Lancement du prix en innovation et commercialisation Québec et Nouveau-Brunswick





MONCTON, NB, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, alors que se tient la vitrine du Rendez-vous Acadie-Québec, en lien avec le volet économique du Congrès mondial acadien, que la ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia Lebel, et le vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ainsi que ministre responsable de la Francophonie, M. Robert Gauvin, ont annoncé la création du prix Québec-Nouveau-Brunswick en innovation et en commercialisation.

Ce prix vise à reconnaître les entreprises du Québec et du Nouveau-Brunswick qui se sont le plus démarquées sur le plan de la commercialisation en utilisant des approches novatrices. Il permettra ainsi :

d'encourager l'innovation et l'exportation comme facteurs de croissance;

de sensibiliser la communauté des affaires francophone des deux provinces sur les opportunités d'échanges commerciaux interprovinciaux;

de promouvoir les produits et les services innovants qui visent les marchés du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Le prix Québec-Nouveau-Brunswick en innovation et en commercialisation sera remis, tous les deux ans, à deux lauréats, l'un néo-brunswickois et l'autre québécois, dans le domaine des affaires, qui se distinguent en commercialisation interprovinciale (exportation) avec la province voisine. Le caractère innovant des produits et des services, la qualité des dossiers de candidature et l'obtention d'une croissance des exportations (au Québec ou au Nouveau-Brunswick) sont des éléments qui seront considérés dans le choix des gagnants.

Ceux-ci recevront une bourse destinée à couvrir les frais d'inscription, de transport et de séjour pour un Rendez-vous Acadie-Québec ultérieur. Rappelons que le huitième Rendez-vous Acadie-Québec se tiendra à Rivière-du-Loup en 2020.

Ce nouveau prix est soutenu par l'Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Citations :

« Le prix Québec-Nouveau-Brunswick en innovation et en commercialisation sera une belle reconnaissance pour les entreprises qui offrent des services en français et qui se démarquent en commercialisation interprovinciale. Ces dernières sont une source d'inspiration pour les entreprises québécoises qui souhaitent orienter leur croissance par l'exportation de leurs produits et de leurs services au Nouveau-Brunswick. Je vois d'un très bon oeil l'instauration de ce nouveau prix, qui profitera à la fois aux entreprises, au développement des affaires en français ainsi qu'aux citoyens du Québec et du Nouveau-Brunswick. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Le gouvernement du Nouveau-Brunswick espère que ce nouveau prix saura stimuler l'innovation au sein des entreprises des deux provinces. Le Rendez-vous Acadie-Québec nous donne l'occasion de partager notre expertise et de créer des partenariats à l'échelle interprovinciale, ce qui ouvre la voie à l'exploration de nouveaux marchés, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. La création de solides relations d'affaires est essentielle à la croissance économique. »

Robert Gauvin, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ainsi que ministre responsable de la Francophonie

Rendez-vous Acadie-Québec

Le Rendez-vous Acadie-Québec existe depuis 2005. Il regroupe des organisations économiques du Nouveau-Brunswick et du Québec qui ont à coeur le développement de liens d'affaires entre les deux provinces. À cet effet, ce rendez-vous bisannuel est organisé en alternance entre les deux provinces. Il représente une occasion unique de réseautage qui favorise l'émergence de nouveaux partenariats, le renforcement et l'établissement des liens d'affaires et la création de nouvelles d'alliances au bénéfice du développement économique des communautés de ces régions. Il permet l'échange d'information et le partage de meilleures pratiques entre les entreprises francophones du Nouveau-Brunswick et du Québec, tout en les encourageant à faire des affaires en français.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 13:17 et diffusé par :