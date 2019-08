Le Canada investit dans le premier réseau intelligent en milieu rural appartenant aux sociétaires en Alberta





RED DEER, AB, le 30 août 2019 /CNW/ - Afin de lutter contre les changements climatiques, le Canada a besoin d'approches innovantes de la distribution d'électricité. L'amélioration de l'efficience et de l'efficacité du réseau électrique permet de réduire les coûts, de créer des emplois et de soutenir la transition du Canada vers les énergies propres.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2,2 millions de dollars dans l'entreprise EQUS pour un projet de réseau intelligent dans une région rurale de l'Alberta. Le projet créera de bons emplois de classe moyenne pendant la construction. Une fois en place, le réseau réduira les coûts de production et de distribution de l'énergie aux clients.

Parmi les technologies intelligentes mises en oeuvre, huit microgénérateurs photovoltaïques solaires et un système photovoltaïque solaire de 70 kilowatts avec batteries de stockage alimenteront deux stations de recharge pour véhicules électriques installées à Medicine Hat, en Alberta. Le projet produira une énergie propre et renouvelable et favorisera l'utilisation de véhicules électriques, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant la fiabilité du réseau. Il fournira ainsi un meilleur service aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux sites résidentiels, commerciaux et industriels situés dans des régions très rurales.

Une fois terminé, ce réseau intelligent sera le premier en milieu rural au Canada à appartenir à ses sociétaires.

Le projet est financé par le Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, qui fait partie du plan d'infrastructures fédéral de plus de 180 milliards de dollars Investir dans le Canada, lequel vise les projets concernant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Citations

« Afin de bâtir le système énergétique canadien de l'avenir, le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires comme EQUS et réalise d'importants investissements dans les énergies renouvelables. Le projet annoncé aujourd'hui fournit aux entreprises de services publics des régions rurales un modèle à suivre pour renforcer leurs réseaux locaux, réduire les coûts et créer des emplois, tout en améliorant la performance environnementale au profit de tous les Canadiens. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles

« En tant que coopérative, il est important de réaliser nos activités de manière durable pour nos membres et pour les communautés rurales que nous desservons. Nous regardons vers l'avenir et il est clair que nous devons développer et mettre en oeuvre des solutions énergétiques innovantes pour alimenter les maisons, les entreprises et les industries des zones rurales dans les années à venir. Nous sommes heureux de voir les possibilités que ce réseau intelligent peut créer dans les régions rurales albertaines et nous sommes heureux que le gouvernement nous ait accordé un tel soutien et une telle reconnaissance pour aller de l'avant avec cette technologie. »

Patricia Bourne

PDG, EQUS

Quelques faits

Comptant plus de 12 000 membres, EQUS est la plus grande entreprise canadienne de services publics qui soit la propriété de ses sociétaires.

EQUS fournit des services de distribution d'électricité aux sites de développement commercial et industriel, aux exploitations pétrolières et gazières, aux tours de télécommunication, aux installations de production et aux fermes dans 26 districts et comtés municipaux de l' Alberta .

. La province de l' Alberta , par l'intermédiaire d'Alberta Innovates, attribuera de son côté 500 000 $ au projet.

, par l'intermédiaire d'Alberta Innovates, attribuera de son côté 500 000 $ au projet. Dans le cadre du plan d'infrastructures Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de voies de commerce et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens pertinents

