La version 21 de Maxon Cinema 4D disponible immédiatement





Maxon, le développeur phare de solutions professionnelles de modélisation, animation et rendu 3D, a annoncé aujourd'hui la sortie de la version R21 de Cinema 4D. Cette application 3D professionnelle de nouvelle génération propose un tout nouveau système de couvercles et biseaux, de nouvelles dynamiques champ de force, une interface plus rapide ainsi que de nombreuses améliorations en matière de rendu, de flux de production et de performance globale. Avec sa version R21, Maxon lance une nouvelle version unique de Cinema 4D et de nouveaux systèmes d'abonnement à faible coût afin de permettre l'accès à cet outil à tous les profils de créateurs.

« La R21 offre des innovations et une efficacité qui répondent à notre objectif d'aider nos clients à satisfaire les besoins toujours plus exigeants issus de l'industrie concurrentielle de la création contenu », a déclaré David McGavran, PDG de Maxon. « Un accès simplifié à Cinema 4D et des tarifs de base raisonnables vont permettre aux artistes de moins se concentrer sur le budget mais davantage sur le processus créatif. »

Maxon lancera Cinema 4D R21 sur son stand A59 dans le Hall 7 à l'IBC 2019, du 13 au 17 septembre 2019 au RAI Amsterdam. Des informations relatives aux présentateurs et au programme sont disponibles sur www.C4DLive.com.

À propos de MAXON

Basé à Friedrichsdorf, en Allemagne, MAXON Computer est un développeur de solutions de modélisation, d'animation et de rendu 3D professionnelles. Ses produits logiciels primés Cinema 4D et Redshift 3D sont très largement utilisés comme outils d'aide à la création au sens large, qu'il s'agisse de produire des effets visuels époustouflants pour des films à très grand succès, des émissions ou publicités télévisées, des cinématiques de pointe pour des jeux vidéo AAA, ou encore des illustrations médicales et des applications en design architectural et industriel. MAXON dispose de bureaux en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en France et à Singapour. Les produits MAXON sont disponibles directement depuis le site Web et son réseau de distribution mondial. Des éditions éducatives à tarif spécifique des solutions logicielles de la société sont également directement accessibles depuis le site Web pour les établissements éducatifs. MAXON fait partie du Groupe Nemetschek. Pour de plus amples informations à propos de MAXON, nous vous invitons à consulter le site https://www.maxon.net/fr/.

