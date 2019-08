Bilan estival de l'administration de la mairesse Valérie Plante





Faire avancer d'importants dossiers pour Montréal : la fin du mazout et des articles à usage unique

MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - L'administration de la mairesse Valérie Plante a profité de la période estivale pour faire avancer de nombreux dossiers d'importance qui promettent d'améliorer le quotidien de la population montréalaise. Plusieurs jalons de la transformation de Montréal ont été posés en cette première moitié de mandat, ce qui a permis à la mairesse et à son équipe de réitérer leurs priorités pour l'avenir de Montréal. C'est ainsi que des actions concrètes ont été menées en matière de mobilité, d'environnement et d'habitation. Voici le deuxième de cinq dossiers majeurs qui ont progressé au cours des derniers mois : la fin du mazout et des articles à usage unique.

Résumé

Le mazout représente encore 28 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur résidentiel et 14 % des émissions de GES du secteur commercial et institutionnel de l'agglomération de Montréal. C'est pourquoi, le 6 mai dernier, la Ville de Montréal a annoncé son intention d'interdire et d'imposer le retrait obligatoire du mazout d'ici 2050.

À partir de 2025 et jusqu'en 2030, un retrait graduel s'opérera dans les secteurs industriel, institutionnel et commercial.

Le secteur résidentiel montréalais aura jusqu'en 2050 pour faire la transition du mazout vers des sources d'énergies renouvelables.

La pollution par les articles à usage unique, particulièrement le plastique, représente une problématique environnementale majeure. C'est pourquoi le Service de l'environnement de la Ville de Montréal a lancé, le 24 avril, des démarches qui mèneront, au printemps 2020, à une réglementation visant à limiter l'utilisation d'articles à usage unique sur le territoire montréalais.

Les gobelets et contenants à emporter en mousse de polystyrène, les barquettes en polystyrène pour la viande, le poisson, les fruits ou les légumes, ou encore les pailles et ustensiles en plastique seront tous inclus dans cette réglementation.

La limitation des articles à usage unique aura un impact direct sur les citoyennes et citoyens, mais également sur notre environnement et sur nos finances publiques.

Citations

« Le temps où on remettait à plus tard les décisions en faveur de la protection de l'environnement parce qu'elles bousculent nos habitudes est révolu. Le temps est compté et il nous faut maintenant agir. En posant des gestes forts comme ceux-ci, qui nous permettront d'éliminer le mazout dans l'ensemble des bâtiments de Montréal d'ici 2050 et de limiter l'utilisation d'articles à usage unique sur le territoire montréalais, nous nous assurons de faire notre part pour léguer aux générations de demain une ville en santé. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous n'avons pas chômé pendant la première moitié de notre mandat. Nous avons établi des priorités claires visant à améliorer la qualité de vie de la population montréalaise et nous avons travaillé sans relâche pour atteindre nos objectifs. Je suis convaincue que le meilleur est encore à venir! »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

