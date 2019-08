La smartwatch révolutionnaire a chargement automatique : Sequent - SuperCharger2





Lancement d'un programme de récompense révolutionnaire de crypto-monnaie, pour une vie plus saine et une réduction de votre empreinte carbone sur l'environnement.

ZUG, Suisse, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Ceci est un re-design fondamental de notre montre récompensé mondialement. Elle est la seule et unique montre connectée doté d'un mouvement automatique de rechargement de la batterie qui lui procure une autonomie inégalée. Elle possède des caractéristiques révolutionnaires, car plus vous bougez, plus vous transformez de 100% d'énergie cinétique propre en énergie électrique qui permet d'alimenter les capteurs intégrés de haute précision, qui suivent toutes vos activités. En première mondiale, la montre, associée à l'application de Sequent BioFeedback, génère des "pièces SQ", une crypto-monnaie qui débloquera des avantages financiers supplémentaires pour des services et produits de santé. Le SuperCharger² réduit également efficacement votre empreinte carbone individuelle car sa technologie permet d'économiser des millions de batteries par an et les bracelets sont fabriqués à partir de plastiques recyclées récupérés dans l'océan. C'est la montre hybride connectée la plus avancée jamais construite, disponible en exclusivité sur www.kickstarter.com/projects/sequent-world/automatic-self-charging-smartwatch-supercharger2 en août. Les prix commencent à partir de USD 179.

1. Record Mondial d'autonomie

2. Première mondiale, les activités des porteurs sont converties en crypto-monnaie

3. Technologie révolutionnaire suisse récompensée

4. Aide à reduire l'empreinte carbone des porteurs

Citation: Jury international du Red Dot Design Award

"La SuperCharger, une montre connectée équipée d'un système de re-charge. C'est une idée passionnante et innovante dont l'impact durable est convaincant."

Citation: Adrian Buchmann, co-fondateur et designer prime

"Certains disent que nous sommes la Tesla des montres connectée, pour nous, il s'agit simplement d'inspirer à vivre une vie plus saine, aider à préserver la nature et réduire nos émissions individuelles de carbone, le tout récompensées par notre propre crypto, les "pièces SQ", c'est une expérience unique ou tout le monde est gagnant."

A sujet de Sequent : Sequent est une start-up de pointe dans le domaine des technologies intelligentes, fournissant des solutions de pointe dans le secteur de la santé grand public. En 2017, l'entreprise a levé plus de 1,2 million de dollars en précommandes, devenant ainsi la campagne suisse sur Kickstarter la plus financée, livrant ainsi des milliers de montres intelligentes dans plus de 135 pays. Avec la deuxième génération de montres intelligentes, l'entreprise lance un programme unique de récompense en crypto-monnaie pour motiver les gens à adopter un mode de vie plus sain tout en réduisant leur empreinte carbone individuelle.

L'image est distribuée par AP Images (http://www.apimages.com)

Images en haute qualité disponible sur : https://sequentworld.com/pages/press

Media Contact:

Vaclav Vlk

press@sequent.ch

+41-78-731-2200

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 08:00 et diffusé par :