Topcon annonce le lancement d'Harmony dans la région EMOA





Après le lancement et l'approbation de Topcon Harmony, un logiciel de diagnostic médical de catégorie II sur le marché américain en octobre 2018, Topcon annonce maintenant le lancement et l'autorisation de ce logiciel dans la région EMOA.

Cette application de diagnostic médical est le système de gestion de données de nouvelle génération destiné aux ophtalmologues. Topcon Harmony est une application logicielle réactive basée sur un navigateur destinée aux environnements hébergés sur site ou dans le cloud, qui vous permet de connecter tous vos instruments de diagnostic, quel que soit leur fabricant, sur une seule et même plateforme Web sécurisée.

Parallèlement au lancement d'Harmony dans la région EMOA, le produit existant de Topcon, Optoflow, sera rebaptisé et s'appellera désormais Harmony Referral System (Harmony RS). Les deux solutions logicielles répondront aux divers besoins du secteur des soins oculaires, Harmony fournissant une application de gestion de données basée sur le Web, non rattachée au fournisseur permettant de connecter des périphériques d'imagerie, tandis que Harmony RS fournit un réseau en nuage conçu spécialement pour les praticiens de la santé qui permettra de partager des informations cliniques, des références et d'autres correspondances cliniques.

« Nous sommes très inspirés par le lancement de Topcon Harmony dans la région EMOA. Ce sera un excellent ajout à notre portefeuille de produits existant. Avec ces deux solutions, nous nous réjouissons à l'idée de continuer à répondre aux besoins d'une grande variété de clients tout en les aidant à résoudre leurs problèmes cliniques, de gestion de données et de communication », a déclaré Anssi Ylimaula, directeur général de Topcon Healthcare Solutions pour la région EMOA.

En septembre prochain, Topcon présentera Harmony au Congrès de l'ESCRS à Paris, sur le stand B109 dans le hall 7 de Paris Expo Porte de Versailles, où des ophtalmologistes renommés du monde entier se rassembleront pour découvrir les dernières avancées dans le domaine des soins oculaires.

Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre au Congrès de l'ESCRS ou qui préfèrent ne pas attendre, il est déjà possible de programmer des démonstrations en ligne de logiciels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du produit à l'adresse https://www.topconhealth.eu/harmony

À propos de Topcon

Basé à Tokyo, au Japon, Topcon est un fabricant de dispositifs de soins oculaires complets au service de la communauté ophtalmologique mondiale. La société a introduit les premiers systèmes commerciaux au monde de tomographie par cohérence optique (TCO) en domaine spectral (Spectral Domain ou SD) et en source à balayage (Swept Source ou SS) de l'arrière de l'oeil, qui ont stimulé l'innovation dans le domaine des soins oculaires.

Tout récemment, Topcon a commencé à améliorer non seulement son matériel, mais également ses solutions logicielles. Pour développer des solutions qui soient les plus efficaces, pragmatiques et à la pointe de la technologie, Topcon a formé une nouvelle division stratégique, baptisée Topcon Healthcare Solutions, dont le principal objectif consiste à créer des solutions logicielles de classe mondiale pour le secteur des soins oculaires et au-delà. Les produits de la société permettent la collecte et la visualisation d'une large gamme de données d'imagerie et cliniques tout en fournissant des capacités d'analyses quantitatives et cliniques et en soutenant les ophtalmologues dans leur quête de soins optimaux pour les patients.

Le logiciel de Topcon permet aux cliniciens d'accéder à des données d'examen de patients générées par l'OCT, aux champs visuels, à des caméras de fond d'oeil, ainsi que d'autres dispositifs de Topcon et de tiers. Topcon exploite ses nouveaux systèmes de gestion de données et de communication appelés Optoflow et Harmony, dans lequel les praticiens accèdent aux informations DICOM et non-DICOM stockées dans un environnement central basé dans le cloud. Par ailleurs, Topcon fournit désormais des services intégrés qui connectent les praticiens à un réseau étendu de services de lecture pour aider à la prise en charge de pathologies oculaires qui menacent la vue.

