La balle de golf ProPILOT de Nissan fait de chaque conducteur un pro





Inspiré par le nouveau système d'assistance à la conduite ProPILOT 2.0, le concept aide les adeptes à atteindre à chaque fois leur objectif

YOKOHAMA, Japon, 27 août 2019 /CNW/ -

Nissan a résolu la « nervosité du vert » redoutée des joueurs de golf.

Le concept est inspiré par la technologie d'assistance à la conduite ProPILOT 2.0 de Nissan, qui doit faire ses débuts sur la nouvelle Nissan Skyline le mois prochain au Japon. Conçu pour la conduite de la bretelle d'entrée à la bretelle de sortie d'autoroute1 (bretelle à bretelle), ProPILOT 2.0 utilise le système de navigation du véhicule pour aider à manoeuvrer la voiture conformément à un itinéraire prédéfini sur des chaussées désignées. Le système est le premier au monde à combiner cela avec la capacité de conduite mains libres lorsque l'on se déplace sur une seule voie.2

Similaire à la technologie de pointe ProPILOT 2.0 de la Skyline, la balle de golf ProPILOT aide les golfeurs en suivant une trajectoire prédéfinie vers leur objectif. Les joueurs peuvent être sûrs qu'ils vont atteindre leur cible sans effort à chaque coup roulé. Utilisant la technologie influencée par Nissan Intelligent Mobility - la manière dont l'entreprise envisage comment les voitures sont motorisées, conduites et intégrées dans la société - la balle navigue selon sa trajectoire sur le vert et entre dans le trou au premier roulé, offrant une expérience de golf sereine.

Une caméra supérieure détecte la position de la balle et du trou. Lorsque la balle est frappée, un système de contrôle calcule l'itinéraire correct à partir du mouvement de la balle et ajuste sa trajectoire. En associant la technologie de détection avec un moteur électrique interne, la balle de golf ProPILOT reste sur l'itinéraire jusqu'à ce qu'elle atteigne le trou - ce qui permet même aux golfeurs novices, de tous les âges, de se sentir comme des pros.

La balle de golf ProPILOT de Nissan est la dernière née d'une série de concepts inspirés par les technologies Nissan Intelligent Mobility. Parmi des exemples précédents on peut citer la chaise qui se range toute seule (Intelligent Parking Chair), la chaise ProPILOT et ProPILOT Park Ryokan (avec des chaussons qui se rangent tout seuls)

Les visiteurs pourront essayer la balle de golf ProPILOT du 29 août au 1er septembre dans la galerie du siège social de Nissan à Yokohama. La démonstration est disponible de 10 heures à 20 heures.

Vidéo concept : https://youtu.be/ZWtoDRsWgkk

1 Une route expresse nationale selon les prescriptions de la National Expressway Act. Une autoroute à accès limité selon la Road Act.

2 La fonction mains libres n'est pas disponible sur les routes à double sens, dans les tunnels, sur les routes sinueuses, dans les zones de péage, les voies d'insertion, dans les zones où le nombre de voies décroît et dans les zones où un contrôle manuel est requis. En entrant dans une section de route où la conduite mains libres n'est pas disponible, le système avertira le conducteur à l'avance pour qu'il puisse prendre le contrôle manuel du volant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966125/ProPilot_Golf_Ball.jpg

SOURCE Nissan Motor Co., Ltd.

Communiqué envoyé le 27 août 2019 à 12:37 et diffusé par :