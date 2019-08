Ascenseurs thyssenkrupp aide les passagers à se déplacer efficacement et en toute sécurité à travers l'ICE District, qui deviendra très bientôt le plus grand quartier sportif et récréatif polyvalent au Canada





- Ascenseurs thyssenkrupp Canada est en train d'installer plus de 60 ascenseurs et escaliers mécaniques dans les édifices les plus importants de l'ICE District situé dans le centre-ville d'Edmonton

- Ce projet renforce l'implantation déjà importante de thyssenkrupp au Canada et illustre l'engagement du chef de file de la mobilité urbaine à proposer aux propriétaires de ces édifices et au public des solutions de transport vertical modernes et plus sûres.

EDMONTON, Alberta, 26 août 2019 /CNW/ - Ascenseurs thyssenkrupp Canada a livré au JW Marriott Edmonton ICE District - The Legends Private Residences et à la Stantec Tower, situés dans le ICE District d'Edmonton, plus de 60 de ses ascenseurs et escaliers mécaniques ultramodernes. Développé dans le cadre d'une coentreprise entre Katz Group et ONE Properties, l'ICE District est un projet d'un montant de 2,5 milliards de dollars canadiens qui, une fois terminé, sera le plus grand quartier sportif et récréatif polyvalent au Canada.

L'ICE District incarne d'ores et déjà une nouvelle ère du divertissement en proposant des concerts, des événements sportifs et des jeux de hasard de classe mondiale. Il comprendra également des résidences sophistiquées, des espaces de bureaux haut de gamme, des boutiques, des restaurants à la mode, une place publique et plus encore, le tout au même endroit.

Katz Group est l'une des plus grandes entreprises privées du Canada, active dans les sports et le divertissement, le développement immobilier et les investissements publics et privés. Sa filiale, Oilers Entertainment Group, est propriétaire des Oilers d'Edmonton de la Ligue nationale de hockey et exploite le port d'attache des quintuples détenteurs de la Coupe Stanley, Rogers Place, la pierre angulaire de l'ICE District. L'entrepreneur général de l'ICE District est PCL Construction, un groupe d'entreprises de construction indépendantes ayant une forte présence au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Australie.

« Ascenseurs thyssenkrupp est fier que ses ascenseurs et escaliers mécaniques modernes soient utilisés pour aider les gens à se déplacer plus efficacement dans certains des immeubles les plus impressionnants de l'ICE District », a déclaré Blaine Coupal, PDG d'Ascenseurs thyssenkrupp Canada.

Le JW Marriott Edmonton ICE District compte 346 suites modernes aux étages 1 à 22, et des condominiums résidentiels appelés The Legends Private Residences aux étages 23 à 54. Enfin, haute de 250 mètres (820 pieds), la tour Stantec est l'immeuble le plus haut du Canada à l'extérieur de Toronto. Les unités commerciales des étages inférieurs sont d'ores et déjà occupées. La tour Stantec, conçue selon les normes LEED® Or, comprend 35 étages d'unités résidentielles en cours de construction.

Chaque bâtiment est équipé d'ascenseurs à grande vitesse sans engrenage de thyssenkrupp qui se déplacent avec une précision et une fiabilité exceptionnelles - ce même modèle d'ascenseur est largement utilisé au One World Trade Center à New York, où se trouvent les ascenseurs les plus rapides de l'hémisphère occidental. Tous les ascenseurs sont également équipés de contrôleurs TAC 32, qui offrent une fiabilité, une sécurité et une efficacité accrues.

Le centre-ville d'Edmonton illustre la croissance explosive des immeubles de grande hauteur qui s'est propagée au-delà de Toronto jusqu'à de nombreuses grandes villes du Canada.

« Un nombre sans cesse plus important de villes à travers le Canada sont de plus en plus verticales, ce qui met encore davantage l'accent sur les systèmes de transport à l'intérieur de ces immeubles, a ajouté M. Coupal. Notre engagement en matière d'innovation technique et d'excellence de l'entretien jouera un rôle crucial dans le développement de ces villes du futur. »

Pour voir des images de l'ICE District, cliquez ici (crédit photo, ICE District Properties).

À propos de nous :

Ascenseurs thyssenkrupp

Ascenseurs thyssenkrupp regroupe les activités mondiales du Groupe dans les systèmes de transport de personnes. Avec un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros au cours de l'exercice 2017-2018 et des clients dans 150 pays, Ascenseurs thyssenkrupp s'est imposé comme l'un des chefs de file mondiaux de l'ascenseur en seulement 40 ans grâce à ses compétences techniques uniques. Avec plus de 50 000 employés hautement qualifiés, l'entreprise offre des produits et services intelligents et novateurs conçus pour répondre aux besoins individuels de ses clients. Le portefeuille de produits d'Ascenseurs thyssenkrupp comprend des ascenseurs de passagers et de marchandises, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement des passagers, des monte-escaliers et des plates-formes élévatrices, ainsi que des solutions d'entretien sur mesure pour tous ces produits. Avec plus de 1 000 points de vente dans le monde, l'entreprise dispose d'un vaste réseau de vente et d'entretien pour garantir une grande proximité avec ses clients.

thyssenkrupp

thyssenkrupp est un groupe technologique dont le point fort réside traditionnellement dans sa maîtrise des matériaux. Plus de 160 000 collaborateurs répartis dans 78 pays mettent à profit leur savoir-faire technologique avec passion pour développer des produits de haute qualité et des procédés et services industriels intelligents afin d'enregistrer des progrès durables. Leurs compétences et leur engagement sont à la base de notre succès. Au cours de l'exercice 2017-2018, thyssenkrupp a réalisé un chiffre d'affaires de 42,7 milliards d'euros.

En collaboration avec nos clients, nous développons des solutions compétitives afin qu'ils puissent relever les défis qui les attendent dans leurs industries respectives. Notre expertise technique permet à nos clients de prendre une longueur d'avance sur le marché mondial et de fabriquer des produits innovants à moindre coût et dans le respect des ressources disponibles. Nos technologies et nos innovations sont la clé qui nous permet de répondre aux diverses exigences de nos clients et des marchés du monde entier, de croître sur les marchés d'avenir et de générer des bénéfices, des flux de trésorerie et une croissance en valeur solides et stables.

Personne-ressource pour la presse : Dennis Van Milligen Spécialiste en communication thyssenkrupp Elevator Americas Tél. : +1 312 525 3190 Courriel : dennis.vanmilligen@thyssenkrupp.com Web : www.thyssenkruppelevator.com



Dre Jasmin Fischer Responsable des relations avec les médias thyssenkrupp Elevator AG Tél. : +49 201 844-563054 Courriel : jasmin.fischer@thyssenkrupp.com Web : www.thyssenkrupp-elevator.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/607002/thyssenkrupp_Logo.jpg

SOURCE thyssenkrupp Elevator

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 19:57 et diffusé par :