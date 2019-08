Les résidents de Moncton bénéficieront d'une eau potable propre et d'améliorations des infrastructures





MONCTON, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les réseaux locaux d'aqueduc et d'égout pour que les Canadiens et leurs familles aient accès à des services modernes et fiables qui répondent à leurs besoins, pour protéger la santé et le bien-être des résidents, et pour protéger les voies navigables provinciales et les écosystèmes locaux.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour moderniser la station de traitement de l'eau de Moncton.

Le projet consiste à remplacer le système actuel de clarification de l'eau de la station par un nouveau système de flottation à l'air dissous. Cela empêchera les proliférations d'algues de réduire la capacité d'écoulement, assurant ainsi un débit d'eau suffisant pour la ville. Les améliorations faciliteront l'accès à l'eau potable, qui devrait respecter ou dépasser les normes provinciales en matière de qualité.

Le projet protégera la santé des résidents de Moncton et assurera la disponibilité de l'eau pour les maisons, les entreprises et les services d'incendie d'urgence.

Le gouvernement du Canada investit 2,4 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 1,9 million de dollars et la Ville de Moncton verse plus de 1,6 million de dollars.

Citations

« L'accès aux services d'accès à l'eau est nécessaire pour protéger la santé et le bien-être des familles de Moncton, ainsi que pour les entreprises et les services de protection contre les incendies dans toute la collectivité. Ces importants projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées contribueront à protéger l'environnement et à faire en sorte que les collectivités du Nouveau-Brunswick demeurent saines, sûres et habitables. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

