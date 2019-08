Porsche lance au Canada un abonnement nouveau genre appelé « Passeport Porsche »





TORONTO, 29 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PLC) propose à présent l'accès à l'expérience Porsche sur demande. Toronto sera l'hôte du programme Passeport Porsche, qui accorde aux clients plus de souplesse que la location ou l'achat habituel, puisqu'il leur permet de profiter de la gamme complète du constructeur allemand. Le Programme, qui a fait l'objet d'un projet pilote très réussi à Atlanta, sera à présent offert dans la région de Toronto, ainsi qu'à Las Vegas, Phoenix et San Diego, aux États-Unis.

Passeport Porsche est proposé sous forme d'abonnement mensuel grâce auquel les membres peuvent changer de voiture aussi souvent que le coeur leur en dit à partir d'une application très conviviale. Les voitures sont livrées et ramassées par un service de concierge à l'endroit choisi par le client, dans les limites de la zone de service. Au Canada, tous les coûts d'exploitation, à l'exception du carburant, des taxes et des frais, sont inclus dans le versement mensuel de 3 200 $ (abonnement de lancement) qui inclut l'usage des 718, Macan et Cayenne et dans le versement mensuel de 4 200 $ (niveau Accéléré) qui inclut en plus les 911 et Panamera.

« Les clients apprécient la souplesse des services sur demande », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Reconnue pour encourager l'innovation, la Marque souhaite fournir une expérience sans pareille au volant de ses voitures de sport grâce au Programme Passeport Porsche et à un partenariat entre Porsche Smart Mobility Canada, Ltée et Pfaff Porsche, situé à Vaughan. »

Lancé à Atlanta fin 2017, le programme pilote a permis de constater que l'abonnement moyen dure environ quatre mois et qu'une absence prolongée constituait la raison la plus fréquente de suspendre l'abonnement. Ces statistiques montrent que l'abonnement mensuel fournit la souplesse appréciée des clients.

En moyenne, les membres du Programme Passeport changent de modèle 2,5 fois dans le mois. Plus de 55 % des membres procèdent à l'échange à la maison, près de 30 % au travail, et le reste ailleurs, comme au café ou au restaurant.

L'aspect technologique du programme sera géré sur la plateforme Clutch Technologies, associée au projet pilote depuis le début. Les concessionnaires-partenaires Porsche des cinq villes participant au Programme Passeront devront assumer un nouveau rôle, à savoir la supervision de l'expérience client et du parc de véhicules, ce qui inclut notamment un service de livraison haut de gamme et l'entretien des véhicules.

Détails sur le Programme Passeport Porsche

Pour faire une demande d'adhésion, les clients intéressés peuvent télécharger l'application Porsche Passport sur un appareil Apple ou Android, visiter le site porschepassport.com ou composer le 1-888-369-9904. L'approbation de la demande d'adhésion est conditionnelle à une vérification des antécédents et du profil du conducteur; des frais uniques de 750 $ pour la mise en service du Passeport (Toronto) sont exigés. L'abonnement est sur une base mensuelle et n'inclut aucun engagement à long terme. Les clients peuvent s'inscrire dès aujourd'hui dans les cinq villes. La livraison des véhicules est déjà commencée à Atlanta et commencera sous peu dans les quatre autres villes. Une fois dûment inscrits, les membres peuvent utiliser l'application Porsche Passport pour programmer un échange de véhicule le jour même ou plus tard.

À propos de Porsche Smart Mobility Canada, Ltée

Établie en 2017, Porsche Smart Mobility Canada, Ltée (PSMC) est une filiale d'Automobiles Porsche Canada, Ltée ayant pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre de nouvelles solutions de mobilité au Canada. PSMC fournit aussi les services Porsche Connect, comme la navigation et l'infodivertissement, ainsi que les téléservices à bord des véhicules Porsche. PSMC jouera un rôle de plus en plus important au Canada à mesure que l'expérience Porsche s'enrichira d'offres numériques des plus intéressantes.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

