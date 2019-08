HEMPCORP s'engage sur la voie du succès avec le CBD





RISHIKESH, Inde, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- HEMPCORP envisage un avenir écologique et entend fournir aux consommateurs du monde entier le meilleur médicament biologique alternatif existant en utilisant des cannabinoïdes et des terpènes issus du chanvre.

La société, basée dans l'État de l'Uttarakhand en Inde, où la culture du chanvre a été légalisée, mettra sur le marché des produits de qualité élevée afin de combler les pénuries d'approvisionnement mondiales.



La société produira du cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD, ainsi que du CBG et d'autres cannabinoïdes non psychoactifs à usage médical.



Les projections montrent que, d'ici 2024, le marché devrait avoir une taille équivalant à 900 % de sa taille actuelle et dépasser les 20 milliards USD rien qu'aux États-Unis. HEMPCORP (https://hempcorp.in) cherche à collaborer avec des distributeurs de produits de grande consommation pour disposer de sa propre gamme de produits et devenir un fournisseur mondial, en allant de la culture à la vente au détail.

Pourquoi le CBD ?

Le CBD est un dérivé du cannabis, plante qui contient plus de 100 cannabinoïdes, dont le CBD. Avec des millions de dollars consacrés à la recherche pour rassembler les preuves scientifiques de ses bienfaits sur la santé, il existe de nombreuses données sur les effets bénéfiques du CBD dans le cadre du traitement des symptômes liés au cancer, de l'épilepsie et du soulagement de la douleur, pour ne citer que quelques éléments, et ce, sans aucun ou relativement peu d'effets secondaires en comparaison avec les médicaments de synthèse.

HEMPCORP utilisera des serres ad hoc spéciales pour la culture des plantes. Elle aura en outre recours à des capsules à croissance modulaire (modular growth capsules, MGC), un système unique de chambres de croissance pour les plantes. Les MGC disposent de diodes électroluminescentes (LED) comme seule source de lumière, offrant ainsi une excellente qualité spectrale et une irradiance élevée. Avec ce système, l'environnement à température contrôlée permet de cultiver toute une variété d'espèces de plantes et de réaliser des cultures de tissus, le tout en association avec de l'intelligence artificielle (AI) pour une efficacité optimale.

À propos d'HEMPCORP :

HEMPCORP est une société active dans la culture, la transformation et le raffinage des cannabinoïdes à usage médical. Son équipe de direction se compose d'entrepreneurs et d'experts du secteur qui possèdent une vaste expérience dans la création d'entreprises à succès. La production devrait être pleinement opérationnelle d'ici une année, pour honorer les commandes clients dans le monde entier.

Contact :

Gaurang Satija

info@hempcorp.in

Site Internet : https://hempcorp.in

Vidéo de l'entreprise : https://youtu.be/mA4Ea0B-WOg

LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/hempcorp

Documents connexes destinés aux médias :http://bit.ly/30wGxuJ

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/966748/HEMPCORP_Uttarakhand_State.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/966749/HEMPCORP_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 03:00 et diffusé par :