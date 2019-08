La Cour supérieure du Québec approuve un plan d'arrangement pour le regroupement d'Air Canada et de Transat A.T. inc.





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance définitive approuvant le plan d'arrangement annoncé précédemment pour le regroupement proposé d'Air Canada et de Transat A.T. inc. Aucune objection n'a été formulée à la Cour à l'égard de la demande, laquelle a été approuvée par près de 95 pour cent des actionnaires lors d'une assemblée spéciale de Transat tenue le 23 août 2019.

L'acquisition se fera selon un plan d'arrangement approuvé par les tribunaux en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La transaction demeure assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et à d'autres conditions énoncées dans l'entente du 19 juin 2019. Si ces approbations sont obtenues et que les conditions sont remplies, la transaction devrait être conclue en 2020. De plus amples renseignements à ce sujet sont fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Transat pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires, ainsi que dans l'entente et l'entente modificative conclues entre Air Canada et Transat, qui sont accessibles sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

Air Canada à Montréal

Air Canada a développé stratégiquement Montréal-Trudeau (YUL) comme plaque tournante internationale reliant son réseau intérieur du Québec et du Canada atlantique aux vols pour les États-Unis, les Antilles, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud.

Depuis 2012, Air Canada a lancé 35 nouvelles liaisons entre Montréal-Trudeau et des marchés mondiaux tels que Shanghai, Beijing, Tokyo, Tel-Aviv, Lima, São Paulo et Casablanca. Cette croissance a permis à Montréal de se classer parmi les 50 villes les plus reliées internationalement dans le monde. Air Canada a accueilli plus de 10 millions de passagers à Montréal-Trudeau en 2018.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières. Comme, de par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, y compris celles décrites ci-dessous, ils sont sujets à d'importants risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés, en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement de ceux qui sont évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs. L'acquisition de Transat est assujettie à l'approbation des tribunaux et des organismes de réglementation, ainsi qu'à certaines conditions habituelles et rien ne garantit qu'elle se concrétisera de la façon décrite dans le présent communiqué ni même de quelque façon que ce soit. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes en date de celui-ci et ils pourraient changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation applicable sur les valeurs mobilières.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media , suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook .

