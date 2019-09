Meridian et Garage Project lancent une bière brassée à la turbine pour célébrer la certification de leur énergie renouvelable





AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'énergie est un ingrédient essentiel de la bière : elle permet de chauffer l'eau de brassage, faire fonctionner le moulin, la brasserie, le système de refroidissement, les pompes et les lignes de conditionnement.

Les choix de Garage Project concernant leur fournisseur d'énergie et la manière dont ce dernier génère de l'électricité n'ont jamais autant pesé.

Dans la ville la plus venteuse du monde, à l'ombre de la célèbre turbine de Wellington, il fut naturel pour Garage Project de s'associer à Meridian, une société qui ne produit de l'électricité qu'à partir de ressources 100 % renouvelables, tout en se servant de la turbine de Brooklyn.

La bière ambrée Turbinetm apporte un peu de fraîcheur à la bière traditionnelle et célèbre un nouveau partenariat qui donne à Garage Project le pouvoir de brasser sa bière de façon plus durable. Cette bière est brassée à base de malt doré, brillant et juteux, équilibrée par une amertume désaltérante et marquée par un caractère citronné de houblon tropical.

La collaboration entre la brasserie Garage Project et Meridian, le plus grand producteur d'électricité renouvelable de Nouvelle-Zélande, marque la première fois qu'un produit certifié d'énergie renouvelable est commercialisé en Nouvelle-Zélande, fournissant ainsi à Garage Project un moyen clair de reconnaître et de célébrer sa préférence pour la production d'électricité renouvelable.

Le directeur du marketing de Meridian, Michael Healy, a déclaré : « La demande d'énergie renouvelable certifiée est élevée et elle ne cesse d'augmenter depuis un certain temps. Étant le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Nouvelle-Zélande, il n'y a rien de plus logique pour nous que de répondre à cette demande. »

Le certificat d'énergie renouvelable fourni par le NZECS (organisme de certification énergétique de Nouvelle-Zélande) permet aux consommateurs d'électricité d'acquérir une certification pour le type et le volume de production d'électricité dont ils ont besoin. Bien que la brasserie Garage Project ne soit pas directement connectée à la turbine, l'électricité qu'elle utilise chaque année provient de ressources 100 % renouvelables qui est générée par la turbine de Brooklyn de Meridian.

Il est essentiel pour les consommateurs de comprendre comment l'électricité est produite, car cela leur permet de prendre en compte l'impact de la production d'électricité sur l'environnement, ce qui leur permettra ensuite de bien choisir leur fournisseur.

Le cofondateur de Garage Project, Jos Ruffell, se dit fier d'être le premier à utiliser la marque d'énergie renouvelable certifiée de Meridian qui est délivrée par le NZECS.

« Il est important de donner l'exemple et de montrer qu'il est possible de développer notre activité tout en faisant notre part pour la durabilité. Nous sommes en mesure de brasser la bière que nous aimons, de fonctionner de manière durable et de célébrer Wellington, la ville que nous chérissons. La bière ambrée Turbinetm englobe tout cela. »

Video - https://mma.prnewswire.com/media/967263/Meridian_and_Garage_Project_launch_Turbine_beer.mp4

