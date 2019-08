Air Canada lancera un service assuré toute l'année entre Montréal et Toulouse





Le seul service assuré toute l'année entre l'Amérique du Nord et le Sud-Ouest de la France à compter du 4 juin 2020

Le service reliera deux des principaux pôles de l'industrie aéronautique du monde

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle allait lancer le 4 juin 2020 une liaison Montréal-Toulouse qui sera la seule à relier les deux villes à longueur d'année à raison de cinq vols hebdomadaires assurés par un A330-300 d'Airbus proposant la classe Signature, la cabine Économique Privilège et la classe économique. Des tarifs spéciaux visant à souligner le lancement du nouveau service Montréal-Toulouse sont offerts à partir de seulement 729 $ CA l'aller-retour, tout compris, et il est maintenant possible de se procurer des billets à aircanada.com et auprès des agents de voyages.

« Air Canada est ravie d'offrir toute l'année des vols sans escale entre Montréal et Toulouse, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Ce service donnera l'occasion d'accélérer les synergies entre deux des principaux pôles de l'industrie aéronautique du monde. Jumelé à notre nouvelle liaison sans escale Montréal-Seattle, autre pôle majeur du secteur aérospatial dans le monde, en service dès l'an prochain, le service contribuera de ce fait à renforcer la position du Québec en tant qu'acteur mondial de l'industrie aéronautique, ce qui permettra de maintenir et de favoriser la croissance d'emplois hautement qualifiés et bien payés dans le secteur. Cela démontre encore une fois le pouvoir lié à la présence à Montréal d'un champion mondial comme Air Canada, qui a la capacité et le vaste réseau nécessaires pour soutenir efficacement la concurrence dans l'aviation, la plus internationale des industries.

« Ce nouveau service, qui porte à six le nombre de nos destinations en France continentale, poursuit la croissance de notre plaque tournante de Montréal, où Air Canada a lancé 35 nouvelles liaisons mondiales depuis 2012, a ajouté M. Rovinescu. Outre son intérêt pour le marché des voyages d'affaires, Toulouse est également connue pour son riche patrimoine, qui couvre 2 000 ans d'histoire, sa culture florissante et sa gastronomie. Cette liaison, qui sera la seule à être offerte toute l'année pour le Sud-Ouest de la France au départ du Canada, renforcera par la même occasion la stature de Montréal comme destination d'affaires et de tourisme, en plus d'en faire une porte d'accès atlantique de choix permettant aux voyageurs de prendre des correspondances pratiques pour le vaste réseau nord-américain d'Air Canada. »

« C'est une excellente nouvelle que ce service assuré à l'année entre Montréal et Toulouse. De nombreux secteurs économiques nous rapprochent de Toulouse, plus particulièrement l'aérospatial et nous sommes convaincus que cette nouvelle offre d'Air Canada contribuera à renforcer ou établir de nouvelles collaborations entre les entreprises d'ici et celles de là-bas » a indiqué Robert Beaudry, responsable du développement économique, de l'habitation et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très heureux que notre grand partenaire, Air Canada, ajoute cette nouvelle route vers Toulouse, capitale de l'aéronautique, et bonifie l'offre de la desserte aérienne au départ de YUL. La liaison Montréal-Toulouse offrira un accès direct à l'année vers l'un des plus importants pôles économiques et industriels, où est situé le siège social d'Airbus, notre important partenaire de YMX, aérocité internationale de Mirabel », a déclaré Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal.

« Ce nouveau service direct va renforcer la grappe aérospatiale de Montréal et tout le Québec, en améliorant l'accès et facilitant les déplacements des nombreuses entreprises du secteur qui font affaires dans la région de Toulouse, qui abrite le siège d'Airbus, qui détient aussi des installations importantes dans la région de Montréal. À la lumière d'un rapport récent qui souligne les défis et les possibilités dans le secteur aérospatial, cette nouvelle route d'Air Canada arrive à un moment idéal pour améliorer notre compétitivité », a déclaré Suzanne Benoît, présidente d'Aéro Montréal.

Le service Montréal-Toulouse d'Air Canada débutera le 4 juin 2020 et sera assuré par un A330-300 d'Airbus de 292 places. L'appareil propose trois cabines : la classe Signature équipée de fauteuils entièrement inclinables, la classe Économique Privilège et la classe économique. Tous les vols permettent d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan et de bénéficier des avantages réciproques associés au réseau Star Alliance. En outre, les clients admissibles ont droit, entre autres privilèges, à l'enregistrement prioritaire, à l'accès au salon Feuille d'érable à notre plaque tournante de Montréal et à l'embarquement hâtif.

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours AC826 Montréal (YUL) Toulouse (TLS) 19:15 8:15 + 1 jour Mar., jeu., ven., sam., dim. AC827 Toulouse (TLS) Montréal (YUL) 10:00 12:00 Lun., mer., ven., sam., dim.

Air Canada à Montréal

Air Canada a développé stratégiquement Montréal-Trudeau (YUL) comme plaque tournante internationale reliant son réseau intérieur du Québec et du Canada atlantique à ses liaisons desservant les États-Unis, les Antilles, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud.

Depuis 2012, Air Canada a lancé 35 nouvelles liaisons entre Montréal-Trudeau et des marchés mondiaux tels que Shanghai, Beijing, Tokyo, Tel-Aviv, Lima, São Paulo et Casablanca. Cette croissance a permis à Montréal de se classer parmi les 50 villes du monde les plus reliées avec l'étranger. En 2018, Air Canada a accueilli plus de 10 millions de passagers à Montréal-Trudeau.

Air Canada dessert six destinations en France, soit Paris (toute l'année), Lyon (toute l'année), Bordeaux (en saison), Marseille (en saison), Nice (en saison) et, à partir de 2020, Toulouse (toute l'année). Nous desservons également les territoires français de la Martinique (toute l'année) et de la Guadeloupe (toute l'année).

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 07:00 et diffusé par :