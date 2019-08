ArcelorMittal Produits longs Canada fait l'acquisition de Legault Métal : un joueur québécois d'expérience s'installe en Abitibi-Témiscamingue





Faits saillants

ArcelorMittal poursuit les activités de Legault Métal

Une présence accrue pour l'aciériste dans le marché québécois

La ferraille d'ici recueillie, recyclée et transformée par des gens d'ici

CONTRECOEUR, QC, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Produits longs Canada annonce aujourd'hui qu'elle fait l'acquisition des actifs de Legault Métal Inc., entreprise de recyclage de métaux ayant des installations à Trécesson, Val d'Or, Rouyn-Noranda et La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue. Ces sites, qui exerceront dorénavant leurs activités sous la raison sociale Legault Métal, une division d'ArcelorMittal, continueront d'offrir des services de recyclage auprès des ferrailleurs et des particuliers.

« Nous sommes heureux d'accueillir Legault Métal Inc., fournisseur de longue date, dans notre organisation et de raffermir encore davantage notre présence dans le marché du recyclage de ferraille au Québec », a indiqué François Perras, président-directeur général d'ArcelorMittal Produits longs Canada. « En tant que plus grand recycleur de ferraille pour utilisation locale au Québec, nous sécurisons ainsi encore davantage notre approvisionnement en matières premières en provenance de cette région importante et renforçons notre chaîne de valeur. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous installer en Abitibi et allons travailler d'arrache-pied avec l'équipe locale pour mériter la confiance de nos nouveaux milieux d'accueil. »

Bien ancrée au Québec depuis les années 60, ArcelorMittal saura poursuivre la tradition d'excellence que Legault Métal a maintenue depuis 1968 et assurer des débouchés locaux pour la ferraille recueillie majoritairement dans la région mais aussi ailleurs au Québec, en Ontario et dans le reste du Canada. « Je ne pouvais trouver de meilleure partenaire qu'ArcelorMittal pour maintenir les activités de la plus importante entreprise de recyclage de métaux en Abitibi et assurer des débouchés pour la ferraille de nos clients », a déclaré Gerry Legault, propriétaire sortant de Legault Métal Inc. avec sa conjointe Aurore. « Cette transaction est le meilleur dénouement pour nos employés, nos fournisseurs et la communauté. Je tiens à remercier tout le monde pour leur loyauté au fil du temps et je suis convaincu que tous sauront tisser des liens aussi solides avec ArcelorMittal. »

Gerry Legault soutiendra l'équipe d'ArcelorMittal Produits longs Canada afin d'assurer une transition harmonieuse des activités au cours des prochains mois. Les quelque 100 employés de Legault Métal conservent leur emploi en date de la transaction.

Le recyclage est une activité stratégique d'ArcelorMittal Produits longs Canada qui utilise deux matières premières principales - le minerai de fer en provenance de la Côte Nord et la ferraille - pour produire de l'acier. L'entreprise exploite actuellement un centre de recyclage et de traitement de ferrailles à Contrecoeur, au Québec. Ce centre traite environ 800 000 tonnes de ferraille par année et alimente les deux aciéries d'ArcelorMittal pour produire du nouvel acier. ArcelorMittal a annoncé au cours des deux dernières années des investissements stratégiques de plus de 160 millions de dollars dans ses installations de production d'acier au Québec afin d'en améliorer la performance, d'en réduire l'empreinte environnementale et d'en assurer la pérennité.

À propos d'ArcelorMittal Produits longs Canada

ArcelorMittal Produits longs Canada (long-canada.arcelormittal.com) a pour mission de produire de l'acier durable de façon sécuritaire en lien avec ses valeurs de santé-sécurité, de qualité, de leadership et de développement durable. L'entreprise emploie environ 1 600 personnes à Contrecoeur, à Longueuil et à Montréal et environ 200 personnes à Hamilton. On y retrouve un site de recyclage et de transformation de ferraille, une usine de réduction de minerai, deux aciéries, trois laminoirs et deux tréfileries.

Le groupe a une capacité annuelle de production de plus de 2 millions de tonnes d'acier et génère des retombées économiques de plus de 1 milliard de dollars par année.

ArcelorMittal Produits longs Canada fait partie d'ArcelorMittal, acteur majeur mondial de l'exploitation sidérurgique et minière intégrée, avec des entreprises dans plus de 60 pays.

À propos de Legault Métal Inc.

L'entreprise Legault Métal offre des services de récupération et de traitement de métaux sur ses sites ainsi que la livraison de conteneurs pour la cueillette de rebuts métalliques chez ses clients. Forte de ses 100 employés répartis entre ses succursales, elle est solidement implantée en Abitibi depuis 1968.

Légendes photos :

Photo 1 : Une vue extérieure du site de Trécesson de Legault Métal, entreprise dont ArcelorMittal Produits longs Canada vient de faire l'acquisition.

Photo 2 : Legault Métal procède à la cueillette et au traitement de ferrailles depuis plus de 50 ans en Abitibi-Témiscamingue.

Photo 3 : De gauche à droite, les propriétaires sortants de Legault Métal, Aurore et Gerry Legault, en compagnie de François Théorêt, vice-président et directeur général des Approvisionnements d'ArcelorMittal Produits longs Canada, lors de la signature de la transaction.

Photo 4 : De gauche à droite, Gerry Legault, l'un des propriétaires sortants de Legault Métal, paraphe les documents entourant la transaction en compagnie de François Théorêt, vice-président et directeur général des Approvisionnements d'ArcelorMittal Produits longs Canada.

