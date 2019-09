CenturyLink étend son Programme Channel international à la région EMEA





La société lance, au sein de son programme de partenariat, un support et des ressources optimisés lui donnant un levier supplémentaire de croissance dans le monde du digital

PARIS, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ --?CenturyLink, Inc.?(NYSE?: CTL) étend son Programme Channel (Distributeurs et Partenaires) mondial dans la zone EMEA. Ce lancement reflète la stratégie de la société visant à développer sa base de distribution existante et attirer de nouveaux partenaires dans la région afin de répondre à la demande accrue du marché à l'heure où les organisations continuent de transformer leurs entreprises avec des solutions numériques.

«?L'expansion de notre Programme Channel donne à notre base actuelle de partenaires nord-américains un accès direct à des ressources au sein de la région EMEA afin de mieux servir les clients, et permet à CenturyLink de recruter dans la région de nouveaux partenaires pouvant tirer parti de nos solutions globales et de l'envergure de notre réseau?», a déclaré Craig Patterson, vice-président en charge des ventes indirectes chez CenturyLink. «?Ce lancement régional souligne notre engagement constant au sein de notre communauté de partenaires et reconnait le rôle critique que joue le canal de vente indirecte en permettant à nos clients communs de poursuivre leur transformation digitale.?»

Les éléments clés du programme Channel sont ses équipes de gestion de comptes dédiées et un support en matière de ventes, de marketing, de développement, des opérations et de la maintenance, couvrant le cycle de vie intégral du client. L'accès au CenturyLink Partner Portal, qui offre un répertoire complet de supports et de formations, fournit aux partenaires les outils et les ressources qui leur permettent de vendre et de livrer des solutions personnalisées aux clients et de développer leurs activités.

«?Les organisations attendent de plus en plus des fournisseurs qu'ils les aident à transformer leurs entreprises en améliorant leur efficacité opérationnelle, leur agilité informatique et leur sécurité. Cette demande du marché, couplée aux avantages fournis par le Programme Channel de CenturyLink, constitue une excellente opportunité pour les partenaires.?», ajoute Bart van Aanholt, vice-président en charge des ventes, Europe continentale et MEA, chez CenturyLink. «?Notre expansion dans la zone EMEA offre des technologies innovantes avec des ressources de distribution à la pointe du secteur et un attachement particulier à fournir une expérience client exceptionnelle, pour offrir aux partenaires une solide plateforme pour réussir.?»

Faits clés?

CenturyLink propose un portefeuille complet de solutions couvrant le réseau, la sécurité, le cloud et l'informatique hybride s , les communications vocales et unifiées, ainsi que les services managés et les conseils en IT .

Le P rogramme international Channel de CenturyLink est conçu pour fonctionner avec divers business models , y compris les revendeurs à valeur ajoutée (RVA), les agents directs, les agents maîtres et les sous-agents, les intégrateurs, les prestataires de solutions et les consultants.

Ressources supplémentaires?

Pour en savoir plus sur le P rogramme Channel de CenturyLink, consulte z ? :?

Pour la région EMEA:? https://www.centurylink.co.uk/partner.html ??

Pour l' Amérique du Nord:? https://www.centurylink.com/business/partner.html

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est un leader technologique offrant des solutions de re?seau hybride, de connectivite? cloud et de se?curite? a? des clients a? l'e?chelle mondiale. Gra?ce a? son vaste re?seau mondial de fibre optique, CenturyLink fournit des services fiables et se?curise?s pour re?pondre a? la demande digitale croissante des entreprises et des consommateurs. CenturyLink aspire a? e?tre un point de contact fiable avec les re?seaux et s'attache a? fournir des technologies qui ame?liorent l'expe?rience client.

Pour en savoir plus, consulter?http://news.centurylink.com/.

Photo-?https://mma.prnewswire.com/media/968087/CenturyLink_channel_support_and_resources.jpg?

Photo -?https://mma.prnewswire.com/media/968088/CenturyLink_Channel_Partner_Program.jpg??

Logo -?https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 02:00 et diffusé par :