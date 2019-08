David Douglas joint les rangs de Ryan Canada pour prendre en charge la recherche scientifique et le développement expérimental.





Ryan, un fournisseur mondial de services fiscaux et de logiciels, a annoncé que David Douglas avait joint le cabinet à titre de responsable de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) pour la pratique canadienne. M. Douglas a derrière lui plus de 25 années d'expérience, dont 17 ans particulièrement en RS&DE, et il a travaillé en étroite collaboration avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour le compte de sociétés afin de cerner les possibilités d'incitation à la recherche et au développement. Expert incontesté en RS&DE et des programmes incitatifs gouvernementaux, M. Douglas est connu dans l'ensemble du secteur pour être capable d'améliorer la rentabilité de ses clients tout en partageant un leadership éclairé sur les informations actuelles et pertinentes concernant les possibilités de financement. Il sera basé dans le bureau du cabinet à Toronto, en Ontario.

« Les programmes de RS&DE font partie des domaines les plus complexes du droit fiscal, et l'expérience de David dans l'aide aux sociétés pour leur permettre de découvrir et de sécuriser toute la gamme des incitations et des possibilités de financement en RS&DE va grandement bénéficier aux résultats nets de nos clients », a déclaré Garry Round, président des opérations canadiennes. « Nous sommes ravis de compter parmi nous un expert du secteur tel que David, qui va augmenter notre capacité à fournir une solution complète permettant d'accroître la rentabilité des clients, leurs flux de trésorerie et la valeur pour les actionnaires. »

M. Douglas est titulaire d'une licence en économie et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Western Ontario. Il est également comptable professionnel agréé (CPA). M. Douglas est un membre actif du comité mixte de l'Agence du revenu du Canada sur les questions de RS&DE de l'Association canadienne des CPA, ainsi qu'un conférencier et auteur fréquent sur les questions de RS&DE et les programmes d'incitation du gouvernement. Il est actif dans sa communauté en qualité de membre actuel du Comité des finances de l'association des Boy Scouts du Canada. Auparavant, il a été trésorier et vice-président de la fédération Grands Frères et Grandes Soeurs du Canada, où il a été bénévole pendant plus de 16 ans.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services fiscaux et de logiciels, Ryan est le plus grand cabinet au monde consacré exclusivement à la fiscalité d'entreprises. Le cabinet fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, provinciale et internationale sur une base multijuridictionnelle, notamment pour le recouvrement d'impôts, le conseil, les réclamations, la conformité et les services technologiques. Ryan s'est vu remettre sept fois le prix « International Service Excellence Award » du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement et ses services auprès de sa clientèle d'envergure internationale. S'appuyant sur l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus innovateur du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire composée de plus de 2 500 professionnels et collaborateurs est au service de plus de 14 000 clients dans plus de 50 pays, notamment des sociétés phares du classement Global 5000. Pour obtenir plus de renseignements sur Ryan, consultez ryan.com/canada. « Ryan » et « cabinet » sont des termes qui font référence au réseau mondial de la société et qui peuvent désigner un ou plusieurs cabinets membres de Ryan International, chacun constituant une entité juridique distincte.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 17:55 et diffusé par :