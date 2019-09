Un expert en médecine nucléaire, Harrie Buurlage, rejoint SHINE





SHINE Medical Technologies LLC a annoncé aujourd'hui la nomination de Harrie Buurlage au poste de vice-président, Opérations européennes. M. Buurlage supervisera toutes les activités de SHINE en Europe, y compris le choix d'emplacement, la construction et l'exploitation d'une installation de production d'isotopes médicaux, de la société.

M. Buurlage assume ses nouvelles fonctions chez SHINE en y apportant plus de 25 années d'expérience dans le secteur de la médecine nucléaire, notamment à des postes de direction, d'opérations, de ventes et de marketing.

M. Buurlage a été chef de l'exploitation, puis directeur général de NRG, fournisseur international de services nucléaires, aux Pays-Bas. Entre autres responsabilités, M. Buurlage a géré l'exploitation de toutes les installations nucléaires de NRG, y compris l'installation néerlandaise de production d'isotopes médicaux, High Flux, à Petten, qui produit des isotopes utilisés dans plus de 30 000 traitements par jour. Par le biais d'une transition de la société, échelonnée sur plusieurs années, il a converti ce qui était un institut scientifique en une organisation de soins de santé plus robuste.

Avant de rejoindre NRG, M. Buurlage était directeur mondial de la fabrication, chez Covidien USA, devenu Curium Pharma, où il était responsable de la fabrication et de la distribution d'isotopes radiopharmaceutiques dans des installations situées aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. M. Buurlage a supervisé l'ajout, en seulement neuf mois, d'un nouveau réacteur à la chaîne logistique de Covidien. Il a également dirigé des améliorations logistiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et a été président mondial du conseil de médecine nucléaire, de la société.

Au début de sa carrière, M. Buurlage a passé près de 15 ans à Mallinckrodt, où il a occupé des postes à responsabilité croissante, chez Petten, notamment en tant que directeur général de Mallinckrodt Medical (MM) B.V., et directeur des opérations pour la région EMOA.

« Nous savons tous que les producteurs européens d'isotopes médicaux envisagent de cesser leurs activités dans les prochaines années, et SHINE se réjouit de pouvoir garantir que les Européens aient un accès ininterrompu aux produits vitaux que notre équipe et notre technologie peuvent fournir », a déclaré Greg Piefer, fondateur et PDG de SHINE. « L'expérience de Harrie Buurlage dans le secteur nucléaire et sur le marché européen, ainsi que ses compétences en gestion, opérations et logistique, seront d'une valeur inestimable pour SHINE dans l'exécution de notre plan dans la région. Nous sommes impatients de travailler avec Harrie Buurlage pour faire de la présence européenne de SHINE une réalité, et créer une solide chaîne logistique européenne et mondiale. »

M. Buurlage a étudié la physique appliquée à l'Université de Groningue. Il a obtenu la certification de Responsable de la radioprotection, à l'Université de Leiden, la plus haute certification de ce type en Europe, qui permet aux titulaires de superviser de grands sites nucléaires complexes.

« La technologie d'accélérateur, de la société, son équipe talentueuse et sa vision pour l'Europe, les États-Unis et le reste du monde sont incroyablement convaincants », a confié, pour sa part M. Buurlage. « Je connais bien le marché européen, et je suis convaincu que SHINE y jouera un rôle important, de même que sur le marché mondial, notamment en raison de son processus de production plus sûr, plus propre et plus économique. »

À propos des isotopes médicaux

Les isotopes médicaux sont des radio-isotopes utilisés dans le diagnostic et le traitement de certaines maladies. Le molybdène-99 (Mo-99) est un radio-isotope qui se désintègre en agent d'imagerie diagnostique, le technétium 99m (Tc-99m). Bête de somme de la médecine nucléaire, le Tc-99m est utilisé dans plus de 40 millions de procédures d'imagerie médicale chaque année, principalement dans des tests de stress pour diagnostiquer les maladies cardiaques et pour traiter les cas de cancer. SHINE a été créée dans le but de déployer une technologie sûre, économique et respectueuse de l'environnement, destinée à la production de divers isotopes médicaux, dont le Mo-99. Environ un pour cent de tout le Mo-99 utilisé dans le monde se désintègre toutes les heures, ce qui signifie qu'il doit être produit en continu. La production actuelle est limitée à une poignée de réacteurs de recherche nucléaires appartenant au gouvernement, et dont la majorité sont situés à l'étranger.

À propos de SHINE Medical Technologies LLC

Fondée en 2010, SHINE est une société en phase de développement qui souhaite devenir un fabricant de radio-isotopes destinés à la médecine nucléaire. Le système SHINE utilise un procédé de fabrication breveté et exclusif qui offre des avantages majeurs par rapport aux technologies de production existantes et proposées. Ce procédé ne nécessite pas de réacteur nucléaire, utilise moins d'électricité, génère moins de déchets et est compatible avec la chaîne nationale d'approvisionnement en Mo-99, du pays. En 2014, SHINE a annoncé la signature d'accords de fourniture de Mo-99 avec GE Healthcare et Lantheus Medical Imaging. En 2015, avec l'aide du laboratoire national d'Argonne, GE Healthcare a démontré que le Mo-99 de SHINE pouvait remplacer le Mo-99 basé sur un réacteur. En 2016, SHINE a reçu l'approbation réglementaire de la Nuclear Regulatory Commission pour la construction de son usine de production. La société a commencé la construction de l'installation au printemps 2019. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://shinemed.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 septembre 2019 à 02:00 et diffusé par :