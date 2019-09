Invitation aux médias - Colloque de la consultation publique sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure





MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal invite les représentants des médias à assister au colloque « Renouveler un territoire urbain morcelé : conférences inspirantes pour le secteur Bridge-Bonaventure », qui aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 au Plaza Centre-Ville.

La journée débutera par la conférence d'ouverture de Julien Lahaie, directeur de la Mission Vallée de la Chimie pour le Grand Lyon, intitulée Lyon Vallée de la Chimie, vers des cohabitations heureuses. Elle sera suivie de cinq panels : Mettre en valeur le patrimoine de manière cohérente, Mettre en scène des entrées de ville harmonieuses, Renforcer les connexions en transports actif et collectif, Soutenir la mise en réseau d'espaces publics par une trame verte et finalement Renouveler des activités économiques et urbaines. Pour consulter le programme détaillé : ocpm.qc.ca/bridge-bonaventure/colloque.

Le colloque, qui a suscité un grand intérêt, affiche complet depuis déjà quelques semaines. Pour ceux qui n'auraient pu se procurer un billet (gratuit), il sera possible de suivre les conférences à distance puisque tout l'événement sera diffusé en direct sur le site de l'OCPM au ocpm.qc.ca/en-direct.

Colloque

Renouveler un territoire urbain morcelé :

conférences inspirantes pour le secteur Bridge-Bonaventure

jeudi le 5 septembre de 9 h à 17 h

au Plaza Centre-Ville, 777 boulevard Robert-Bourassa (Evo)

Toute l'information sur cette consultation, la description des prochaines étapes, la documentation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/bridge-bonaventure et peut aussi se trouver au bureau de l'Office situé au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 17:28 et diffusé par :