La ministre Mélanie Joly annonce de nouveaux investissements pour appuyer le tourisme au Québec





Le gouvernement du Canada accorde plus de 400 000 $ à l'Association touristique régionale du Centre-du-Québec (Tourisme Centre-du-Québec), au Centre d'interprétation de la canneberge et à la ferme brassicole La Grange Pardue afin de contribuer au rayonnement du Québec sur le marché canadien et à l'international

DRUMMONDVILLE, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur du tourisme est un moteur économique important pour nos régions, notamment ici dans le Centre-du-Québec, soutenant plus d'un emploi sur dix à l'échelle du pays. Il contribue entre autres à la croissance durable, à la diversification des économies locales et à la création de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, des centres urbains et des régions du Québec.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui des contributions financières afin que les entreprises touristiques du Centre-du-Québec puissent créer davantage d'expériences uniques qui les aideront à attirer les visiteurs hors Québec et internationaux. Ces appuis consentis par Développement économique Canada pour les régions du Québec se déclinent ainsi :

L'Association touristique régionale du Centre-du-Québec (Tourisme Centre-du-Québec) reçoit une contribution non remboursable de 288 000 dollars sur trois ans afin de poursuivre sa mission, qui consiste à améliorer l'attrait touristique de la région. Tourisme Centre-du-Québec pourra ainsi mettre en oeuvre un plan de commercialisation et développer son offre touristique en vue d'attirer des clientèles diverses. Cette aide assurera le maintien en place de l'équipe responsable du volet développement et commercialisation hors Québec.

Le Centre d'interprétation de la canneberge reçoit une contribution non remboursable de 90 000 dollars pour améliorer son offre touristique, grâce à un projet qui vise l'augmentation de sa capacité d'accueil, l'amélioration du confort de ses visiteurs, la présentation d'activités agricoles et la production d'outils de communication bilingues. Ce projet permettra de créer six emplois.

La ferme brassicole La Grange Pardue, anciennement connue sous le nom Le Chalumo, coop de travail brassicole, reçoit une contribution non remboursable de 40 000 dollars. Ce soutien lui permettra de se doter d'un volet agrotouristique qui comprend un plan d'aménagement et de terrassement, l'amélioration de l'affichage extérieur et intérieur, l'ajout de mobilier urbain et d'un abri trois saisons, ainsi que la création de contenu d'interprétation et d'animation. Ce projet permettra de créer cinq emplois.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme ceux dont il est question dans l'annonce d'aujourd'hui, les visiteurs du Canada et d'ailleurs pourront découvrir ou redécouvrir les attraits du Centre?du-Québec et vivre l'expérience du tourisme dans les différentes régions du Québec.

La ministre Joly a d'ailleurs dévoilé une nouvelle stratégie pour le secteur le 21 mai dernier : Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Cette approche vise à favoriser la croissance et la diversification du secteur au moyen d'expériences uniques, nouvelles ou améliorées, susceptibles d'augmenter le nombre de visiteurs à l'extérieur des trois plus grandes villes au pays, soit Montréal, Toronto et Vancouver.

Citations

« Du Parc Marie-Victorin au Village québécois d'antan, en plus de ses excellents produits agricoles, le Centre-du-Québec a tout pour faire croître son industrie touristique. Les investissements réalisés par notre gouvernement aideront les entreprises de la région à développer de nouveaux produits et des expériences touristiques uniques qui permettront à la région de tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, d'assurer un avenir prometteur aux communautés et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important, et le gouvernement du Canada s'engage à le rendre profitable à tous. En accordant notre soutien à des projets comme ceux de Tourisme Centre?du?Québec, du Centre d'interprétation de la canneberge et de la ferme brassicole La Grange Pardue, nous comptons sur la valorisation à l'échelle mondiale du tourisme dans les régions du Québec pour stimuler la croissance économique et de créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada et soutient 1,8 million d'emplois au pays, notamment plus de 400 000 emplois au Québec.

La nouvelle stratégie fédérale pour le tourisme permettra de créer plus de 54 000 emplois au pays et d'augmenter les retombées économiques de plus de 25 %.

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

Le financement accordé à Tourisme Centre-du-Québec a été consenti au titre du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Canada pour les régions du Québec (DEC) administre le FEC. Le financement accordé au Centre d'interprétation de la canneberge et à la ferme brassicole La Grange Pardue (Microbrasserie Le Chalumo, coop de travail brassicole), a été consenti au titre du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, Développement économiquepour les régions du Québec (DEC) administre le FEC.

