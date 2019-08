Pitney Bowes annonce la vente de son entreprise Software Solutions à Syncsort pour 700 millions de dollars





Pitney Bowes Inc. (NYSE : PBI), une société technologique internationale qui fournit des solutions commerciales dans les domaines du commerce électronique, de l'expédition, du publipostage, des données et des services financiers, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour vendre son entreprise Software Solutions à Syncsort pour 700 millions $ en espèces. La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année civile, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

" Nos activités de logiciels et de données ont fait de grands progrès au cours des deux dernières années pour atteindre deux années consécutives de croissance et je suis très confiant quant aux perspectives d'avenir de cette activité, " a déclaré Marc B. Lautenbach, Président et PDG. " Nous avons toujours dit, cependant, que si une entreprise valait plus pour quelqu'un d'autre que pour nous, nous envisagerions une vente. La vente de notre activité Software Solutions à Syncsort confirme cette philosophie. Notre entreprise de logiciels et de données, de concert avec Syncsort, offre une envergure instantanée qui crée de la valeur pour nos clients, nos partenaires et l'équipe de Pitney Bowes Software Solutions. "

M. Lautenbach a poursuivi : " Bien qu'il ne soit jamais facile de prendre ce genre de décisions, je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire à long terme. Pitney Bowes progressera en tant que société technologique mondiale axée sur l'expédition, le publipostage et les services financiers connexes opérant dans des marchés où nous avons un véritable avantage concurrentiel. "

À la suite de la conclusion de l'évaluation des options stratégiques par la Société en 2018, la direction de Pitney Bowes et le conseil d'administration de Pitney Bowes se sont engagés à examiner d'autres options pour créer de la valeur pour les actionnaires. Depuis lors, la Société s'est désengagée de son activité Production Mail de Document Messaging Technologies (DMT) et de ses logiciels de support ; elle a cédé ses activités directes dans le secteur Global SMB dans six petits pays européens ; a réduit la dette ; modifié le rendement en espèces pour les actionnaires en passant du dividende au rachat des actions ; elle a lancé Wheeler Financial Services et poursuivi son activité principale avec de nouveaux produits dans Global SMB et de nouvelles capacités en Commerce Services, dont le développement de son réseau national de livraison.

Utilisation du produit net

La Société prévoit d'utiliser la majeure partie du produit net de la vente pour rembourser la dette à court terme.

" Nous avons plusieurs tranches de dette qui viendront à échéance au cours des deux prochaines années et nous utiliserons la majeure partie du produit net de cette opération pour rembourser cette dette et nous refinancerons le reste, " a déclaré Stan Sutula, vice-président exécutif et directeur financier. " De plus, nous avons des relations bien établies avec notre groupe bancaire et nous structurons un plan de refinancement proactif qui reflète une diversité de sources de financement et qui fera appel aux marchés financiers, le cas échéant. "

Orientation pour 2019

À compter du troisième trimestre, Pitney Bowes Software Solutions sera comptabilisée à titre d'activités abandonnées et les résultats des périodes antérieures seront retraités pour exclure les résultats de Software Solution des activités poursuivies. Les états financiers refondus seront affichés sur le site Web des Relations avec les investisseurs de la Société d'ici la fin septembre.

Pour 2019, la Société procède à la mise à jour de son taux de croissance annuel des produits d'exploitation, de son BNPA ajusté et de ses prévisions de flux de trésorerie disponibles comme suit :

Croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 1 à 2 % à taux de change constant par rapport au chiffre d'affaires de la refonte 2018

BNPA ajusté de l'ordre de 0,65 $ à 0,75 $

Les flux de trésorerie disponibles devraient se situer entre 175 millions $ et 205 millions $

Cette mise à jour des prévisions annuelles du BNPA ajusté reflète l'impact de la vente de Software Solutions ainsi que l'impact du niveau plus élevé des tarifs, qui n'étaient pas prévus dans les prévisions initiales de la Société. Ces impacts devraient être partiellement compensés par une reprise de provision pour moins-value sur actifs d'impôts différés qui, sur la base des résultats actuels et des projections de revenus futurs, devrait être enregistrée au troisième trimestre et, par conséquent, la Société s'attend à ce que le BNPA ajusté soit compris entre 32 et 34 pour cent pour le troisième trimestre sur l'exercice entier.

Les prévisions reflètent le déplacement de l'activité vers le quatrième trimestre, le transport maritime continuant de représenter une part plus importante du portefeuille. Par conséquent, la Société s'attend à ce que ses produits d'exploitation pour le quatrième trimestre de l'exercice complet se situent entre 26 % et 28 %.

Par suite de cette transaction, la Société rationalisera davantage ses activités et réduira ses dépenses. La dilution découlant du dessaisissement devrait être neutre sur le plan des bénéfices dans les 12 mois suivant la clôture de cette opération en raison de la diminution des intérêts débiteurs liés au remboursement de la dette et de la réduction globale des dépenses.

Avant la clôture, Pitney Bowes continuera de travailler en étroite collaboration avec ses clients logiciels, ses partenaires et ses intégrateurs de systèmes, tout en s'associant à Syncsort pour assurer une transition en douceur. Cette transaction est sujette aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co LLC agit à titre de conseiller financier et Cravath, Swaine & Moore à titre de conseiller juridique de Pitney Bowes.

À propos de Syncsort

Syncsort est le leader mondial des logiciels Big Iron to Big Data. Nous organisons les données partout pour que le monde fonctionne ? les mêmes données qui alimentent l'apprentissage automatique, l'IA et l'analyse prédictive. Nous mettons à profit nos décennies d'expérience pour que plus de 7 000 clients, dont 84 clients du Fortune 100, puissent rapidement extraire de la valeur de leurs données critiques, à tout moment et en tout lieu. Nos produits offrent un moyen simple d'optimiser, d'assurer, d'intégrer et de faire avancer les données, en aidant à résoudre le présent et à préparer l'avenir. En savoir plus sur syncsort.com.

À propos de Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE : PBI) est une société technologique mondiale qui offre des solutions commerciales qui alimentent des milliards de transactions. Des clients du monde entier, qui comptent pour 90 % des sociétés du Fortune 500, comptent sur l'exactitude et la précision des solutions, des analyses et des API de Pitney Bowes dans les domaines suivants : exécution, expédition et retour de commandes électroniques, commerce électronique transfrontalier, envoi postal et expédition, services de tri préliminaire, données géographiques, information sur les clients et logiciels de mission, services et financement. Depuis près de 100 ans, Pitney Bowes innove et fournit des technologies qui éliminent la complexité d'effectuer les transactions commerciales avec précision. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Pitney Bowes, les Orfèvres du commerce, à l'adresse suivante www.pitneybowes.com

Déclarations prospectives

Le présent document contient des " énoncés prospectifs " sur le rendement commercial et financier futur prévu ou potentiel de la Société. Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations au sujet de ses prévisions de revenus et de bénéfices futurs et d'autres déclarations au sujet d'événements ou de conditions futurs. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la baisse des volumes de courrier physique, les changements ou la perte de nos relations contractuelles avec les services postaux des États-Unis ou les postes sur d'autres marchés importants ; l'évolution de la réglementation postale ; les facteurs concurrentiels, y compris les pressions sur les prix, les développements technologiques et l'introduction de nouveaux produits et services par les concurrents ; la sortie potentielle du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) ; notre succès dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits et services, et l'obtention des autorisations réglementaires, si nécessaire ; les changements de réglementation bancaire ou la perte de notre charte Banque industrielle ; les changements dans les conditions de travail et les coûts de transport ; les facteurs macroéconomiques, y compris les conditions commerciales mondiales et régionales qui ont une incidence défavorable sur la demande des clients, les taux de change et les taux d'intérêt ; les changements dans les conditions politiques mondiales et les politiques commerciales internationales, notamment l'imposition ou l'expansion des tarifs commerciaux et autres facteurs décrits plus en détail dans dans le formulaire 10-K du le rapport annuel 2018 et les autres rapports déposés à la Securities and Exchange Commission. Pitney Bowes n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent document à la lumière de nouveaux renseignements, événements ou développements.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

