Nexen Tire inaugure sa nouvelle usine européenne lors d'une cérémonie d'inauguration et d'ouverture officielle en République tchèque





- Travis Kang, chef de la direction mondial de Nexen Tire, a donné le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture officielle en prononçant un discours de bienvenue célébrant cet événement mémorable

- Avec l'ouverture de son usine européenne, Nexen Tire achève ainsi la mise sur pied de ses quatre principaux réseaux mondiaux de production et de recherche et de développement, préparant ainsi la prochaine ère de « Global Nexen »

ZATEC, République tchèque, 29 août 2019 /CNW/ - Nexen Tire, l'un des chefs de file mondiaux de la fabrication de pneus, a le plaisir d'annoncer qu'a eu lieu, le mercredi 28 août à 10 h, une cérémonie d'inauguration et d'ouverture officielle pour son usine européenne à Zatec, en République tchèque.

La grande cérémonie d'ouverture de l'usine européenne de Nexen Tire s'est déroulée sous le slogan « Une nouvelle vague pour l'avenir » (The New Wave for the Future) qui marque le début d'une ère nouvelle pour Global Nexen. Plus de 300 invités étaient présents, dont Travis Kang, chef de la direction mondial de Nexen Tire, Petr Ocko, sous-ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Oldrich Bubenicek, gouverneur de la région d'Ústí nad Labem, Zdenka Hamousova, maire de Zatec, Moon Seoung-hyun, ambassadeur de Corée en République tchèque, des représentants des principaux manufacturiers d'équipement d'origine et de remplacement, des partenaires d'affaires, des membres de la presse locale, du personnel de construction et des employés. Les invités ont célébré l'achèvement de la mise sur pied des quatre principaux réseaux mondiaux de production et de recherche et de développement de Nexen Tire et ont communiqué des renseignements détaillés sur les stratégies et les technologies distinctes de Nexen Tire.

« L'ouverture de l'usine européenne permettra d'accroître l'efficacité de Nexen Tire et d'offrir une réponse plus rapide aux constructeurs automobiles du secteur. Reconnaissant l'importance d'être plus près de ses clients, la société a établi une base de production pour répondre à leurs besoins d'une manière plus rapide et plus souple », a déclaré Travis Kang, chef de la direction mondial de Nexen Tire. « En tant que premier fabricant coréen comptant 77 ans d'expérience dans l'industrie du pneu, Nexen Tire a l'intention d'augmenter sa capacité de production mondiale, de surmonter les difficultés et de faire de grands pas dans l'industrie mondiale du pneu. »

Après l'ouverture et la cérémonie d'inauguration, les invités présents ont pu visiter la nouvelle usine et découvrir le concept d'usine intelligente, qui rend possible la fabrication de produits sans défaut grâce à un système d'exploitation capable de détecter les défauts de fabrication avant que les produits ne soient mis en vente.

L'usine européenne de Nexen Tire est entrée en service en avril 2019. Située en République tchèque, la nouvelle usine dispose d'un excellent accès aux plus grands marchés européens tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'usine européenne sera une excellente base de production grâce à son centre de recherche et de développement ainsi qu'au concept d'usine intelligente et permettra d'augmenter la capacité de production mondiale de Nexen Tire.

À propos de Nexen Tire

Fondée en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus dont le siège social est situé en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus enregistrant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille aux côtés de plus de 500 concessionnaires dans 137 pays du monde entier (au mois de mai 2019), et possède 4 usines de fabrication - 2 en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine située à ?atec, en République tchèque, a été mise en service en 2019. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux véhicules de tourisme, aux véhicules utilitaires sport et aux camions légers, qui bénéficient de technologies avancées et se démarquent par l'excellence de leur conception. L'entreprise fabrique également des pneus ultra haute performance qui s'appuient sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'origine à des constructeurs de véhicules automobiles internationaux dans différents pays. En 2014, la société a réalisé un grand chelem en remportant les quatre plus grands prix mondiaux de conception, une première, parmi les nombreux fabricants de pneus internationaux. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site http://www.nexentire.com.

