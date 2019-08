Le Canada investit dans un projet de recherche visant un secteur forestier propre à l'Université de Waterloo





WATERLOO, ON, le 30 août 2019 /CNW/ - Le secteur forestier contribue de manière importante à l'économie canadienne en fournissant des emplois à des Canadiens d'un océan à l'autre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer la compétitivité du secteur forestier et sa durabilité environnementale afin d'établir les bases d'une transformation durable de l'industrie.

La leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 800?000 $ destiné à l'Université de Waterloo pour la mise au point de composites bois-plastique minces et structurés à des fins d'utilisation dans la construction, les automobiles et les emballages.

Cet investissement permettra d'utiliser des plastiques recyclés et de réduire le fardeau des sites d'enfouissement ainsi que les coûts de production, tout en offrant de nouveaux débouchés commerciaux au secteur forestier canadien. La transformation des déchets forestiers en composites bois-plastique peut réduire l'utilisation du carbone ainsi que d'autres composants en caoutchouc lors de la production, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie et de coûts.

Ce projet est financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche et de développement sur les technologies propres dans les secteurs de l'énergie, des mines et des forêts au Canada. Le Programme de croissance propre vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, tout en minimisant les perturbations du paysage et en améliorant les pratiques de gestion des déchets.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans notre secteur des ressources naturelles afin de stimuler la compétitivité économique tout en protégeant notre environnement. Les investissements dans les nouvelles technologies du secteur forestier canadien nous permettent d'exploiter le vaste potentiel de la biomasse et de la bioénergie provenant des forêts afin de contribuer à un avenir axé sur l'énergie propre au Canada.

«?En effectuant des investissements importants dans le secteur forestier canadien et en collaborant avec des organismes novateurs comme l'Université de Waterloo, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes. Je suis fière d'annoncer cet investissement, qui contribuera à positionner le Canada comme chef de file mondial dans la mise au point de bioproduits durables.?»

L'honorable Bardish Chagger

Leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo

«?Nous vivons dans un monde où les défis dynamiques de l'industrie du plastique associés à une grave pollution de l'environnement, à la rareté ou à l'épuisement des ressources et aux risques pour la santé et la sécurité liés à certains plastiques et additifs mettent à l'épreuve les limites de la planète ainsi que nos normes en matière de bien-être humain. Il est donc crucial que le gouvernement soutienne les activités de recherche et de développement en vue de fournir des solutions durables et de favoriser l'utilisation des ressources locales tout en évitant les problèmes de santé, de sécurité et de pollution. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour leur soutien envers notre projet de recherche dans le cadre du Programme de croissance propre.?»

Tizazu Mekonnen

Professeur agrégé, génie chimique, Université de Waterloo



