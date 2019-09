Le PAE AE & AP souhaite la bienvenue à sa nouvelle directrice de programme





LONDON, Ontario, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Programme d'agrément de l'enseignement à l'assistant de l'ergothérapeute et à l'assistant du physiothérapeute (PAE AE & AP) est heureux d'annoncer que Mary Clark se joint à son équipe comme directrice de programme à compter du 23 septembre 2019.



«?Mary est une dirigeante dynamique, visionnaire et créatrice de relations, a déclaré Alison Greig, présidente de l'AEPC. Nous sommes convaincus que, sous la direction de Mary, nous continuerons d'élargir le programme d'agrément et que les relations avec les partenaires et les intervenants continueront de prospérer et d'évoluer.?»

Mme Clark détient un baccalauréat ès sciences en ergothérapie de l'Université de Toronto et une maîtrise en éducation de l'Université Athabasca. Elle est fondatrice et directrice principale de Westprint Communications à Surrey (C.-B.), professeure agrégée de clinique à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et professeure adjointe de clinique (auxiliaire) à l'Université McMaster. Auparavant, elle a été directrice des communications à l'Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), rédactrice en chef de la publication de l'ACE intitulée Actualités ergothérapiques et directrice adjointe des programmes d'études supérieures en ligne en sciences de réadaptation de l'UBC. Elle occupait dernièrement le poste de directrice du programme d'assurance de la qualité et des communications au College of Occupational Therapists of British Columbia.

«?Les AE et les AP jouent un rôle vital et croissant dans la prestation de soins de santé sûrs, efficaces et efficients, a déclaré Mme Clark. L'approche du PAE en matière d'amélioration continue de la qualité par le biais du processus d'agrément a captivé mon attention et mon imagination. J'ai la chance de me joindre à une organisation très dynamique et j'ai hâte de relever les défis passionnants qui nous attendent.?»

Mme Clark travaillera en étroite collaboration avec l'AEPC, l'ACE et le Conseil canadien des enseignants à l'assistant de l'ergothérapeute et à l'assistant du physiothérapeute (COPEC) ainsi qu'avec le comité mixte de l'agrément du PAE AE & AP. Elle assurera une liaison étroite avec tous les programmes de formation affiliés au PAE AE & AP dans le cadre de ses responsabilités de supervision et d'administration de l'agrément des programmes d'enseignement à l'assistant de l'ergothérapeute et à l'assistant du physiothérapeute au Canada.

Le Programme d'agrément de l'enseignement à l'assistant de l'ergothérapeute et à l'assistant du physiothérapeute (PAE AE & AP) est responsable de l'agrément des programmes d'enseignement à l'assistant de l'ergothérapeute et à l'assistant du physiothérapeute au Canada.

