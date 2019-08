c-LEcta : succès de l'activité produits au premier semestre 2019





c-LEcta, société de biotechnologie active à l'échelle mondiale et leader technologique dans le domaine de l'ingénierie enzymatique et du développement de bioprocédés, a développé ses activités produits avec succès au premier semestre de 2019. Outre l'augmentation des ventes sur l'ensemble du portefeuille, l'entreprise a obtenu de nombreux nouveaux brevets. Alors qu'à la fin du premier semestre 2018, le portefeuille de brevets se composait encore de 59 brevets délivrés, la société de Leipzig détient aujourd'hui plus de 80 brevets.

DENARASE®, qui est utilisé pour l'élimination nécessaire des acides nucléiques des produits biopharmaceutiques, a été particulièrement performant pour c-LEcta. DENARASE® est la technologie la plus efficace sur le marché pour répondre aux exigences réglementaires strictes des produits biopharmaceutiques. Les ventes de ce produit ont augmenté de 164% d'une année sur l'autre au premier semestre 2019. Les autres produits du portefeuille de c-LEcta ont également très bien performé et contribué au développement positif de l'activité produits. c-LEcta commercialise désormais ses produits développés par ses soins dans 25 pays sur quatre continents. Au cours du premier semestre 2019, la société a enregistré plus de 150 expéditions concluantes.

Pour le second semestre 2019, c-LEcta s'attend à une croissance du chiffre d'affaires disproportionnellement forte, notamment dans le segment alimentaire. " Au cours du dernier exercice financier, notre objectif était de diversifier davantage nos produits et de passer d'un projet à une entreprise de produits. En 2018, nous avons donc réorienté nos structures vers notre propre organisation commerciale et un portefeuille de produits polyvalent. Ce changement stratégique porte maintenant ses fruits. Les produits que nous avons développés nous-mêmes sont très bien accueillis sur le marché ", explique Marc Struhalla, PDG et fondateur de c-LEcta. Le directeur financier Thomas Pfaadt ajoute : " Nos produits destinés au secteur alimentaire en particulier contribueront à notre croissance au second semestre 2019. Mais nous nous attendons également à ce que les autres produits de notre portefeuille poursuivent leur développement positif. Nous avons ainsi créé la base pour augmenter nos ventes à un niveau supérieur dans le futur. "

A propos de c-LEcta

c-LEcta est une société de biotechnologie de premier plan à l'échelle mondiale qui se concentre sur l'ingénierie et l'application des enzymes dans les marchés réglementés comme les industries alimentaire et pharmaceutique. Basée à Leipzig, en Allemagne, l'entreprise s'est imposée comme un acteur de premier plan dans la réalisation de produits biotechnologiques de grande valeur, que ce soit sous la forme de développements internes ou en étroite collaboration avec l'industrie. L'entreprise emploie actuellement plus de 70 personnes.

c-LEcta fournit des processus de production rentables et durables ouvrant de nouveaux horizons commerciaux et permettant une meilleure pénétration sur les marchés existants. La société se distingue par un développement rapide et efficace de solutions biotechnologiques de première qualité, et par une commercialisation rapide et réussie des produits obtenus. Ceci permet à c-LEcta d'exploiter le potentiel unique de ses technologies centrales. c-LEcta a déjà commercialisé avec succès plus de dix produits biotechnologiques industriels à haute valeur ajoutée.

