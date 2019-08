Le bénéfice net d'Hydro-Québec dépasse 2 G$ au premier semestre





MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 2 038 M$ pour le premier semestre de 2019, comparativement aux 2 267 M$ enregistrés un an plus tôt. Exclusion faite d'un gain non récurrent de 277 M$ réalisé en juin 2018 à la suite de la cession d'une participation dans le capital de la filiale TM4, le bénéfice net semestriel a augmenté de 48 M$ par rapport à celui de 2018.

« Il s'agit d'un très bon premier semestre pour Hydro-Québec », a commenté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque. « L'accroissement des besoins sur le marché québécois durant l'hiver a porté le volume total de nos ventes nettes à un sommet historique pour les six premiers mois de l'exercice. Quant à nos charges d'exploitation, elles ont diminué de 18 M$, ce qui témoigne des efforts que nous déployons pour maximiser l'efficience de nos activités. »

Ces résultats ont été obtenus malgré le fait que l'entreprise ait comptabilisé une charge de 46 M$ découlant de la radiation de certains coûts liés au projet Northern Pass Transmission (NPT). Ce projet, qui visait la construction d'une ligne de transport au New Hampshire destinée à l'exportation d'électricité vers le Massachusetts, a dû être abandonné par le partenaire américain d'Hydro-Québec.

Même s'il n'a pas abouti, le projet NPT a permis de positionner l'hydroélectricité québécoise en tant qu'option de choix pour assurer un avenir énergétique propre dans le nord-est du continent. Le Massachusetts a d'ailleurs retenu un autre projet d'Hydro-Québec comme solution de rechange, soit le New England Clean Energy Connect (NECEC), qui transite par le Maine.

Faits saillants du semestre

Marchés hors Québec

Maintien d'un volume supérieur à 16 TWh pour une troisième année d'affilée



Hausse du prix moyen obtenu à l'exportation (4,9 ¢/kWh)

Marché du Québec

Accroissement de la demande de base (qui exclut l'effet des températures) dans tous les secteurs



Températures plus froides à l'hiver 2019 qu'à l'hiver précédent

Charges d'exploitation

Baisse de 18 M$ par rapport au premier semestre de 2018



Gestion rigoureuse des charges, ce qui a permis d'absorber entièrement l'impact

de l'inflation et de l'indexation des salaires

de l'inflation et de l'indexation des salaires Achèvement du projet à 735 kV de la Chamouchouane?Bout-de-l'Île

Mise en service de la majorité des installations au cours du deuxième trimestre de 2019



Un des plus grands chantiers d'Hydro-Québec au cours de la dernière décennie, réalisé en deçà du budget alloué



Infrastructure qui permettra de répondre à la demande croissante dans le sud du Québec tout en assurant la fiabilité de l'ensemble du réseau

Activités de financement

Deux émissions d'obligations à taux fixe échéant en 2055 au deuxième trimestre, à un coût moyen de 2,68 %, permettant de réunir 1,3 G$



Montant total recueilli depuis le début de l'année : 1,9 G$

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité d'Hydro-Québec Production ont franchi le seuil de 16 TWh, mais ont diminué de 30 M$ par rapport au premier semestre de 2018. Ce recul s'explique surtout par le fait que, sous l'effet des températures, la demande a été plus faible sur les marchés d'exportation au cours du deuxième trimestre. L'impact de la baisse de volume a été atténué par une hausse du prix moyen obtenu, attribuable notamment à l'incidence favorable de la stratégie de gestion des risques mise en place par l'entreprise.

Sur le marché du Québec, les approvisionnements en électricité fournis par Hydro-Québec Production à Hydro-Québec Distribution se sont accrus de 119 M$ comparativement aux six premiers mois de 2018. Cette progression résulte d'une hausse du volume des ventes d'électricité, principalement au premier trimestre.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 1 513 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des deux premiers trimestres de 2019, contre 1 509 M$ à la période correspondante de l'an dernier. La construction et le raccordement du complexe hydroélectrique de la Romaine se sont poursuivis. L'entreprise a également mené à bien le projet à 735 kV de la Chamouchouane?Bout-de-l'Île. Les installations visées, dont la majorité ont été mises en service au deuxième trimestre, ont été inaugurées en juillet 2019. Par ailleurs, Hydro-Québec a poursuivi ses investissements visant à fiabiliser et à pérenniser ses actifs de production, de transport et de distribution.

