Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour soutenir le tourisme à Québec





L'Alliance Arc-en-ciel de Québec obtient 25 000 $ pour promouvoir le tourisme LGBTQ2+

QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme est un secteur inclusif qui contribue à faire valoir dans le monde entier la culture, la diversité et la beauté naturelle du Canada, ainsi que les expériences uniques qu'il offre. Ce secteur génère des retombées économiques importantes dans l'ensemble du pays, puisqu'un emploi sur dix en dépend. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, ont annoncé l'attribution par le gouvernement du Canada d'une aide financière de 25 000 $ pour soutenir l'organisation et la tenue de la Fête Arc-en-Ciel.

Cette contribution non remboursable versée à l'Alliance Arc-en-ciel de Québec est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques.

Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en oeuvre le FEC. Cette annonce a été faite au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à ce projet, les Canadiens et les personnes qui visitent le Canada pourront faire l'expérience d'un événement touristique dans la ville de Québec qui vise à sensibiliser la population aux différents enjeux vécus par la communauté LGBTQ2+, à souligner les avancées réalisées et qui contribue à réduire l'homophobie et l'intolérance axée sur les genres.

Cette annonce donne suite au lancement par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ? Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

« Ces investissements permettront aux collectivités et aux entreprises de toutes les régions du pays de développer des produits et des expériences touristiques qui sauront attirer un plus grand nombre de touristes pendant toute l'année. Cela aidera les communautés, grandes et petites, à tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, à diversifier leur économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, tout en mettant en valeur la marque canadienne, qui est centrée sur les valeurs partagées de diversité et d'égalité. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le gouvernement du Canada appuie des manifestations mobilisatrices et rassembleuses qui font rayonner dans le monde entier les valeurs de diversité et d'inclusion si chères à notre pays. Cette fête haute en couleur nous permet de célébrer la culture et la fierté de la communauté LGBTQ2+ et d'unir les gens de tout âge et de tous horizons. Notre gouvernement est fier de soutenir des activités qui consolident cette réputation tout en encourageant le respect et la compréhension au sein de notre société. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le Fonds pour les expériences canadiennes soutient les communautés de tout le pays dans leurs projets de création et d'amélioration des produits, des installations et des expériences touristiques. Je me réjouis de cet appui tangible au tourisme en lien avec la communauté LGBTQ2+ qui se traduira par des retombées dont profitera l'ensemble de notre région. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

