Québec lance une consultation publique en ligne au sujet du futur Plan d'électrification et de changements climatiques

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Dans le contexte du vaste chantier en cours pour élaborer le futur Plan d'électrification et de changements climatiques (PECC), le gouvernement du Québec lance une consultation publique en ligne. Tous les groupes et les personnes qui s'intéressent aux solutions et qui veulent contribuer à la réflexion gouvernementale sont invités à s'exprimer,

a indiqué le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

Jusqu'au 15 octobre 2019, il est possible de déposer un mémoire à l'intention du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) sur des sujets clés qui seront abordés dans le PECC. Il est également possible de répondre à un questionnaire en ligne.

Le PECC devrait être présenté au début de 2020. Il guidera les efforts et les initiatives du gouvernement et de l'ensemble de la société québécoise afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport à 1990 d'ici 2030 et de mieux s'adapter aux impacts des changements climatiques tout en favorisant la prospérité économique.

Cette consultation publique en ligne s'ajoute aux moyens que le gouvernement du Québec a déjà mis en oeuvre afin de se doter d'une vision d'ensemble pour élaborer le PECC. Parmi eux, notons la formation de groupes de travail composés d'experts, de jeunes et de représentants de la société civile, dont les recommandations sont attendues cet automne, une tournée de consultation des régions par quatre ministres, qui se déroule du 27 août au 15 octobre 2019, ainsi que la conduite de travaux interministériels coordonnés par un comité de pilotage dirigé par le MELCC.

Citation :

« Notre gouvernement a de grandes ambitions pour relever le défi climatique tout en assurant la prospérité économique. Notre plan, nous voulons qu'il soit à la hauteur de l'enjeu des changements climatiques, qu'il soit basé sur la science, efficace, pragmatique et réalisable. Pour cela, nous avons besoin, bien sûr, de l'avis des experts et des parties prenantes, mais nous voulons aussi entendre les citoyens sur des questions qui les touchent. La réussite de ce plan dépend de notre capacité à nous mobiliser collectivement et c'est pourquoi notre gouvernement multiplie les possibilités pour les citoyens d'exprimer leurs attentes et leurs besoins. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Liens connexes :

La consultation publique est en ligne jusqu'au 15 octobre 2019 à l'adresse : www.quebec.ca/gouv/participation-citoyenne/consultations-publiques/plan-electrification-changements-climatiques

Pour avoir une vue d'ensemble de la démarche d'élaboration du PECC : http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Demarche_PECC.PDF

