tout pays du portefeuille indiciel sera plafonnée à 50 %.

« Le marché de capitaux polonais est l'un des 25 marchés développés du monde et notre mission est de promouvoir les sociétés issues de la région des Trois Mers. Je me réjouis à l'idée de pouvoir offrir un produit de placement innovant en partenariat avec les places boursières et les plus grandes institutions financières de la région, » a déclaré Marek Dietl, président du conseil d'administration de la bourse GPW.

L'indice CEEplus sera publié quotidiennement en fonction du cours de clôture converti au taux de change en vigueur à la National Bank of Poland pour les devises locales, l'Euro et le Dollar américain. Le CEEplus sera un indice de prix et l'indice sous-jacent d'un fonds passif TFI PZU : l'inPZU CEEplus, encore un autre sous-fonds inPZU du fonds parapluie inPZU SFIO. Le fonds, dont l'horizon de placement est d'au moins trois ans, s'adressera à une clientèle de détail et professionnelle et sera disponible sur la plateforme inPZU.

« Nous sommes fiers de nous joindre à la bourse de Varsovie et à d'autres bourses régionales dans le cadre de cette initiative. J'estime que la performance de l'indice CEEplus reflètera les ambitions des bourses régionales, » a ajouté Pawe? Surówka, Président du groupe PZU.

À propos du WSE : https://www.gpw.pl/en-home

À propos de l'indice CEEplus : https://www.gpw.pl/index-factsheet?isin=PL9999998948

