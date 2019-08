Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Jeudi 29/08/2019 Daily Grand Tirage régulier01, 04, 06, 07, 27 Grand numéro 07 POKER LOTTO Main gagnante: 6-H, 10-D, 5-C, J-C, 2-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO5, 29,...

- CAE a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Directional Aviation Capital (DAC), l'une des entreprises de services d'aviation d'affaires les plus importantes et les plus novatrices au monde qui connaît actuellement une...