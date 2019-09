Groupe Santé Devonian annonce la création d'un conseil consultatif de dermatologie clinique ayant pour mandat de contribuer au développement de produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes.





Groupe Santé Devonian inc ("Devonian" ou la "Société") (TSXv: GSD), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui la mise sur pied d'un comité consultatif en dermatologie clinique composé de leaders d'opinions clés du Canada. Le comité consultatif sur la dermatologie clinique a pour objectif de fournir des orientations cliniques, scientifiques, de recherche et stratégiques à la Société au fur et à mesure de l'avancement du développement de ses produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes.

Les personnes nommées sont les Drs Sam Hanna, MD, FAAD, DABD; Ian Landells, MD, FRCPC; Jaggi Rao, MD, FRCPC; et Jerry Tann, MD, FRCPC.

« Nous sommes honorés d'accueillir ces leaders d'opinions clés canadiens au sein de notre nouveau comité consultatif de dermatologie clinique. L'expertise qu'ils apportent à notre équipe contribuera à nous guider dans le développement de médicaments pharmaceutiques à base de cannabinoïdes dans le cadre de notre programme de développement de médicaments pour la dermatologie. » a déclaré le Dr André P. Boulet, PhD, président et chef de la direction de Devonian.

« Nous pensons que des produits à base de cannabinoïdes pourraient être mis au point dans le cadre du règlement sur les médicaments botaniques de la US- Food and Administration1. En vertu de cette réglementation, les principes actifs d'origine végétale, comme les cannabinoïdes, bénéficient des effets combinés des composants appelés « effets d'entourage ». La principale stratégie de Devonian consiste à mettre au point des médicaments, incluant ceux à base de cannabinoïdes, dans le cadre de la réglementation des médicaments botaniques », a ajouté le Dr Boulet.

Sam HANNA, MD, FAAD, DABD

Le Dr Hanna a suivi une formation en médecine et a terminé sa formation de spécialiste et sa certification aux États-Unis avant de rentrer au Canada. En tant que directeur d'une clinique de dermatologie du centre-ville de Toronto, ce cabinet de dermatologie «mixte» combine dermatologie esthétique, médecine et dermatologie d'investigation.

Le Dr Hanna a été secrétaire du conseil d'administration de l'Association Canadienne de Dermatologie (ACD) et siège au comité des adhésions et distinctions de l'ACD ainsi qu'au comité des Pharmacies et des Thérapeutiques. Il est le président sortant de la Toronto Dermatological Society et membre de la Dermatology Association of Ontario et de l'American Academy of Dermatology. Le Dr Hanna a reçu le prix de la Coupe du président de l'ACD pour son bénévolat en dermatologie en 2016. Ses recherches portent sur la dermatologie esthétique, le psoriasis, la dermatite atopique, l'acné et la rosacée.

Ian D. R. LANDELLS, MD, FRCPC

Le Dr Ian Landells a obtenu son diplôme de l'École de médecine de l'Université Memorial de Terre-Neuve (T.-N.) en 1988. Il a pratiqué la médecine familiale pendant deux ans à St. John's (T.-N.), puis a étudié la médecine pédiatrique à l'Université Memorial et en dermatologie à l'Université de la Colombie-Britannique. Diplômé de l'Université de la Colombie-Britannique en 1995, il a ensuite suivi une formation en dermatologie pédiatrique à la Northwestern University et au Children's's Memorial Hospital de Chicago, aux États-Unis. Le Dr Landells a pratiqué la dermatologie chez l'adulte et en pédiatrie à St. John, (Y.-N.)), depuis 1996. Il est actuellement chef du département de dermatologie au Eastern Health, professeur agrégé de clinique, discipline de médecine et de pédiatrie à la faculté de médecine de la Memorial University of Newfoundland et directeur médical en dermatologie chez Nexus Clinical Research, St. John, T.-N. Le Dr Landells a été président (2010-2011) et n vice-président, secrétaire et directeur régional de l'Association Canadienne de Dermatologie (ACD). Il a également été président (2003-2004) de l'Atlantic Provinces Dermatology Association. Il est membre des comités de rédaction de l'International Journal of Dermatology, du Journal de dermatologie et de chirurgie cutanées, du Dermatology Times of Canada, du Journal of Cosmetic Dermatology et du Latin American Journal of Psoriasis and Psoriatic Arthritis. Il a participé à plus de 100 essais cliniques.

Jaggi RAO, MD, FRCPC

Le Dr Jaggi Rao est un dermatologue diplômé du Canada et des États-Unis et un chirurgien esthétique certifié. En 1995, il a obtenu un baccalauréat en sciences (B. Sc.) avec grande distinction de l'Université de Toronto, suivi d'un doctorat en médecine (MD) de l'Université McMaster en 1998. Il a ensuite complété une formation de cinq ans en dermatologie à la Université de l'Alberta, suivi par l'obtention d'une bourse accréditée de l'Académie américaine de chirurgie esthétique en Californie du Sud. Le Dr Rao est professeur agrégé de médecine clinique et a été directeur du programme de formation en résidence en dermatologie de l'Université de l'Alberta de 2009 à 2014. Le Dr Rao a reçu plusieurs distinctions pour ses écrits, ses exposés, sa recherche et son enseignement, notamment le prix de l'enseignant de l'année de l'Association Canadienne de Dermatologie. En 2011, il a reçu le prix Top 40 under 40 du magazine Avenue. Il est l'auteur de plus de 50 articles scientifiques et de chapitres de manuels et a été invité à donner plus de 500 conférences dans le monde entier à des médecins, à d'autres professionnels, à l'industrie et au grand public. Le Dr Rao est un enseignant populaire pour un certain nombre de cours et de projets éducatifs liés à la dermatologie. Il continue à apporter son expertise en tant que consultant à diverses organisations, notamment le gouvernement (tel que l'Association Canadienne de Normalisation), l'industrie des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques, la fourniture de soins de santé et les équipes sportives professionnelles.

Sur le plan clinique, le Dr Rao est dermatologue praticien depuis plus de 10 ans et est le fondateur du Rao Dermatology Centre, un établissement de chirurgie et esthétique très apprécié situé au coeur d'Edmonton, en Alberta. Il a développé plusieurs protocoles et techniques de traitement novateurs qui ont été adoptés par d'autres professionnels de la santé. Le Dr Rao est le créateur et le visionnaire de ConsultDERM tm, le plus grand service de télédermatologie au Canada, qui utilise des technologies modernes pour permettre aux fournisseurs de soins de santé d'avoir un accès opportun, quelle que soit la distance ou l'emplacement, à l'assistance en dermatologie pour les patients présentant des problèmes de peau. Le Dr Rao continue à faire du bénévolat auprès de Médecins sans frontières (MSF) et du Canadian Physicians for Aid and Relief (CPAR).

Jerry Tan MD FRCPC Dermatology

Le Dr Tan a étudié en médecine interne à l'Université de Toronto et en dermatologie à l'Université de la Colombie-Britannique et à l'Université du Michigan. Il pratique la dermatologie générale et d'esthétique à Windsor, Ontario, Canada, depuis 1991 et mène des recherches avec Windsor Clinical Research, un site d'essais cliniques en dermatologie. Ses domaines de recherche comprennent l'acné, l'acné rosacée, l'hidradénite suppurée. Il s'intéresse également aux mesures des résultats cliniques en dermatologie et à la dermatologie esthétique, y compris la correction des cicatrices. Il est président du groupe de travail sur les directives de pratique clinique de l'Association Canadienne de Dermatologie et coprésident du groupe de consensus international sur la rosacée (ROSCO) et du Acne Core Outcomes Research Network (ACORN).

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique dérivés d'élément végétal et d'algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2015, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où sont également situées ses installations d'extraction de pointe avec traçabilité complète «?de la semence au comprimé?». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée en bourse de croissance TSX de Toronto (TSXv:GSD).

