La palpitante feuille d'érable, une autre première mondiale





OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est fière de lancer une pièce numismatique novatrice mise au point par son équipe ambitieuse et créative de Recherche-développement. En collaboration avec le Centre de recherche en photonique de l'Université d'Ottawa, l'équipe de R-D de la Monnaie a créé la pièce de 10 $ en argent fin 2020 ? Palpitante feuille d'érable. Le revers de cette pièce en argent pur à 99,99 % est orné d'une mosaïque gravée de miroirs de moins d'un millimètre qui forment une feuille d'érable. Par leur dimension et leur orientation précises, ces miroirs miniatures donnent vie au motif lorsqu'on incline la pièce.

La Monnaie propose une autre merveille numismatique : la pièce de 50 $ en argent fin 2020 ? Plus vrai que nature : Le plongeon huard. Pour la première fois, l'emblématique huard dessiné par l'artiste Robert-Ralph Carmichael pour la pièce de circulation canadienne de 1 $ se défait de son cadre circulaire. Cette pièce en argent pur rehaussée d'un placage d'or prend la silhouette exceptionnelle d'un huard sur l'étendue calme d'un lac, tel qu'il figure sur la pièce de un dollar canadien. Faite de plus de 3 oz d'argent pur, cette pièce est la première d'une série qui donnera vie aux motifs des pièces de circulation canadienne classiques.

La pièce à très haut relief de 250 $ en argent fin 2019 ? Le jour J : Regard sur le passé élève le travail de gravure à un tout autre niveau. En hommage aux héros canadiens ayant pris part au débarquement du jour J à Juno Beach le 6 juin 1944, cette pièce à très haut relief est le résultat de l'étroite collaboration entre l'ancien combattant, collectionneur d'objets militaires et auteur W. E. Storey, CD, et Traian Georgescu, graveur de la Monnaie. Réunis par l'entremise de la chef de produits Erica Maga, qui cherchait à saisir toute l'ampleur de l'opération dans le cadre du dernier hommage de la Monnaie aux anciens combattants ayant pris part au jour J, ils ont étudié de nombreux clichés du débarquement historique. Ensemble, ils ont immortalisé du haut des airs la scène qui s'est déroulée à Bernières-sur-Mer, avec une gravure d'une profondeur exceptionnelle à grande échelle et dont le relief fait près de 4 millimètres sur une pièce en argent pur à 99,99 % d'un kilogramme.

Parmi les autres pièces finement ciselées mises en vente ce mois-ci figurent les suivantes :

la pièce de 200 $ en or pur 2019 ? 40 e anniversaire de la FÉO, une pièce de 2 oz rendant hommage au motif de la célèbre feuille de l'érable à sucre au revers de l'une des pièces d'investissement en or pur les plus recherchées au monde;

anniversaire de la FÉO, une pièce de 2 oz rendant hommage au motif de la célèbre feuille de l'érable à sucre au revers de l'une des pièces d'investissement en or pur les plus recherchées au monde; la pièce de 100 $ en argent fin 2019 ? Yousuf Karsh : Le lion rugissant, la troisième d'une série de pièces de 10 oz soulignant l'oeuvre du célèbre photographe canadien, ornée d'une reproduction de sa photo légendaire de Winston Churchill;

la pièce de 1 $ en argent fin 2020 et la pièce de 200 $ en or pur 2020 ? Dollar de la paix, deux pièces à la gravure méticuleuse à haut relief conçues par Susan Taylor, graveuse retraitée de la Monnaie;

l'ensemble de pièces divisionnaires feuille d'érable en argent fin 2020, composé de cinq pièces en argent pur à 99,99 % de 1/20 oz à 1 oz. Le revers de la pièce de 1 oz met en vedette l'oeuvre de l'artiste Lisa Thomson Khan, une feuille d'érable rouge vif agrémentée d'un cristal Swarovski MD , ainsi qu'une portée reproduisant les premières notes de l' Ô Canada , officiellement adopté comme hymne national du Canada en 1980;

, ainsi qu'une portée reproduisant les premières notes de l' , officiellement adopté comme hymne national du en 1980; la pièce colorée de 10 $ en argent fin 2019 soulignant le 50 e anniversaire de la Loi sur les langues officielles ;

anniversaire de la ; la pièce de 500 $ en argent fin 2019 ? L'excellence canadienne et son rayonnement, une collaboration entre les artistes Cathy Sabourin et Tony Bianco, qui ont créé une pièce stylisée en argent pur de cinq kilogrammes illustrant les armoiries provinciales et nationale du Canada ;

; la pièce de 30 $ en argent fin 2019 ? Magnifique envolée d'oiseaux : Grands-ducs d'Amérique, oeuvre colorée dessinée par Pierre Leduc, qui comporte un hologramme à images multiples représentant le mouvement des oiseaux en vol;

l'ensemble de deux pièces 2019 ? Le yin et le yang, illustrant les pièces en argent et en or pur en forme de goutte conçues par Aries Cheung;

l'ensemble-cadeau des Fêtes 2019;

la pièce de 3 $ en argent fin 2019 ? Petits bonheurs de la vie au Canada : Dégustation de vin, conçue par Steve Hepburn;

la pièce de 5 $ en argent fin 2019 ? Signes du zodiaque : Balance, créée par Jori Van Der Linde.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Les images de la pièce sont présentées ici.

