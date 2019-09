Le gouvernement du Canada investit dans les secteurs en croissance de la technologie numérique et de la technologie propre de la Colombie-Britannique





La Vancouver Economic Commission établira un réseau de pointe pour le déploiement de technologies et transformera la grande région de Vancouver en un carrefour de sports électroniques.

VANCOUVER, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les secteurs de la technologie numérique et de la technologie propre de la Colombie-Britannique sont mûrs pour recevoir des investissements qui stimuleront l'innovation, le développement des entreprises et la création d'emplois dans de nouveaux marchés.

C'est dans ce contexte que l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a annoncé un investissement total de 453 550 dollars dans deux projets menés par la Vancouver Economic Commission (VEC). La VEC recevra 353 550 dollars pour la création du Technology Deployment Network (TDN), une plateforme en ligne qui mettra en contact de grandes institutions et des innovateurs pour la mise au point de solutions de technologie propre. La VEC profitera également d'un investissement de 100 000 dollars pour élaborer une stratégie coordonnée de promotion de la grande région de Vancouver à titre de carrefour de sports électroniques.

La demande pour des produits et services de technologie propre a explosé au cours des dernières années et la technologie propre représente aujourd'hui l'une des industries à la croissance la plus rapide de la province. Un investissement dans le TDN accélérera l'adoption de nouvelles technologies propres en donnant aux innovateurs un accès à des partenariats institutionnels, ainsi qu'une plateforme pour démontrer la viabilité commerciale de leurs nouveaux produits et services. Cette initiative est susceptible d'aider jusqu'à 20 entreprises de l'Ouest canadien à exposer leurs produits ou services, de permettre l'établissement de 10 partenariats et de créer jusqu'à 120 emplois de haute qualité et 30 possibilités d'approvisionnement.

Déjà reconnue à l'échelle internationale en tant que carrefour de conception de jeux, la Colombie-Britannique a le potentiel requis pour tirer parti du marché mondial en croissance des sports électroniques. Selon une recherche de l'industrie des jeux, le monde compte déjà plus de 2,5 milliards de joueurs et le secteur des jeux devrait engendrer des revenus estimés à 239,5 milliards de dollars d'ici 2021, dont deux milliards de dollars attribuables aux sports électroniques. L'établissement de la grande région de Vancouver à titre de carrefour dans le secteur des sports électroniques devrait accroître les revenus du secteur du tourisme, fournir aux entreprises de technologie numérique une plateforme sur laquelle promouvoir leurs talents ainsi que favoriser la croissance des entreprises de l'Ouest canadien.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif en évolution rapide.

Citations



« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. L'investissement d'aujourd'hui dans la Vancouver Economic Commission s'appuie sur nos avantages concurrentiels pour établir de nouveaux partenariats, créer de nouvelles possibilités de promotion dans les secteurs de la technologie propre et de la technologie numérique, stimuler la croissance économique et créer de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de la diversification de l'économie de l'Ouest



« Vancouver est l'économie à faibles émissions de carbone à la croissance la plus rapide et la plus diversifiée du Canada et les entreprises locales continuent à jouer un rôle clé aux premières lignes de l'action pour le climat et de l'innovation numérique. Cette aide financière du gouvernement fédéral pour le déploiement de technologies donne aux entreprises en démarrage la chance de travailler avec des institutions clés pour la mise au point de solutions urgentes aux changements climatiques. Et l'investissement dans la stratégie régionale de Vancouver pour les sports électroniques souligne les forces en développement de Vancouver dans les industries de la technologie, de la création et du divertissement. »

- Catherine Warren, directrice générale, Vancouver Economic Commission

Faits en bref

Le salaire moyen des employés du secteur de la technologie propre de la Colombie-Britannique est de 84 000 dollars , pour une masse salariale annuelle totale estimée à 640 millions de dollars.

, pour une masse salariale annuelle totale estimée à 640 millions de dollars. De 2011 à 2016, le nombre d'entreprises de technologie propre en Colombie-Britannique a crû de 35 pour cent, les salaires moyens y ont enregistré une hausse de 24 pour cent et le nombre d'employés a augmenté de 20 pour cent.

Il existe à Vancouver plus de 170 entreprises de conception ludique qui produisent des jeux de renommée mondiale.

plus de 170 entreprises de conception ludique qui produisent des jeux de renommée mondiale. Selon le Global Esports Market Report de 2019, les revenus du secteur des sports électroniques devraient atteindre 1,46 milliard de dollars en 2019, dont 607,15 millions provenant de commandites.

Liens additionnels

Restez branché



Suivez-nous sur Twitter : @DEO_Canada , @ISDE_CA , @VanEconomic

WD Homepage

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 13:00 et diffusé par :