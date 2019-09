Tres Solutions lance le module OMI 2020





Le nouveau module de planification des soutes de TVA, aidera les transporteurs à planifier et à assurer la transition des soutes, à l'approche du 1er janvier 2020

HOUSTON, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- OMI 2020

OMI 2020 ou la réduction des émissions d'oxydes de soufre

Le 1er janvier 2020, l'Organisation maritime internationale (OMI) appliquera un nouveau règlement visant à plafonner à 0,50 % la teneur en soufre des combustibles marins. En vertu du nouveau plafond, les navires devront utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre ne dépassera pas 0,50 % à l'échelle mondiale, la limite actuelle étant de 3,50 %, afin de réduire la quantité d'oxyde de soufre émise par les navires.

Les transporteurs disposent de diverses options pour satisfaire aux exigences, notamment l'usage de carburants conformes à faible teneur en soufre, l'usage de carburants de substitution (p. ex., GNL, méthanol) ou l'installation de systèmes d'épuration des gaz d'échappement (épurateurs).

Module de planification des soutes de TVA

La pression se faisant toujours plus forte pour que les transporteurs soient prêts au 1er janvier, Tres Solutions commercialise un nouveau module de planification des soutes pour sa plateforme logicielle Tres Vessel Analytics (TVA).

« Cette année, les conversations étaient souvent axées sur le plafond global de soufre OMI 2020. Compte tenu du grand nombre d'inconnues, tous souhaitent un moyen plus systématique de planifier et de garantir la conformité », a déclaré Aaron Holton, le PDG de Tres Solutions. « Nous avons pris note des retours d'information et mis au point un outil simple et prédictif, contrôlant l'utilisation des réservoirs et prévoyant les dates de vidange de chaque réservoir de carburant, dont celle du carburant non conforme à bord. L'avantage de pouvoir formuler des prévisions garantit une certaine souplesse quant à la façon dont ils planifient leurs trajets pour satisfaire aux exigences. Nous sommes globalement satisfaits du résultat et nous estimons que cet élément aura des retombées positives sur nos clients. »

Il sera possible de surveiller les réservoirs de carburant sur le tableau de bord et de projeter les dates de vidange en fonction de la consommation de carburant et du profil opérationnel des navires. Cela aura pour effet de mieux planifier la soute, en veillant à ce que la transition, le nettoyage des réservoirs et les autres préparatifs soient faits avant le 1er janvier.

Les formulaires de déclaration de TVA ont également été enrichis pour prendre en compte les données sur les réservoirs propres aux navires, dont la teneur en soufre et d'autres propriétés des carburants. Cela améliore la visibilité et donc la capacité de gérer les carburants et les mélanges non compatibles.

À propos de Tres Solutions

Tres est une société de premier plan dans le domaine des logiciels maritimes et de l'analyse, proposant des solutions numériques pour le rendement des navires, aidant les clients à faire des économies, réduire les émissions et améliorer leurs activités. Sa plateforme Tres Vessel Analytics (TVA), le système de gestion et d'optimisation des rendements à la croissance la plus rapide du marché, est déployée sur près de 200 navires dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.tressolutions.com, ou envoyer un courriel à connect@tressolutions.com.

