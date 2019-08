MobileIron classé pour la deuxième année consécutive parmi les meilleurs selon l'étude Magic Quadrant de Gartner sur la gestion unifiée des terminaux





MobileIron (NASDAQ : MOBL), l'entreprise à l'origine de la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles, annonce aujourd'hui avoir été reconnue, pour la deuxième année consécutive, comme une pionnière en matière de gestion unifiée des terminaux par Gartner dans son étude Magic Quadrant. Le rapport a évalué 11 fabricants sur deux critères : la faisabilité du projet et la capacité d'exécution.

Simon Biddiscombe, PDG de MobileIron, déclare : « Nous sommes honorés par cette nouvelle distinction de Gartner récompensant nos solutions de gestion unifiée des terminaux. Nous avons poursuivi nos efforts pour améliorer et développer notre plateforme UEM afin de répondre aux besoins en constante évolution des entreprises numériques. Il y a quelques mois, nous avons présenté une expérience d'authentification sans mot de passe révolutionnaire qui élimine les mots de passe et fait de l'appareil mobile, produit omniprésent dans le monde, votre identifiant et votre point d'accès sécurisé à l'entreprise, en s'appuyant sur notre gestion unifiée des terminaux de pointe.

Les technologies mobiles et cloud ont radicalement transformé les organisations du monde entier. Aujourd'hui, les employés accèdent à une multitude de terminaux, d'applications, de réseaux, de clouds et de systèmes d'exploitation en dehors du périmètre de l'entreprise. Les experts en sécurité informatique doivent s'assurer que les données d'entreprise sont protégées, où qu'elles transitent, et que les utilisateurs respectent les règles de sécurité de l'entreprise et autres réglementations locales. Nous considérons cette distinction comme une preuve que notre approche de type « zero trust » centrée sur les mobiles protège efficacement les données et applications d'entreprise, quel que soit l'endroit où les utilisateurs travaillent, sans pour autant sacrifier leur productivité. »

MobileIron offre la base de la première infrastructure de sécurité d'entreprise de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Les entreprises peuvent tirer parti de cette solution de gestion unifiée des terminaux qui comprend des technologies avancées telles que l'authentification sans mot de passe des utilisateurs et des appareils, l'authentification multifacteur et la détection des menaces sur les appareils mobiles. Ensemble, elles offrent une expérience utilisateur sécurisée et fluide, en s'assurant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources des entreprises.

En avril de cette année, MobileIron a également été distingué au « Gartner Peer Insights Customers' Choice » pour sa gestion unifiée des terminaux. Dans l'une des évaluations de Gartner Peer Insights, un dirigeant d'une société de services de mobilité en entreprise dans le secteur de la fabrication estime que MobileIron « perfectionne en permanence l'expérience de l'utilisateur final dans une logique de mobilité ».

Téléchargez gratuitement le rapport « Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools » de Gartner ici. Pour en savoir plus sur la gestion unifiée des terminaux MobileIron, consultez cette page.

Clause de non-responsabilité :

Gartner ne soutient ni ne promeut aucun fournisseur, produit, ni service mentionné dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les vendeurs présentant les meilleures évaluations ou toute autre mention. Les publications de recherche de Gartner sont constituées d'opinions du service de recherche de Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations factuelles. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, relative aux présentes recherches, y compris toute garantie de valeur commerciale ou d'adaptation à une fin donnée.

« Gartner Peer Insights Customers' Choice » reprend des opinions subjectives tirées d'avis, d'évaluations et de données d'utilisateurs individuels, selon une méthodologie documentée ; son contenu ne représente aucunement les positions de Gartner ou de ses entreprises affiliées et ne constitue en rien des recommandations de leur part.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Celle-ci s'appuie sur un socle de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l'accès aux données et les protéger dans l'ensemble de l'entreprise sans périmètre. Le modèle de « zero trust » part du principe que les menaces existant déjà sur le réseau, il faut « tout vérifier et n'accorder aucune confiance ». L'approche MobileIron dépasse le simple cadre de la gestion des identités et des passerelles en analysant un ensemble plus complet de critères avant d'autoriser ou non l'accès aux ressources de l'entreprise. Elle valide l'appareil, évalue l'environnement de l'utilisateur, vérifie l'autorisation des applications et le réseau, et détecte et neutralise les menaces avant d'autoriser l'accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur.

La plateforme de sécurité de MobileIron repose sur des fonctionnalités de gestion unifiée des terminaux (UEM) maintes fois primées et leaders dans le secteur, auxquelles s'ajoutent des technologies de vigilance absolue, telles que l'authentification Zero Sign-On, l'authentification multifacteur et la protection contre les menaces mobiles. Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les principaux acteurs de la finance mondiale, ainsi que des services de renseignements et des entreprises de secteurs très réglementés, font confiance à MobileIron pour créer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise.

